МИД отверг очередные манипуляции о "биолабораториях" в Украине
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на очередную волну манипуляций в отношении отдельных программ сотрудничества в сфере биологической безопасности и общественного здравоохранения в Украине.
Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция МИД на новую волну манипуляций
"В очередной раз отвергаем безосновательные обвинения и подчеркиваем, что Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Украинская сторона никогда не осуществляла деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия", - подчеркнули в МИД.
Министерство отметило, что сотрудничество между Украиной и США в сфере биологической безопасности на протяжении многих лет было направлено исключительно на укрепление потенциала системы общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты. Речь идет об обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и не связана с какими-либо военными целями.
"Лабораторные учреждения, участвовавшие в соответствующих программах международной технической помощи, являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы общественного здравоохранения, ветеринарной медицины или других научных учреждений", - сообщили в МИД.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что тема якобы "лабораторий по разработке биологического оружия" не нова - Россия использовала ее в своей пропаганде много лет. В то же время все российские обвинения были неоднократно опровергнуты на международном уровне.
"Так, в 2022 году по требованию Российской Федерации в соответствии со статьей V КБТЗ был проведен официальный консультативный процесс с участием государств-участников Конвенции, в ходе которого были предоставлены все данные о соответствующих программах сотрудничества, их целях и механизмах реализации. По результатам консультаций обвинения в якобы разработке биологического оружия или функционировании в Украине военных биологических программ не нашли никакого подтверждения. Соответствующие вопросы также рассматривались в рамках Совета Безопасности ООН, где не было представлено доказательств, подтверждающих выдвинутые Российской Федерацией утверждения", - говорится в заявлении.
В МИД напомнили, что в декабре 2023 года Украина официально подтвердила свою позицию на встрече государств-участников КБТЗ, подчеркнув, что консультативный процесс 2022 года исчерпывающе рассмотрел указанные обвинения, а сотрудничество Украины с международными партнерами в сфере общественного здравоохранения полностью соответствует положениям Конвенции.
"Украина остается приверженной принципам прозрачности, международного сотрудничества и укрепления глобальной системы биологической безопасности. Призываем опираться на результаты международных консультаций и проверенные факты, а не на искаженные интерпретации или российскую пропаганду", — говорится в заявлении.
Что предшествовало?
Напомним, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард перед своей отставкой обнародовала рассекреченные материалы о более чем 120 финансируемых Вашингтоном объектах в более чем 30 странах мира, в том числе - на территории Украины. Речь идет об исследованиях в рамках программ биобезопасности.
В обнародованных материалах также приведена карта с указанием локаций объектов в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Виннице и на Закарпатье.
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Более придирчивые, сходили на Церковную 2\4 - Одесса (из документа) и посмотрели что там еще с Совка был противочумной институт Мечникова, который вот сюрприз, наблюдал за инфекциями, и вакцины лепил.
Мы-то думали что в биолабораториях выращивают гусей, срущих СПИДом русским на головы, или хотя бы комаров с триппером.
А тут вон оно как. Ну тогда неделю назад лично был в биолаборатории. Флюорограмму делал
Наприклад, у Канаді відома Національна біолабораторія у Вінніпезі. У рамках співпраці з цією лабораторією та іншими лабораторіями зі США в українських інститутах також проводилися легальні та відкриті дослідження з протидії вірусам.
Найбільшою пан'європейською подібною організацією є Європейська молекулярно-біологічна лабораторія (EMBL, головна лабораторія знаходиться Гейдельбергу, Німеччина; філії - по всій Європі), яка фінансується 20 країнами-учасницями Євросоюзу.
У Сполучених Штатах не існує єдиної «головної» біолабораторії. Натомість діє розгалужена мережа Національних лабораторій Міністерства енергетики США та дослідницьких центрів, які функціонують під егідою таких відомств, як Міністерство оборони, Міністерство енергетики, а також Національні інститути здоров'я.
Це не має нічого спільного з кампанією, яку Росія розв'язала проти України, щоб підірвати західну допомогу Україні від союзників. У рамках цієї інформаційної спецоперації Росія поширювала теорії про «таємні лабораторії та в'язниці ЦРУ» в Україні.
І путіністка Габбард зробила подарунок Росії перед своїм відходом. Звичайно, російські політики та ЗМІ цитують її заяву, радіють і так далі: типу, бачите, ми мали рацію. Україні від цього ні холодно, ні жарко. Нормальні люди та ЗМІ це лайно не тегають, а проплачені та/або пропутинські радіють.
Нічого нового.
Якщо України - то так і пишіть.
Про них і раніше чутки ходили, а зараз просто офіційно озвучили.
Ця тулса представляє самий упоротий уряд США, має доступ до всього секретного.
І не змогла розібратись де правда, а де маячня?
Чи не захотіла? Чи не змогла бо тупа від народження? Як і їх рудий півень-**********.
Пздць "союзнички", з ними і ворогів вже не треба