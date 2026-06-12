УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9275 відвідувачів онлайн
Новини Біолабораторії США в Україні
5 997 27

Нацрозвідка США розсекретила дані про фінансування біолабораторій в Україні

Тулсі Габбард

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард перед своєю відставкою оприлюднила розсекречені матеріали про понад 120 фінансованих Вашингтоном об'єктів у більше ніж 30 країнах світу, зокрема на території України. Йдеться про дослідження у межах програм біобезпеки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про це йдеться в офіційному пресрелізі Офісу директора Національної розвідки США (ODNI), опублікований у п'ятницю, 12 червня, передає Цензор.НЕТ.

Про що насправді йдеться в розсекречених документах ODNI?

Згідно з оприлюдненим релізом Тулсі Габбард, уряд США в межах довгострокових програм біобезпеки фінансує понад 120 лабораторій у більш ніж 30 країнах світу. Мережа в Україні, згідно з розсекреченими матеріалами, включає понад 40 об'єктів різного рівня безпеки (переважно BSL-2 та BSL-3), які займаються цивільними дослідженнями та зберіганням штамів небезпечних інфекцій (таких як сибірська виразка, чума, туберкульоз, SARS, вірусів Ебола тощо).

Головний акцент у звіті розвідки США робиться на тому, що ці об'єкти створювалися для підвищення рівня біологічного захисту та навчання цивільних фахівців, а зараз вони перебувають під загрозою через війну РФ проти України.

"Розвідувальне співтовариство раніше попереджало, що біолабораторія в Україні, яка фінансується США, ймовірно, містить небезпечні патогени та залишається вразливою до тривалих загроз російського нападу, захоплення або пошкодження", – йдеться в релізі ODNI.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада Федерацій направила доповідь про американських "бойових комарів" в Україні до всіх парламентів світу, - Матвієнко

Біолабораторії в Україні - розвідка США оприлюднила матеріали

В оприлюднених матеріалах також наведено карту із зазначенням локацій об'єктів у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Вінниці та на Закарпатті.


Біолабораторії в Україні - розвідка США оприлюднила матеріали

Російські медіа вже спробували спекулювати на термінології карти, де одна з одеських точок згадується як "сховище", проте міжнародні експерти наголошують: йдеться про стандартні сховища зразків для наукових досліджень та протидії епідеміям, а не про виробництво зброї.

У звіті Нацрозвідки США стверджується, що до цього часу докази існування та фінансування цих лабораторій "свідомо приховувалися" від американського народу.

"Попри очевидний потенціал катастрофічних глобальних наслідків, які можуть мати дослідження небезпечних патогенів у біолабораторіях, політики, так звані медичні фахівці, такі як доктор Фаучі, та структури в складі команди національної безпеки адміністрації Байдена брехали американському народу про існування біолабораторій, що фінансуються та підтримуються США, і погрожували тим, хто намагався викрити правду. ODNI продовжуватиме тісно співпрацювати з партнерами в уряді, щоб визначити, де знаходяться ці лабораторії та які патогени вони містять, щоб покласти край небезпечним дослідженням "набуття функцій", які загрожують здоров’ю та благополуччю американського народу та людей у всьому світі", - заявила Габбард.

Читайте також: США просили Індію купувати російську нафту для стабілізації ринку, ‒ Bloomberg

Біолабораторії в Україні - розвідка США оприлюднила матеріали
Біолабораторії в Україні - розвідка США оприлюднила матеріали

Політичний бекграунд Тулсі Габбард:

Публікація цього релізу відбулася за три тижні до офіційної відставки Габбард з посади директорки Нацрозвідки, яка запланована на 30 червня. Фігура Габбард вже багато років викликає гострі дискусії в США через її системні заяви, які часто збігаються з наративами Кремля та інших диктаторських режимів:

  • Звинувачення на адресу України та НАТО: 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабної війни, вона заявила, що "страждань можна було б уникнути", якби США та НАТО визнали "законні побоювання" Путіна щодо євроатлантичної інтеграції України.

  • Трансляція російської дезінформації: У березні 2022 року Габбард уже публікувала відео, де стверджувала, що в Україні діють лабораторії з розробки біологічної зброї. Тоді відомий сенатор-республіканець Мітт Ромні звинуватив її у "повторенні брехливої російської пропаганди".

  • У 2022 році вона вийшла з Демократичної партії, звинувативши її у підтримці України проти РФ, а у 2017 році відкрито виступала проти військових операцій США в Сирії та особисто зустрічалася з диктатором Башаром Асадом.

