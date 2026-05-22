Очільниця Нацрозвідки США Габбард, яку звинувачували у симпатії до РФ, подає у відставку, - ЗМІ

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард оголосила про відставку з посади в адміністрації президента Дональда Трампа. Раніше її неодноразово звинувачували у проросійських поглядах.

Про це пише Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що Габбард повідомила Трампу про своє рішення під час зустрічі в Овальному кабінеті в п’ятницю. Очікується, що її останній робочий день на посаді директора Національної розвідки США припаде на 30 червня 2026 року.

У листі про відставку, за даними Fox News, Габбард пише, що змушена залишити державну службу, щоб зосередитися на підтримці чоловіка Авраама, якому діагностували надзвичайно рідкісну форму раку кісток.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США можуть повернути розстріл як один із видів смертної кари

Вона заявила, що "домоглася значного прогресу" в Управлінні директора нацрозвідки й забезпечить плавне передання повноважень найближчими тижнями.

Трамп у своїй соцмережі підтвердив відставку Габбард та додав, що її перший заступник Аарон Лукас виконуватиме обов'язки директора Національної розвідки.

Хто така Тулсі Габбард?

Тулсі Габбард –– американка самоанського походження, вона була першим індусом, обраним до Конгресу. Вона ветеранка війни в Іраку, виступає за припинення "вічних воєн".

У 2020 році намагалась отримати номінацію в президенти від Демократичної партії, яку зрештою виграв Джо Байден. Габбард приєдналася до Трампа під час виборів та стала республіканкою.

Габбард відзначилася проведенням масштабної реорганізації управління Нацрозвідки, скоротивши штат Офісу директора на 50% та зменшивши бюджет відомства.

До роботи в Нацрозвідці вона неодноразово виступала проти військової допомоги Україні та транслювала тези російської пропаганди, зокрема про нібито наявність американських біолабораторій в Україні, через що була внесена РНБО України до списку осіб, що поширюють ворожу дезінформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через сварку із Зеленським Трамп призупинив допомогу Україні й залишив без захисту посольство США, - експосол Брінк