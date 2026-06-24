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Новости Удары по энергетике Обстрелы Херсона
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Рашисты атаковали критическую инфраструктуру Херсона: центр города остался без света

РФ нанесла удар по объекту энергетики в Херсоне: подробности

Российские оккупанты атаковали критически важную инфраструктуру в Херсоне, в результате чего часть города осталась без света.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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"Российские военные атаковали объект критической инфраструктуры в Херсоне, из-за чего без электроснабжения осталась центральная часть города", — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются последствия удара РФ.

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обстрел (33319) Херсон (3346) энергетика (3501) Херсонская область (5770) Херсонский район (916)
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