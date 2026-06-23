Біологічний тероризм: росіяни звозять заражену худобу до скотомогильників на Херсонщині, - ГУР

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники створюють умови для поширення збудника сибірської виразки. За даними розвідки, окупанти звозять туші інфікованої худоби до скотомогильників без дотримання санітарних норм, що становить загрозу для цивільного населення, тваринництва та довкілля регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

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"ГУР МО України інформує: на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники навмисно створюють умови для поширення збудника сибірської виразки", - ідеться в повідомленні.

Окупанти звозять інфіковані туші

Йдеться про звезення туш інфікованої сибірською виразкою худоби до скотомогильників в окупованому регіоні. Загалом таких об’єктів тут налічується до пів сотні, з них найбільшу загрозу становлять близько десяти, зокрема — скотомогильники, розташовані в районі населених пунктів Асканія-Нова, Скадовськ, Залізний Порт.

Заражених тварин росіяни позбуваються без дотримання жодних санітарних норм. Худоб’ячі туші не спалюють, а просто закопують. Багато об’єктів знаходяться у вкрай занедбаному стані поблизу доріг та населених пунктів — відстань окремих об’єктів до житлової забудови становить менше ніж 1 кілометр.

Захоронення інфікованої худоби не мають ані глухих огорож, ані інших захисних споруд. Ґрунти на могилах з часом осідають, однак необхідного для забезпечення біологічної безпеки обслуговування скотомогильників російська окупаційна адміністрація не здійснює.

Частина об’єктів розташована на територіях з високим рівнем ґрунтових вод, що додатково збільшує ризики поширення збудника сибірської виразки, який може зберігати життєздатність у ґрунті від кількох десятків до сотні років.

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"Безконтрольне захоронення інфікованої худоби та ігнорування заходів безпеки на скотомогильниках з боку російських окупантів — пряма загроза для цивільного населення на тимчасово поневолених територіях, а також для аграрного сектору Херсонщини — через підвищену небезпеку зараження ґрунтів і здорових тварин", - наголошують у ГУР.

Як зауважили у відомстві, навмисне або халатне створення умов для спалаху сибірської виразки — ще один злочин держави-агресора росії, що може трактуватися як акт біологічного тероризму проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України.

"Не виключено, що росія може використати скотомогильники для проведення підривної операції під чужим прапором", що крім кінетичного впливу на об’єкти концентрації джерел сибірської виразки міститиме також інформаційно-пропагандистську складову ― наприклад, звинувачення України у виготовленні/застосуванні так званої "біологічної" зброї", - попередили в ГУР.

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