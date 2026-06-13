МИД отверг очередные манипуляции о "биолабораториях" в Украине

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на очередную волну манипуляций в отношении отдельных программ сотрудничества в сфере биологической безопасности и общественного здравоохранения в Украине.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция МИД на новую волну манипуляций

"В очередной раз отвергаем безосновательные обвинения и подчеркиваем, что Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Украинская сторона никогда не осуществляла деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия", - подчеркнули в МИД.

Министерство отметило, что сотрудничество между Украиной и США в сфере биологической безопасности на протяжении многих лет было направлено исключительно на укрепление потенциала системы общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты. Речь идет об обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и не связана с какими-либо военными целями.

"Лабораторные учреждения, участвовавшие в соответствующих программах международной технической помощи, являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы общественного здравоохранения, ветеринарной медицины или других научных учреждений", - сообщили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что тема якобы "лабораторий по разработке биологического оружия" не нова - Россия использовала ее в своей пропаганде много лет. В то же время все российские обвинения были неоднократно опровергнуты на международном уровне.

"Так, в 2022 году по требованию Российской Федерации в соответствии со статьей V КБТЗ был проведен официальный консультативный процесс с участием государств-участников Конвенции, в ходе которого были предоставлены все данные о соответствующих программах сотрудничества, их целях и механизмах реализации. По результатам консультаций обвинения в якобы разработке биологического оружия или функционировании в Украине военных биологических программ не нашли никакого подтверждения. Соответствующие вопросы также рассматривались в рамках Совета Безопасности ООН, где не было представлено доказательств, подтверждающих выдвинутые Российской Федерацией утверждения", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что в декабре 2023 года Украина официально подтвердила свою позицию на встрече государств-участников КБТЗ, подчеркнув, что консультативный процесс 2022 года исчерпывающе рассмотрел указанные обвинения, а сотрудничество Украины с международными партнерами в сфере общественного здравоохранения полностью соответствует положениям Конвенции.

"Украина остается приверженной принципам прозрачности, международного сотрудничества и укрепления глобальной системы биологической безопасности. Призываем опираться на результаты международных консультаций и проверенные факты, а не на искаженные интерпретации или российскую пропаганду", — говорится в заявлении.

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Что предшествовало?

Напомним, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард перед своей отставкой обнародовала рассекреченные материалы о более чем 120 финансируемых Вашингтоном объектах в более чем 30 странах мира, в том числе - на территории Украины. Речь идет об исследованиях в рамках программ биобезопасности.

В обнародованных материалах также приведена карта с указанием локаций объектов в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Виннице и на Закарпатье.

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