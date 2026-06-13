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Новини Біолабораторії США в Україні
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МЗС відкинуло чергові маніпуляції про "біолабораторії" в Україні після заяви директорки нацрозвідки США Габбард

МЗС України відповіло на нові фейки про біолабораторії

Міністерство закордонних справ України відреагувало на чергову хвилю маніпуляцій щодо окремих програм співробітництва у сфері біологічної безпеки та громадського здоров'я в Україні.

Про це йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція МЗС на нову хвилю маніпуляцій 

"Вкотре відкидаємо безпідставні звинувачення та наголошуємо, що Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ). Українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї",- наголосили в МЗС.

Міністерство зазначило, що співробітництво між Україною та США у сфері біологічної безпеки протягом багатьох років було спрямоване виключно на зміцнення спроможностей системи громадського здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту. Йдеться про звичайну цивільну діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам та практикам охорони здоров'я, і не повʼязана з жодними військовими цілями.

"Лабораторні установи, які брали участь у відповідних програмах міжнародної технічної допомоги, є діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи громадського здоров'я, ветеринарної медицини або інших наукових установ", - розповіли у МЗС.

Зовнішньополітичне відомство зауважує, що тема нібито "лабораторій з розробки біологічної зброї" не нова — Росія використовувала її в своїй пропаганді багато років. Водночас усі російські звинувачення були неодноразово спростовані на міжнародному рівні.

"Так у 2022 році, на вимогу Російської Федерації відповідно до статті V КБТЗ, було проведено офіційний консультативний процес за участі держав-учасниць Конвенції, у ході якого були надані всі дані щодо відповідних програм співробітництва, їхніх цілей та механізмів реалізації. За результатами консультацій звинувачення щодо нібито розробки біологічної зброї або функціонування в Україні військових біологічних програм не знайшли жодного підтвердження. Відповідні питання також розглядалися в рамках Ради Безпеки ООН, де не було представлено доказів, які б підтверджували висунуті Російською Федерацією твердження", - сказано в заяві.

У МЗС нагадали, що у грудні 2023 року Україна офіційно підтвердила свою позицію на зустрічі держав-учасниць КБТЗ, наголосивши, що консультативний процес 2022 року вичерпно розглянув зазначені звинувачення, а співробітництво України з міжнародними партнерами у сфері громадського здоров'я повністю відповідає положенням Конвенції.

"Україна залишається відданою принципам прозорості, міжнародного співробітництва та зміцнення глобальної системи біологічної безпеки. Закликаємо спиратися на результати міжнародних консультацій та перевірені факти, а не на викривлені інтерпретації чи російську пропаганду", - йдеться у заяві.

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Що передувало?

Нагадаємо, що директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард перед своєю відставкою оприлюднила розсекречені матеріали про понад 120 фінансованих Вашингтоном об'єктів у більше ніж 30 країнах світу, зокрема на території України. Йдеться про дослідження у межах програм біобезпеки.

В оприлюднених матеріалах також наведено карту із зазначенням локацій об'єктів у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Вінниці та на Закарпатті.

Читайте також: Нацрозвідка США розсекретила дані про фінансування біолабораторій в Україні

Автор: 

МЗС (4343) пропаганда (2929) США (26742) біологічна зброя (29)
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Топ коментарі
+8
Виправдовування мзс перед кацапами має бути скорочене до двох слів "ідіть на×уй".
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13.06.2026 17:20 Відповісти
+6
Адекватные люди только карту с Киевом в Николаевской области увидели и сразу заржали вслух.

Более придирчивые, сходили на Церковную 2\4 - Одесса (из документа) и посмотрели что там еще с Совка был противочумной институт Мечникова, который вот сюрприз, наблюдал за инфекциями, и вакцины лепил.

Мы-то думали что в биолабораториях выращивают гусей, срущих СПИДом русским на головы, или хотя бы комаров с триппером.

