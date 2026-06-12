Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард перед своєю відставкою оприлюднила розсекречені матеріали про понад 120 фінансованих Вашингтоном об'єктів у більше ніж 30 країнах світу, зокрема на території України. Йдеться про дослідження у межах програм біобезпеки.

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Про це йдеться в офіційному пресрелізі Офісу директора Національної розвідки США (ODNI), опублікований у п'ятницю, 12 червня, передає Цензор.НЕТ.

Про що насправді йдеться в розсекречених документах ODNI?

Згідно з оприлюдненим релізом Тулсі Габбард, уряд США в межах довгострокових програм біобезпеки фінансує понад 120 лабораторій у більш ніж 30 країнах світу. Мережа в Україні, згідно з розсекреченими матеріалами, включає понад 40 об'єктів різного рівня безпеки (переважно BSL-2 та BSL-3), які займаються цивільними дослідженнями та зберіганням штамів небезпечних інфекцій (таких як сибірська виразка, чума, туберкульоз, SARS, вірусів Ебола тощо).

Головний акцент у звіті розвідки США робиться на тому, що ці об'єкти створювалися для підвищення рівня біологічного захисту та навчання цивільних фахівців, а зараз вони перебувають під загрозою через війну РФ проти України.

"Розвідувальне співтовариство раніше попереджало, що біолабораторія в Україні, яка фінансується США, ймовірно, містить небезпечні патогени та залишається вразливою до тривалих загроз російського нападу, захоплення або пошкодження", – йдеться в релізі ODNI.

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В оприлюднених матеріалах також наведено карту із зазначенням локацій об'єктів у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Вінниці та на Закарпатті.





Російські медіа вже спробували спекулювати на термінології карти, де одна з одеських точок згадується як "сховище", проте міжнародні експерти наголошують: йдеться про стандартні сховища зразків для наукових досліджень та протидії епідеміям, а не про виробництво зброї.

У звіті Нацрозвідки США стверджується, що до цього часу докази існування та фінансування цих лабораторій "свідомо приховувалися" від американського народу.

"Попри очевидний потенціал катастрофічних глобальних наслідків, які можуть мати дослідження небезпечних патогенів у біолабораторіях, політики, так звані медичні фахівці, такі як доктор Фаучі, та структури в складі команди національної безпеки адміністрації Байдена брехали американському народу про існування біолабораторій, що фінансуються та підтримуються США, і погрожували тим, хто намагався викрити правду. ODNI продовжуватиме тісно співпрацювати з партнерами в уряді, щоб визначити, де знаходяться ці лабораторії та які патогени вони містять, щоб покласти край небезпечним дослідженням "набуття функцій", які загрожують здоров’ю та благополуччю американського народу та людей у всьому світі", - заявила Габбард.

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Політичний бекграунд Тулсі Габбард:

Публікація цього релізу відбулася за три тижні до офіційної відставки Габбард з посади директорки Нацрозвідки, яка запланована на 30 червня. Фігура Габбард вже багато років викликає гострі дискусії в США через її системні заяви, які часто збігаються з наративами Кремля та інших диктаторських режимів:

Звинувачення на адресу України та НАТО: 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабної війни, вона заявила, що "страждань можна було б уникнути", якби США та НАТО визнали "законні побоювання" Путіна щодо євроатлантичної інтеграції України.

Трансляція російської дезінформації: У березні 2022 року Габбард уже публікувала відео, де стверджувала, що в Україні діють лабораторії з розробки біологічної зброї. Тоді відомий сенатор-республіканець Мітт Ромні звинуватив її у "повторенні брехливої російської пропаганди".

У 2022 році вона вийшла з Демократичної партії, звинувативши її у підтримці України проти РФ, а у 2017 році відкрито виступала проти військових операцій США в Сирії та особисто зустрічалася з диктатором Башаром Асадом.

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