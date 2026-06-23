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Один человек погиб, трое пострадали в результате артиллерийского обстрела Херсона
23 июня около 18:00 российские войска нанесли артиллерийский удар по Корабельному району Херсона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОГА.
"Около 18:00 россияне обстреляли из артиллерии Корабельный район Херсона", — говорится в сообщении.
Погибший
- Ранения, несовместимые с жизнью, получил 47-летний мужчина.
Пострадавшие
- В результате атаки пострадала 37-летняя женщина. У неё диагностировали взрывную травму, контузию, а также острую стрессовую реакцию.
Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу в состоянии средней тяжести.
- Медицинская помощь понадобилась 62-летней женщине и 64-летнему мужчине. У обоих пострадавших — взрывные травмы, контузии и острая реакция на стресс. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.
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