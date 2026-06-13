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Новости Биолаборатории США в Украине
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МИД отверг очередные манипуляции о "биолабораториях" в Украине

МИД Украины ответил на новые фейки о биолабораториях

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на очередную волну манипуляций в отношении отдельных программ сотрудничества в сфере биологической безопасности и общественного здравоохранения в Украине.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция МИД на новую волну манипуляций 

"В очередной раз отвергаем безосновательные обвинения и подчеркиваем, что Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Украинская сторона никогда не осуществляла деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия", - подчеркнули в МИД.

Министерство отметило, что сотрудничество между Украиной и США в сфере биологической безопасности на протяжении многих лет было направлено исключительно на укрепление потенциала системы общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты. Речь идет об обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и не связана с какими-либо военными целями.

"Лабораторные учреждения, участвовавшие в соответствующих программах международной технической помощи, являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы общественного здравоохранения, ветеринарной медицины или других научных учреждений", - сообщили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что тема якобы "лабораторий по разработке биологического оружия" не нова - Россия использовала ее в своей пропаганде много лет. В то же время все российские обвинения были неоднократно опровергнуты на международном уровне.

"Так, в 2022 году по требованию Российской Федерации в соответствии со статьей V КБТЗ был проведен официальный консультативный процесс с участием государств-участников Конвенции, в ходе которого были предоставлены все данные о соответствующих программах сотрудничества, их целях и механизмах реализации. По результатам консультаций обвинения в якобы разработке биологического оружия или функционировании в Украине военных биологических программ не нашли никакого подтверждения. Соответствующие вопросы также рассматривались в рамках Совета Безопасности ООН, где не было представлено доказательств, подтверждающих выдвинутые Российской Федерацией утверждения", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что в декабре 2023 года Украина официально подтвердила свою позицию на встрече государств-участников КБТЗ, подчеркнув, что консультативный процесс 2022 года исчерпывающе рассмотрел указанные обвинения, а сотрудничество Украины с международными партнерами в сфере общественного здравоохранения полностью соответствует положениям Конвенции.

"Украина остается приверженной принципам прозрачности, международного сотрудничества и укрепления глобальной системы биологической безопасности. Призываем опираться на результаты международных консультаций и проверенные факты, а не на искаженные интерпретации или российскую пропаганду", — говорится в заявлении.

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Что предшествовало?

Напомним, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард перед своей отставкой обнародовала рассекреченные материалы о более чем 120 финансируемых Вашингтоном объектах в более чем 30 странах мира, в том числе - на территории Украины. Речь идет об исследованиях в рамках программ биобезопасности.

В обнародованных материалах также приведена карта с указанием локаций объектов в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Виннице и на Закарпатье.

Читайте также: Нацразведка США рассекретила данные о финансировании биолабораторий в Украине

Автор: 

МИД (7075) пропаганда (3779) США (29551) биологическое оружие (24)
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Топ комментарии
+8
Виправдовування мзс перед кацапами має бути скорочене до двох слів "ідіть на×уй".
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13.06.2026 17:20 Ответить
+6
Адекватные люди только карту с Киевом в Николаевской области увидели и сразу заржали вслух.

Более придирчивые, сходили на Церковную 2\4 - Одесса (из документа) и посмотрели что там еще с Совка был противочумной институт Мечникова, который вот сюрприз, наблюдал за инфекциями, и вакцины лепил.

Мы-то думали что в биолабораториях выращивают гусей, срущих СПИДом русским на головы, или хотя бы комаров с триппером.

А тут вон оно как. Ну тогда неделю назад лично был в биолаборатории. Флюорограмму делал
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13.06.2026 17:30 Ответить
+5
Всі країни мають подібні лабораторії. І що?
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13.06.2026 17:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
задовбали... своїми лабораторіями
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13.06.2026 17:16 Ответить
Всі країни мають подібні лабораторії. І що?
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13.06.2026 17:19 Ответить
невже не доганяєш? в тих країнах ракети не падають, а тут в'їбе ракета в якусь лабораторію, будеш срати і не будеш знати від чого
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13.06.2026 17:53 Ответить
...а не буде біолабораторій - будеш срати і не будеш знати від чого, бо не буде лабораторій щоб визначити що це за холєра
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13.06.2026 18:09 Ответить
ти з яких пір аналізи в біолабораторіях почала здавати?
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13.06.2026 18:23 Ответить
Це тобі не сільський ФАП, сім років не білений. Такі лабораторії добре сховані і захищені. Не впевнений, що ти зрозумієш.
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13.06.2026 18:16 Ответить
росія - це одна величезна біолабораторія з селекціонування зомбоорків.
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13.06.2026 17:20 Ответить
Виправдовування мзс перед кацапами має бути скорочене до двох слів "ідіть на×уй".
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13.06.2026 17:20 Ответить
ЦЕ ЖАХЛИВО до чого дійшли США....це прям ДУЖЕ різке падіння в саме дно
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13.06.2026 17:30 Ответить
Мабуть у дівчинки Тулсі скоро з'явиться нова, шикарна вілла.
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13.06.2026 17:44 Ответить
… під Москвою.
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13.06.2026 17:54 Ответить
Трумп нагородить орденом.
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13.06.2026 17:59 Ответить
Адекватные люди только карту с Киевом в Николаевской области увидели и сразу заржали вслух.

