Директор Национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом с поста обнародовала рассекреченные материалы о более чем 120 финансируемых Вашингтоном объектах в более чем 30 странах мира, в том числе на территории Украины. Речь идет об исследованиях в рамках программ по биобезопасности.

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Об этом говорится в официальном пресс-релизе Офиса директора Национальной разведки США (ODNI), опубликованном в пятницу, 12 июня, передает Цензор.НЕТ.

О чем на самом деле говорится в рассекреченных документах ODNI?

Согласно обнародованному релизу Тулси Габбард, правительство США в рамках долгосрочных программ биобезопасности финансирует более 120 лабораторий в более чем 30 странах мира. Сеть в Украине, согласно рассекреченным материалам, включает более 40 объектов разного уровня безопасности (преимущественно BSL-2 и BSL-3), которые занимаются гражданскими исследованиями и хранением штаммов опасных инфекций (таких как сибирская язва, чума, туберкулез, SARS, вирусы Эбола и т. д.).

Главный акцент в отчете разведки США делается на том, что эти объекты создавались для повышения уровня биологической защиты и обучения гражданских специалистов, а сейчас они находятся под угрозой из-за войны РФ против Украины.

"Разведывательное сообщество ранее предупреждало, что биолаборатория в Украине, финансируемая США, вероятно, содержит опасные патогены и остается уязвимой перед длительными угрозами российского нападения, захвата или повреждения", — говорится в релизе ODNI.

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В обнародованных материалах также приведена карта с указанием локаций объектов в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Виннице и на Закарпатье.





Российские СМИ уже попытались спекулировать на терминологии карты, где одна из одесских точек упоминается как "хранилище", однако международные эксперты подчеркивают: речь идет о стандартных хранилищах образцов для научных исследований и противодействия эпидемиям, а не о производстве оружия.

В отчете Нацразведки США утверждается, что до сих пор доказательства существования и финансирования этих лабораторий "сознательно скрывались" от американского народа.

"Несмотря на очевидный потенциал катастрофических глобальных последствий, которые могут иметь исследования опасных патогенов в биолабораториях, политики, так называемые медицинские специалисты, такие как доктор Фаучи, и структуры в составе команды национальной безопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании биолабораторий, финансируемых и поддерживаемых США, и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду. ODNI будет продолжать тесно сотрудничать с партнерами в правительстве, чтобы определить, где находятся эти лаборатории и какие патогены они содержат, чтобы положить конец опасным исследованиям "приобретения функций", которые угрожают здоровью и благополучию американского народа и людей во всем мире", — заявила Габбард.

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Политический бэкграунд Тулси Габбард:

Публикация этого релиза состоялась за три недели до официальной отставки Габбард с поста директора Национальной разведки, которая запланирована на 30 июня. Фигура Габбард уже много лет вызывает острые дискуссии в США из-за ее системных заявлений, которые часто совпадают с нарративами Кремля и других диктаторских режимов:

Обвинения в адрес Украины и НАТО: 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабной войны, она заявила, что "страданий можно было бы избежать", если бы США и НАТО признали "законные опасения" Путина относительно евроатлантической интеграции Украины.

Трансляция российской дезинформации: В марте 2022 года Габбард уже публиковала видео, где утверждала, что в Украине действуют лаборатории по разработке биологического оружия. Тогда известный сенатор-республиканец Митт Ромни обвинил ее в "повторении лживой российской пропаганды".

В 2022 году она вышла из Демократической партии, обвинив ее в поддержке Украины против РФ, а в 2017 году открыто выступала против военных операций США в Сирии и лично встречалась с диктатором Башаром Асадом.

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