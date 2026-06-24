Рашисты атаковали критическую инфраструктуру Херсона: центр города остался без света
Российские оккупанты атаковали критически важную инфраструктуру в Херсоне, в результате чего часть города осталась без света.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
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"Российские военные атаковали объект критической инфраструктуры в Херсоне, из-за чего без электроснабжения осталась центральная часть города", — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются последствия удара РФ.
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