А тут вон оно как. Ну тогда неделю назад лично был в биолаборатории. Флюорограмму делал
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13.06.2026 17:30 Відповісти
+5
Всі країни мають подібні лабораторії. І що?
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13.06.2026 17:19 Відповісти
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задовбали... своїми лабораторіями
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13.06.2026 17:16 Відповісти
Всі країни мають подібні лабораторії. І що?
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13.06.2026 17:19 Відповісти
невже не доганяєш? в тих країнах ракети не падають, а тут в'їбе ракета в якусь лабораторію, будеш срати і не будеш знати від чого
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13.06.2026 17:53 Відповісти
...а не буде біолабораторій - будеш срати і не будеш знати від чого, бо не буде лабораторій щоб визначити що це за холєра
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13.06.2026 18:09 Відповісти
росія - це одна величезна біолабораторія з селекціонування зомбоорків.
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13.06.2026 17:20 Відповісти
Виправдовування мзс перед кацапами має бути скорочене до двох слів "ідіть на×уй".
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13.06.2026 17:20 Відповісти
ЦЕ ЖАХЛИВО до чого дійшли США....це прям ДУЖЕ різке падіння в саме дно
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13.06.2026 17:30 Відповісти
Мабуть у дівчинки Тулсі скоро з'явиться нова, шикарна вілла.
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13.06.2026 17:44 Відповісти
… під Москвою.
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13.06.2026 17:54 Відповісти
Трумп нагородить орденом.
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13.06.2026 17:59 Відповісти
Адекватные люди только карту с Киевом в Николаевской области увидели и сразу заржали вслух.

Более придирчивые, сходили на Церковную 2\4 - Одесса (из документа) и посмотрели что там еще с Совка был противочумной институт Мечникова, который вот сюрприз, наблюдал за инфекциями, и вакцины лепил.

Мы-то думали что в биолабораториях выращивают гусей, срущих СПИДом русским на головы, или хотя бы комаров с триппером.

А тут вон оно как. Ну тогда неделю назад лично был в биолаборатории. Флюорограмму делал
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13.06.2026 17:30 Відповісти
Тулси Габбард не могла просто уйти "по семейным обстоятельствам" . Бросила гранату и именно в Украину...
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13.06.2026 17:34 Відповісти
Заробила пару мільйонів доларів від путіна, на пенсію
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13.06.2026 17:38 Відповісти
У США такіж "компетентні" і продажні/опортуністичні урядовці як і в Україні? Тулси Габбард - директор Національної розвідки США
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13.06.2026 17:37 Відповісти
Такою її зробив трамп і цим ВСЕ сказано !
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13.06.2026 18:01 Відповісти
Озвучують те,що оп підсунуло.Цьому відомству нема довіри,як і при кулебі-те саме
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13.06.2026 17:39 Відповісти
сша пробили чергоае дно до диявола. Дограються.
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13.06.2026 17:39 Відповісти
У всіх країнах світу є медичні дослідні інститути, які вивчають, як боротися із поширенням смертельних вірусів.
Наприклад, у Канаді відома Національна біолабораторія у Вінніпезі. У рамках співпраці з цією лабораторією та іншими лабораторіями зі США в українських інститутах також проводилися легальні та відкриті дослідження з протидії вірусам.
Найбільшою пан'європейською подібною організацією є Європейська молекулярно-біологічна лабораторія (EMBL, головна лабораторія знаходиться Гейдельбергу, Німеччина; філії - по всій Європі), яка фінансується 20 країнами-учасницями Євросоюзу.
У Сполучених Штатах не існує єдиної «головної» біолабораторії. Натомість діє розгалужена мережа Національних лабораторій Міністерства енергетики США та дослідницьких центрів, які функціонують під егідою таких відомств, як Міністерство оборони, Міністерство енергетики, а також Національні інститути здоров'я.
Це не має нічого спільного з кампанією, яку Росія розв'язала проти України, щоб підірвати західну допомогу Україні від союзників. У рамках цієї інформаційної спецоперації Росія поширювала теорії про «таємні лабораторії та в'язниці ЦРУ» в Україні.
І путіністка Габбард зробила подарунок Росії перед своїм відходом. Звичайно, російські політики та ЗМІ цитують її заяву, радіють і так далі: типу, бачите, ми мали рацію. Україні від цього ні холодно, ні жарко. Нормальні люди та ЗМІ це лайно не тегають, а проплачені та/або пропутинські радіють.
Нічого нового.
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13.06.2026 17:55 Відповісти
Заголовок виправте. МЗС якої країни??

Якщо України - то так і пишіть.
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13.06.2026 17:55 Відповісти
Після того як зеленський призначив баканова головою СБУ, а потім ще декількох росіянських агентів на керівні посади в силових структурах, коли у зам.генпрокурора рідний брат працює у військовій прокуратурі і т. д,, ми можемо, тільки мовчки дивитись на тих, кого призначає трамп! На США, хоча б ніхто не нападає...
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13.06.2026 18:02 Відповісти
Требо це конститувати - що НА ПРЕВЕЛИКИЙ ЖАЛЬ Україна проти московитських тарганів не користує хімію чи біологію . Так прикро , що не існує таких комах , що можуть ліквідовувати лише цю біомасу й не торкати людюних людей й людяних тварин .
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13.06.2026 18:15 Відповісти
 
 