Рашисты атаковали критическую инфраструктуру Херсона: центр города остался без света

Российские оккупанты атаковали критически важную инфраструктуру в Херсоне, в результате чего часть города осталась без света.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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"Российские военные атаковали объект критической инфраструктуры в Херсоне, из-за чего без электроснабжения осталась центральная часть города", — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются последствия удара РФ.

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