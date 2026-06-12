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Новости Биолаборатории США в Украине
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Нацразведка США рассекретила данные о финансировании биолабораторий в Украине

Тулси Габбард

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом с поста обнародовала рассекреченные материалы о более чем 120 финансируемых Вашингтоном объектах в более чем 30 странах мира, в том числе на территории Украины. Речь идет об исследованиях в рамках программ по биобезопасности.

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Об этом говорится в официальном пресс-релизе Офиса директора Национальной разведки США (ODNI), опубликованном в пятницу, 12 июня, передает Цензор.НЕТ.

О чем на самом деле говорится в рассекреченных документах ODNI?

Согласно обнародованному релизу Тулси Габбард, правительство США в рамках долгосрочных программ биобезопасности финансирует более 120 лабораторий в более чем 30 странах мира. Сеть в Украине, согласно рассекреченным материалам, включает более 40 объектов разного уровня безопасности (преимущественно BSL-2 и BSL-3), которые занимаются гражданскими исследованиями и хранением штаммов опасных инфекций (таких как сибирская язва, чума, туберкулез, SARS, вирусы Эбола и т. д.).

Главный акцент в отчете разведки США делается на том, что эти объекты создавались для повышения уровня биологической защиты и обучения гражданских специалистов, а сейчас они находятся под угрозой из-за войны РФ против Украины.

"Разведывательное сообщество ранее предупреждало, что биолаборатория в Украине, финансируемая США, вероятно, содержит опасные патогены и остается уязвимой перед длительными угрозами российского нападения, захвата или повреждения", — говорится в релизе ODNI.

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Биолаборатории в Украине — разведка США обнародовала материалы

В обнародованных материалах также приведена карта с указанием локаций объектов в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Виннице и на Закарпатье.


Биолаборатории в Украине — разведка США обнародовала материалы

Российские СМИ уже попытались спекулировать на терминологии карты, где одна из одесских точек упоминается как "хранилище", однако международные эксперты подчеркивают: речь идет о стандартных хранилищах образцов для научных исследований и противодействия эпидемиям, а не о производстве оружия.

В отчете Нацразведки США утверждается, что до сих пор доказательства существования и финансирования этих лабораторий "сознательно скрывались" от американского народа.

"Несмотря на очевидный потенциал катастрофических глобальных последствий, которые могут иметь исследования опасных патогенов в биолабораториях, политики, так называемые медицинские специалисты, такие как доктор Фаучи, и структуры в составе команды национальной безопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании биолабораторий, финансируемых и поддерживаемых США, и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду. ODNI будет продолжать тесно сотрудничать с партнерами в правительстве, чтобы определить, где находятся эти лаборатории и какие патогены они содержат, чтобы положить конец опасным исследованиям "приобретения функций", которые угрожают здоровью и благополучию американского народа и людей во всем мире", — заявила Габбард.

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Биолаборатории в Украине — разведка США обнародовала материалы
Биолаборатории в Украине — разведка США обнародовала материалы

Политический бэкграунд Тулси Габбард:

Публикация этого релиза состоялась за три недели до официальной отставки Габбард с поста директора Национальной разведки, которая запланирована на 30 июня. Фигура Габбард уже много лет вызывает острые дискуссии в США из-за ее системных заявлений, которые часто совпадают с нарративами Кремля и других диктаторских режимов:

  • Обвинения в адрес Украины и НАТО: 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабной войны, она заявила, что "страданий можно было бы избежать", если бы США и НАТО признали "законные опасения" Путина относительно евроатлантической интеграции Украины.

  • Трансляция российской дезинформации: В марте 2022 года Габбард уже публиковала видео, где утверждала, что в Украине действуют лаборатории по разработке биологического оружия. Тогда известный сенатор-республиканец Митт Ромни обвинил ее в "повторении лживой российской пропаганды".

  • В 2022 году она вышла из Демократической партии, обвинив ее в поддержке Украины против РФ, а в 2017 году открыто выступала против военных операций США в Сирии и лично встречалась с диктатором Башаром Асадом.

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Автор: 

разведка (4192) США (29547) внешняя разведка (417) биологическое оружие (23)
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Топ комментарии
+13
тобто замість бойових комарів розводили поліцейських мух !
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12.06.2026 22:25 Ответить
+13
це тіпа американська безугла?
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12.06.2026 22:28 Ответить
+7
Дємбельский акорд кремлівської консерви.
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12.06.2026 22:56 Ответить
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Кололи Зелю "Манією Величчі". Результату не дало. В нього і так 100%.
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12.06.2026 22:22 Ответить
тобто замість бойових комарів розводили поліцейських мух !
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12.06.2026 22:25 Ответить
Ору!
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12.06.2026 22:48 Ответить
це тіпа американська безугла?
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12.06.2026 22:28 Ответить
Вона вже у відставці.
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12.06.2026 22:37 Ответить
дякую, я в курсі, інтернет у мене зараз безперебійний.
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12.06.2026 22:39 Ответить
кремлівська безугла 100% 👍...
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12.06.2026 23:12 Ответить
ХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХХАХА

ЦЕ дурка США і пропаганда РФ на республіканців - їх лікувати треба
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12.06.2026 22:30 Ответить
Стирчить вбогий ніс пінокіо ***** - розходимся
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12.06.2026 22:32 Ответить
Мотиви США то зрозумілі, у випадку чого постраждають жителі якогось Миколаєва, а не Бостона.
Але який зиск Україні від цих біолабораторій?
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12.06.2026 22:35 Ответить
Биобезпека Миколаева, та ще за кошти американцив, йолопе.
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12.06.2026 22:51 Ответить
Наприклад, для розробки тест-систем, анибіотиків, вакцин.
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12.06.2026 22:58 Ответить
це все колишні совєцькі лабораторії і без американського фінансування вся зараза з них розлетілася б по Україні та всіх сусідніх країнах
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12.06.2026 23:10 Ответить
Ваня, попробуй прочитать всю статью, до конца. Если не поймшь, прочитай еще раз .
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12.06.2026 23:13 Ответить
ШІ створював цю карту? Бо Чернігів біля Львова, Київ поблизу Одеси...
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12.06.2026 22:41 Ответить
то Чернівці, які разом з Києвом трохи з'їхали до західних кордонів, бо карта падала на підлогу.
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12.06.2026 22:53 Ответить
BSL-2 грип, сальмонелла та BSL-3 туберкульоз, сибірська виразка. Ну були лабораторії профінансовані, щоб ми не хворіли занадто.
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12.06.2026 22:45 Ответить
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12.06.2026 22:49 Ответить
Дємбельский акорд кремлівської консерви.
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12.06.2026 22:56 Ответить
І зайнятися цією ***** нема кому, всі під довбограєм рудим нарцисом!!!
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12.06.2026 22:58 Ответить
Я до речі в такій лабораторіїї недавно аналізи здавав. Вона індуска, ненавидить Україну давно.
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12.06.2026 22:59 Ответить
А де розмістити на карті Київ? Тулсі Габбард-Давайте розмістим поближче до Одеси.Щоб киянам було ближче до моря!!!!!
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12.06.2026 23:02 Ответить
не перший раз таке бачу - то ШІ завжди там Київ розміщує
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12.06.2026 23:12 Ответить
Закарпаття...
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12.06.2026 23:17 Ответить
І шо тут надзвичайного та страшного?
А довбоцобів просто лякая слово - біолабораторія. Як і слова акварель, сінхрофазотрон тощо.
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12.06.2026 23:20 Ответить
 
 