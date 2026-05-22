Очільниця Нацрозвідки США Габбард, яку звинувачували у симпатії до РФ, подає у відставку, - ЗМІ

Тулсі Габбард

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард оголосила про відставку з посади в адміністрації президента Дональда Трампа. Раніше її неодноразово звинувачували у проросійських поглядах.

Про це пише Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що Габбард повідомила Трампу про своє рішення під час зустрічі в Овальному кабінеті в п’ятницю. Очікується, що її останній робочий день на посаді директора Національної розвідки США припаде на 30 червня 2026 року.

У листі про відставку, за даними Fox News, Габбард пише, що змушена залишити державну службу, щоб зосередитися на підтримці чоловіка Авраама, якому діагностували надзвичайно рідкісну форму раку кісток.

Вона заявила, що "домоглася значного прогресу" в Управлінні директора нацрозвідки й забезпечить плавне передання повноважень найближчими тижнями.

Трамп у своїй соцмережі підтвердив відставку Габбард та додав, що її перший заступник Аарон Лукас виконуватиме обов'язки директора Національної розвідки.

Хто така Тулсі Габбард?

  • Тулсі Габбард –– американка самоанського походження, вона була першим індусом, обраним до Конгресу. Вона ветеранка війни в Іраку, виступає за припинення "вічних воєн".
  • У 2020 році намагалась отримати номінацію в президенти від Демократичної партії, яку зрештою виграв Джо Байден. Габбард приєдналася до Трампа під час виборів та стала республіканкою.

  • Габбард відзначилася проведенням масштабної реорганізації управління Нацрозвідки, скоротивши штат Офісу директора на 50% та зменшивши бюджет відомства.

До роботи в Нацрозвідці вона неодноразово виступала проти військової допомоги Україні та транслювала тези російської пропаганди, зокрема про нібито наявність американських біолабораторій в Україні, через що була внесена РНБО України до списку осіб, що поширюють ворожу дезінформацію.

нарешті!!!!!!!
22.05.2026 20:54 Відповісти
Мінус рашистська агентеса в розвідтоваристві США Тулсі Габбард.
Команда Тромба, сформована ******, продовжує сипатись.
22.05.2026 21:00 Відповісти
На її місце трамп обов'язково призначить сусіда по палаті. Свого сусіда.
22.05.2026 21:20 Відповісти
Світ потрібно звільнити від путіноїдів!
22.05.2026 21:11 Відповісти
Її уже мабуть чекають ********* на мацковії, в Алапаєвське!?!?
ТАм же і екс-міністра МЗС Австрії, що теж утікла з Австрії!!
22.05.2026 22:16 Відповісти
Присвоить полковника на дембель(подполковник Нацгвардии). В пику Хегсету(майор Нацгвардии). Разведсообщество США наконец вздохнет с облегчением).
22.05.2026 20:58 Відповісти
Габбард недостатньо симпатизувала рф
22.05.2026 22:05 Відповісти
А була раніше демократкою. З "Іраном за два дні" трампісти серйозно обісрались. І більше всього тут має бути питань до американської розвідки. Мабуть, ця особа підписала відповідний звіт, де обгрунтовувалось нанесення ударів по Ірану.
Ще будуть з'ясовувати, хто погодив план вбивства іранського лідера і нанесення ударів по урядовому кварталу в Ірані.
Тепер американським службам безпеки треба готуватись до чогось подібного зі сторони мусульманських фундаменталістів.
22.05.2026 21:12 Відповісти
Нема чого плакати за чалматим виродком
22.05.2026 21:51 Відповісти
Судячи з її політичної діяльності - вона просто "політична повія". Лягає під того, хто має політичний вплив, на даний момент...
Питання тільки в тому, чи "криса" вирішила втекти з тонучого корабля, чи відмовилася вчинить якусь самовбивчу дію, якої від неї вимагав Трамп...
22.05.2026 21:35 Відповісти
Рак кісток, це кара БОЖА?
22.05.2026 21:00 Відповісти
Туди їй і дорога кремлівська провокаторша!
22.05.2026 21:00 Відповісти
хто звинувачував?
22.05.2026 21:02 Відповісти
Та там вся адміністрація на чолі з презом проросійська - можуть теж іти .... за Габбард
22.05.2026 21:05 Відповісти
Це ж треба було таку оторву - з її українськими біолабораторіями - призначити головою Нацрозвідки - на правду яка коротка лавка запасних у США
22.05.2026 21:27 Відповісти
А хто ж тепер буде шукати "біолабораторії" в Україні?
22.05.2026 21:08 Відповісти
Ой, не чоловік причина, не чоловік.. Хоча, ні - причина чоловік, але не її, а з дурдому випущений.
22.05.2026 21:11 Відповісти
За "Іран за два дні" її реально можуть в Америці посадити. А той, що з дурдому, якщо і доживе до кінця свого президентського терміну, то за станом здоров'я його по судах тягати навряд чи будуть.
22.05.2026 21:17 Відповісти
Є-попкорн?
22.05.2026 21:14 Відповісти
"домоглася значного про(ре)гресу" - не гніви Бога, *****, і не буде того ж самого у твого чоловіка.
22.05.2026 21:17 Відповісти
Вот и славненько, попутный хер тебе навстречу, тулси.
22.05.2026 21:20 Відповісти
Руська курва...
22.05.2026 21:23 Відповісти
У 2020 році намагалась отримати номінацію в президенти від Демократичної партії, яку зрештою виграв Джо Байден. Габбард приєдналася до Трампа під час виборів та стала республіканкою... Короче перекотиполе...
22.05.2026 21:27 Відповісти
Я пукнув - нюхай тулсі мою лабораторію 🤣🤣🤣
22.05.2026 21:31 Відповісти
Щурі першими тікають з корабля, бо першими знають де пробоїна у трюмі.
22.05.2026 21:34 Відповісти
Там у Тромба ще ціле стадо прокацаплених агентів обтирається.
22.05.2026 21:34 Відповісти
До виборів ще півроку, а тут вже посипались.
22.05.2026 21:53 Відповісти
Була ТП і лишиться ТП.
22.05.2026 22:02 Відповісти
Глава ЦРУ,которая призывала Украину закрыть биолаборатории,на границе с рашей...Все что нужно знать об этой дуре...и все что нужно знать о команде трампанутого дебила.Позорище блд...на весь мир.
22.05.2026 22:07 Відповісти
 
 