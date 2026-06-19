Россияне с дрона атаковали маршрутку в Херсоне: 4 человека ранены

Утром российские оккупационные войска обстреляли с беспилотника маршрутку в Корабельном районе Херсона.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

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Удар был нанесен около 7:30.

"На данный момент известно о как минимум четырёх пострадавших. Бригада "скорой" доставила в больницу 46-летнюю женщину и трёх мужчин в возрасте 67, 46 и 59 лет. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения.

Состояние пострадавших - средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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Удары по Херсонской области в течение суток

Известно, что под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Благовещенское, Зимовник, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Зоровка, Кизомис, Надиевка, Разлив, Томина Балка, Янтарное, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Никольское, Берислав, Новоберислав, Раковка, Тараса Шевченко, Кучерское, Осокоровка, Крещеновка, Гавриловка, Золотая Балка, Новорайск, Степное, Львово, Одрадокамянка и город Херсон.

Россияне наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населённых пунктов области, в частности повредили многоэтажный дом и 17 частных домов

Также оккупанты повредили газопровод, сельхозтехнику, складское помещение и частные автомобили.

1 человек погиб, ещё 9 получили ранения.

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