Более придирчивые, сходили на Церковную 2\4 - Одесса (из документа) и посмотрели что там еще с Совка был противочумной институт Мечникова, который вот сюрприз, наблюдал за инфекциями, и вакцины лепил.

Мы-то думали что в биолабораториях выращивают гусей, срущих СПИДом русским на головы, или хотя бы комаров с триппером.

А тут вон оно как. Ну тогда неделю назад лично был в биолаборатории. Флюорограмму делал
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13.06.2026 17:30 Ответить
Тулси Габбард не могла просто уйти "по семейным обстоятельствам" . Бросила гранату и именно в Украину...
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13.06.2026 17:34 Ответить
Заробила пару мільйонів доларів від путіна, на пенсію
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13.06.2026 17:38 Ответить
У США такіж "компетентні" і продажні/опортуністичні урядовці як і в Україні? Тулси Габбард - директор Національної розвідки США
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13.06.2026 17:37 Ответить
Такою її зробив трамп і цим ВСЕ сказано !
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13.06.2026 18:01 Ответить
Озвучують те,що оп підсунуло.Цьому відомству нема довіри,як і при кулебі-те саме
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13.06.2026 17:39 Ответить
сша пробили чергоае дно до диявола. Дограються.
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13.06.2026 17:39 Ответить
У всіх країнах світу є медичні дослідні інститути, які вивчають, як боротися із поширенням смертельних вірусів.
Наприклад, у Канаді відома Національна біолабораторія у Вінніпезі. У рамках співпраці з цією лабораторією та іншими лабораторіями зі США в українських інститутах також проводилися легальні та відкриті дослідження з протидії вірусам.
Найбільшою пан'європейською подібною організацією є Європейська молекулярно-біологічна лабораторія (EMBL, головна лабораторія знаходиться Гейдельбергу, Німеччина; філії - по всій Європі), яка фінансується 20 країнами-учасницями Євросоюзу.
У Сполучених Штатах не існує єдиної «головної» біолабораторії. Натомість діє розгалужена мережа Національних лабораторій Міністерства енергетики США та дослідницьких центрів, які функціонують під егідою таких відомств, як Міністерство оборони, Міністерство енергетики, а також Національні інститути здоров'я.
Це не має нічого спільного з кампанією, яку Росія розв'язала проти України, щоб підірвати західну допомогу Україні від союзників. У рамках цієї інформаційної спецоперації Росія поширювала теорії про «таємні лабораторії та в'язниці ЦРУ» в Україні.
І путіністка Габбард зробила подарунок Росії перед своїм відходом. Звичайно, російські політики та ЗМІ цитують її заяву, радіють і так далі: типу, бачите, ми мали рацію. Україні від цього ні холодно, ні жарко. Нормальні люди та ЗМІ це лайно не тегають, а проплачені та/або пропутинські радіють.
Нічого нового.
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13.06.2026 17:55 Ответить
Заголовок виправте. МЗС якої країни??

Якщо України - то так і пишіть.
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13.06.2026 17:55 Ответить
Після того як зеленський призначив баканова головою СБУ, а потім ще декількох росіянських агентів на керівні посади в силових структурах, коли у зам.генпрокурора рідний брат працює у військовій прокуратурі і т. д,, ми можемо, тільки мовчки дивитись на тих, кого призначає трамп! На США, хоча б ніхто не нападає...
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13.06.2026 18:02 Ответить
Требо це конститувати - що НА ПРЕВЕЛИКИЙ ЖАЛЬ Україна проти московитських тарганів не користує хімію чи біологію . Так прикро , що не існує таких комах , що можуть ліквідовувати лише цю біомасу й не торкати людюних людей й людяних тварин .
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13.06.2026 18:15 Ответить
Який сенс американцям брехати про ці біолабораторії?
Про них і раніше чутки ходили, а зараз просто офіційно озвучили.
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13.06.2026 18:18 Ответить
Істериці та виправданням нашого МЗС швидше за все вірити не варто.
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13.06.2026 18:20 Ответить
******** нема спокою...
Ця тулса представляє самий упоротий уряд США, має доступ до всього секретного.
І не змогла розібратись де правда, а де маячня?
Чи не захотіла? Чи не змогла бо тупа від народження? Як і їх рудий півень-**********.
Пздць "союзнички", з ними і ворогів вже не треба
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13.06.2026 18:21 Ответить
Оте Тулсі десь тріпака з *********** доп'яла. А тепер - *******.
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13.06.2026 18:24 Ответить
 
 