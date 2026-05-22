РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
22846 посетителей онлайн
Новости Политика Трампа
1 926 25

Глава Нацразведки США Габбард, которую обвиняли в симпатиях к РФ, подает в отставку, - СМИ

Тулси Габбард

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила об отставке с должности в администрации президента Дональда Трампа. Ранее ее неоднократно обвиняли в пророссийских взглядах.

Об этом пишет Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что Габбард сообщила Трампу о своем решении во время встречи в Овальном кабинете в пятницу. Ожидается, что ее последний рабочий день на посту директора Национальной разведки США придется на 30 июня 2026 года.

В письме об отставке, по данным Fox News, Габбард пишет, что вынуждена покинуть государственную службу, чтобы сосредоточиться на поддержке мужа Авраама, у которого диагностировали чрезвычайно редкую форму рака костей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США могут вернуть расстрел в качестве одного из видов смертной казни

Она заявила, что "добилась значительного прогресса" в Управлении директора национальной разведки и обеспечит плавную передачу полномочий в ближайшие недели.

Трамп в своей социальной сети подтвердил отставку Габбард и добавил, что ее первый заместитель Аарон Лукас будет исполнять обязанности директора Национальной разведки.

Кто такая Тулси Габбард?

  • Тулси Габбард - американка самоанского происхождения, она была первой индейкой, избранной в Конгресс. Она - ветеран войны в Ираке, выступает за прекращение "вечных войн".
  • В 2020 году пыталась получить номинацию в президенты от Демократической партии, которую в итоге выиграл Джо Байден. Габбард присоединилась к Трампу во время выборов и стала республиканкой.

  • Габбард отличилась проведением масштабной реорганизации управления Национальной разведки, сократив штат Офиса директора на 50% и уменьшив бюджет ведомства.

До работы в Нацразведке она неоднократно выступала против военной помощи Украине и транслировала тезисы российской пропаганды, в частности о якобы наличии американских биолабораторий в Украине, из-за чего была внесена СНБО Украины в список лиц, распространяющих враждебную дезинформацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ссоры с Зеленским Трамп приостановил помощь Украине и оставил без защиты посольство США, - экс-посол Бринк

Автор: 

отставка (3114) США (29431) Трамп Дональд (8139)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
нарешті!!!!!!!
показать весь комментарий
22.05.2026 20:54 Ответить
+3
Мінус рашистська агентеса в розвідтоваристві США Тулсі Габбард.
Команда Тромба, сформована ******, продовжує сипатись.
показать весь комментарий
22.05.2026 21:00 Ответить
+2
Туди їй і дорога кремлівська провокаторша!
показать весь комментарий
22.05.2026 21:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нарешті!!!!!!!
показать весь комментарий
22.05.2026 20:54 Ответить
Світ потрібно звільнити від путіноїдів!
показать весь комментарий
22.05.2026 21:11 Ответить
Присвоить полковника на дембель(подполковник Нацгвардии). В пику Хегсету(майор Нацгвардии). Разведсообщество США наконец вздохнет с облегчением).
показать весь комментарий
22.05.2026 20:58 Ответить
На її місце трамп обов'язково призначить сусіда по палаті. Свого сусіда.
показать весь комментарий
22.05.2026 21:20 Ответить
Мінус рашистська агентеса в розвідтоваристві США Тулсі Габбард.
Команда Тромба, сформована ******, продовжує сипатись.
показать весь комментарий
22.05.2026 21:00 Ответить
А була раніше демократкою. З "Іраном за два дні" трампісти серйозно обісрались. І більше всього тут має бути питань до американської розвідки. Мабуть, ця особа підписала відповідний звіт, де обгрунтовувалось нанесення ударів по Ірану.
Ще будуть з'ясовувати, хто погодив план вбивства іранського лідера і нанесення ударів по урядовому кварталу в Ірані.
Тепер американським службам безпеки треба готуватись до чогось подібного зі сторони мусульманських фундаменталістів.
показать весь комментарий
22.05.2026 21:12 Ответить
Нема чого плакати за чалматим виродком
показать весь комментарий
22.05.2026 21:51 Ответить
Судячи з її політичної діяльності - вона просто "політична повія". Лягає під того, хто має політичний вплив, на даний момент...
Питання тільки в тому, чи "криса" вирішила втекти з тонучого корабля, чи відмовилася вчинить якусь самовбивчу дію, якої від неї вимагав Трамп...
показать весь комментарий
22.05.2026 21:35 Ответить
Рак кісток, це кара БОЖА?
показать весь комментарий
22.05.2026 21:00 Ответить
Туди їй і дорога кремлівська провокаторша!
показать весь комментарий
22.05.2026 21:00 Ответить
хто звинувачував?
показать весь комментарий
22.05.2026 21:02 Ответить
Та там вся адміністрація на чолі з презом проросійська - можуть теж іти .... за Габбард
показать весь комментарий
22.05.2026 21:05 Ответить
Це ж треба було таку оторву - з її українськими біолабораторіями - призначити головою Нацрозвідки - на правду яка коротка лавка запасних у США
показать весь комментарий
22.05.2026 21:27 Ответить
А хто ж тепер буде шукати "біолабораторії" в Україні?
показать весь комментарий
22.05.2026 21:08 Ответить
Ой, не чоловік причина, не чоловік.. Хоча, ні - причина чоловік, але не її, а з дурдому випущений.
показать весь комментарий
22.05.2026 21:11 Ответить
За "Іран за два дні" її реально можуть в Америці посадити. А той, що з дурдому, якщо і доживе до кінця свого президентського терміну, то за станом здоров'я його по судах тягати навряд чи будуть.
показать весь комментарий
22.05.2026 21:17 Ответить
Є-попкорн?
показать весь комментарий
22.05.2026 21:14 Ответить
"домоглася значного про(ре)гресу" - не гніви Бога, *****, і не буде того ж самого у твого чоловіка.
показать весь комментарий
22.05.2026 21:17 Ответить
Вот и славненько, попутный хер тебе навстречу, тулси.
показать весь комментарий
22.05.2026 21:20 Ответить
Руська курва...
показать весь комментарий
22.05.2026 21:23 Ответить
У 2020 році намагалась отримати номінацію в президенти від Демократичної партії, яку зрештою виграв Джо Байден. Габбард приєдналася до Трампа під час виборів та стала республіканкою... Короче перекотиполе...
показать весь комментарий
22.05.2026 21:27 Ответить
Я пукнув - нюхай тулсі мою лабораторію 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
22.05.2026 21:31 Ответить
Щурі першими тікають з корабля, бо першими знають де пробоїна у трюмі.
показать весь комментарий
22.05.2026 21:34 Ответить
Там у Тромба ще ціле стадо прокацаплених агентів обтирається.
показать весь комментарий
22.05.2026 21:34 Ответить
До виборів ще півроку, а тут вже посипались.
показать весь комментарий
22.05.2026 21:53 Ответить
 
 