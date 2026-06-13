МЗС відкинуло чергові маніпуляції про "біолабораторії" в Україні після заяви директорки нацрозвідки США Габбард

Міністерство закордонних справ України відреагувало на чергову хвилю маніпуляцій щодо окремих програм співробітництва у сфері біологічної безпеки та громадського здоров'я в Україні.

Про це йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція МЗС на нову хвилю маніпуляцій

"Вкотре відкидаємо безпідставні звинувачення та наголошуємо, що Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ). Українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї",- наголосили в МЗС.

Міністерство зазначило, що співробітництво між Україною та США у сфері біологічної безпеки протягом багатьох років було спрямоване виключно на зміцнення спроможностей системи громадського здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту. Йдеться про звичайну цивільну діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам та практикам охорони здоров'я, і не повʼязана з жодними військовими цілями.

"Лабораторні установи, які брали участь у відповідних програмах міжнародної технічної допомоги, є діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи громадського здоров'я, ветеринарної медицини або інших наукових установ", - розповіли у МЗС.

Зовнішньополітичне відомство зауважує, що тема нібито "лабораторій з розробки біологічної зброї" не нова — Росія використовувала її в своїй пропаганді багато років. Водночас усі російські звинувачення були неодноразово спростовані на міжнародному рівні.

"Так у 2022 році, на вимогу Російської Федерації відповідно до статті V КБТЗ, було проведено офіційний консультативний процес за участі держав-учасниць Конвенції, у ході якого були надані всі дані щодо відповідних програм співробітництва, їхніх цілей та механізмів реалізації. За результатами консультацій звинувачення щодо нібито розробки біологічної зброї або функціонування в Україні військових біологічних програм не знайшли жодного підтвердження. Відповідні питання також розглядалися в рамках Ради Безпеки ООН, де не було представлено доказів, які б підтверджували висунуті Російською Федерацією твердження", - сказано в заяві.

У МЗС нагадали, що у грудні 2023 року Україна офіційно підтвердила свою позицію на зустрічі держав-учасниць КБТЗ, наголосивши, що консультативний процес 2022 року вичерпно розглянув зазначені звинувачення, а співробітництво України з міжнародними партнерами у сфері громадського здоров'я повністю відповідає положенням Конвенції.

"Україна залишається відданою принципам прозорості, міжнародного співробітництва та зміцнення глобальної системи біологічної безпеки. Закликаємо спиратися на результати міжнародних консультацій та перевірені факти, а не на викривлені інтерпретації чи російську пропаганду", - йдеться у заяві.

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Що передувало?

Нагадаємо, що директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард перед своєю відставкою оприлюднила розсекречені матеріали про понад 120 фінансованих Вашингтоном об'єктів у більше ніж 30 країнах світу, зокрема на території України. Йдеться про дослідження у межах програм біобезпеки.

В оприлюднених матеріалах також наведено карту із зазначенням локацій об'єктів у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Вінниці та на Закарпатті.

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