Глава Нацразведки США Габбард, которую обвиняли в симпатиях к РФ, подает в отставку, - СМИ

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила об отставке с должности в администрации президента Дональда Трампа. Ранее ее неоднократно обвиняли в пророссийских взглядах.

Об этом пишет Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что Габбард сообщила Трампу о своем решении во время встречи в Овальном кабинете в пятницу. Ожидается, что ее последний рабочий день на посту директора Национальной разведки США придется на 30 июня 2026 года.

В письме об отставке, по данным Fox News, Габбард пишет, что вынуждена покинуть государственную службу, чтобы сосредоточиться на поддержке мужа Авраама, у которого диагностировали чрезвычайно редкую форму рака костей.

Она заявила, что "добилась значительного прогресса" в Управлении директора национальной разведки и обеспечит плавную передачу полномочий в ближайшие недели.

Трамп в своей социальной сети подтвердил отставку Габбард и добавил, что ее первый заместитель Аарон Лукас будет исполнять обязанности директора Национальной разведки.

Кто такая Тулси Габбард?

Тулси Габбард - американка самоанского происхождения, она была первой индейкой, избранной в Конгресс. Она - ветеран войны в Ираке, выступает за прекращение "вечных войн".

В 2020 году пыталась получить номинацию в президенты от Демократической партии, которую в итоге выиграл Джо Байден. Габбард присоединилась к Трампу во время выборов и стала республиканкой.

Габбард отличилась проведением масштабной реорганизации управления Национальной разведки, сократив штат Офиса директора на 50% и уменьшив бюджет ведомства.

До работы в Нацразведке она неоднократно выступала против военной помощи Украине и транслировала тезисы российской пропаганды, в частности о якобы наличии американских биолабораторий в Украине, из-за чего была внесена СНБО Украины в список лиц, распространяющих враждебную дезинформацию.