Читайте також: Очільниця Нацрозвідки США Габбард, яку звинувачували у симпатії до РФ, подає у відставку, - ЗМІ

Автор: 

розвідка (3927) США (26735) зовнішня розвідка (506) біологічна зброя (28)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
це тіпа американська безугла?
показати весь коментар
12.06.2026 22:28 Відповісти
+15
тобто замість бойових комарів розводили поліцейських мух !
показати весь коментар
12.06.2026 22:25 Відповісти
+10
Дємбельский акорд кремлівської консерви.
показати весь коментар
12.06.2026 22:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кололи Зелю "Манією Величчі". Результату не дало. В нього і так 100%.
показати весь коментар
12.06.2026 22:22 Відповісти
тобто замість бойових комарів розводили поліцейських мух !
показати весь коментар
12.06.2026 22:25 Відповісти
Ору!
показати весь коментар
12.06.2026 22:48 Відповісти
це тіпа американська безугла?
показати весь коментар
12.06.2026 22:28 Відповісти
Вона вже у відставці.
показати весь коментар
12.06.2026 22:37 Відповісти
дякую, я в курсі, інтернет у мене зараз безперебійний.
показати весь коментар
12.06.2026 22:39 Відповісти
кремлівська безугла 100% 👍...
показати весь коментар
12.06.2026 23:12 Відповісти
ХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХХАХА

ЦЕ дурка США і пропаганда РФ на республіканців - їх лікувати треба
показати весь коментар
12.06.2026 22:30 Відповісти
Стирчить вбогий ніс пінокіо ***** - розходимся
показати весь коментар
12.06.2026 22:32 Відповісти
Мотиви США то зрозумілі, у випадку чого постраждають жителі якогось Миколаєва, а не Бостона.
Але який зиск Україні від цих біолабораторій?
показати весь коментар
12.06.2026 22:35 Відповісти
Биобезпека Миколаева, та ще за кошти американцив, йолопе.
показати весь коментар
12.06.2026 22:51 Відповісти
Наприклад, для розробки тест-систем, анибіотиків, вакцин.
показати весь коментар
12.06.2026 22:58 Відповісти
це все колишні совєцькі лабораторії і без американського фінансування вся зараза з них розлетілася б по Україні та всіх сусідніх країнах
показати весь коментар
12.06.2026 23:10 Відповісти
Ваня, попробуй прочитать всю статью, до конца. Если не поймшь, прочитай еще раз .
показати весь коментар
12.06.2026 23:13 Відповісти
ШІ створював цю карту? Бо Чернігів біля Львова, Київ поблизу Одеси...
показати весь коментар
12.06.2026 22:41 Відповісти
то Чернівці, які разом з Києвом трохи з'їхали до західних кордонів, бо карта падала на підлогу.
показати весь коментар
12.06.2026 22:53 Відповісти
BSL-2 грип, сальмонелла та BSL-3 туберкульоз, сибірська виразка. Ну були лабораторії профінансовані, щоб ми не хворіли занадто.
показати весь коментар
12.06.2026 22:45 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2026 22:49 Відповісти
Дємбельский акорд кремлівської консерви.
показати весь коментар
12.06.2026 22:56 Відповісти
І зайнятися цією ***** нема кому, всі під довбограєм рудим нарцисом!!!
показати весь коментар
12.06.2026 22:58 Відповісти
Я до речі в такій лабораторіїї недавно аналізи здавав. Вона індуска, ненавидить Україну давно.
показати весь коментар
12.06.2026 22:59 Відповісти
А де розмістити на карті Київ? Тулсі Габбард-Давайте розмістим поближче до Одеси.Щоб киянам було ближче до моря!!!!!
показати весь коментар
12.06.2026 23:02 Відповісти
не перший раз таке бачу - то ШІ завжди там Київ розміщує
показати весь коментар
12.06.2026 23:12 Відповісти
Закарпаття...
показати весь коментар
12.06.2026 23:17 Відповісти
І шо тут надзвичайного та страшного?
А довбоцобів просто лякая слово - біолабораторія. Як і слова акварель, сінхрофазотрон тощо.
показати весь коментар
12.06.2026 23:20 Відповісти
Ну те що там зберігаються віруси чи бактерії, яки вони досліджують, ну це реально маячня, там від слова ризик і є саме страшне слово, хоча якщо лупануть туди, то можливо хтось захворіє, хто буде поруч.
показати весь коментар
12.06.2026 23:29 Відповісти
Тю, блін, я надіявся що виростили генетичку копію №уйла, а тут виявляється просто пшик. І саме №уйло змогло самостійно заподіяти рашці стільки шкоди що інші країни просто охреніли. Це ж просто мавпа дика з калашем-сама собі і яйця відстрелила і ноги поперебивала однією чергою...
показати весь коментар
12.06.2026 23:27 Відповісти
 
 