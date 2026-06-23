Биологический терроризм: россияне свозят зараженный скот в скотомогильники в Херсонской области, - ГУР

На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики создают условия для распространения возбудителя сибирской язвы. По данным разведки, оккупанты свозят туши зараженного скота на скотомогильники без соблюдения санитарных норм, что представляет угрозу для гражданского населения, животноводства и окружающей среды региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

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"ГУР МО Украины сообщает: на временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики умышленно создают условия для распространения возбудителя сибирской язвы", - говорится в сообщении.

Оккупанты свозят зараженные туши

Речь идет о доставке туш скота, зараженного сибирской язвой, в скотомогильники в оккупированном регионе. Всего таких объектов здесь насчитывается до полусотни, из них наибольшую угрозу представляют около десяти, в частности - скотомогильники, расположенные в районе населенных пунктов Аскания-Нова, Скадовск, Железный Порт.

Зараженных животных россияне утилизируют без соблюдения каких-либо санитарных норм. Туши скота не сжигают, а просто закапывают. Многие объекты находятся в крайне запущенном состоянии вблизи дорог и населенных пунктов - расстояние отдельных объектов до жилой застройки составляет менее 1 километра.

Места захоронения зараженного скота не имеют ни глухих ограждений, ни других защитных сооружений. Почвы на могилах со временем оседают, однако необходимого для обеспечения биологической безопасности обслуживания скотомогильников российская оккупационная администрация не осуществляет.

Часть объектов расположена на территориях с высоким уровнем грунтовых вод, что дополнительно увеличивает риски распространения возбудителя сибирской язвы, который может сохранять жизнеспособность в почве от нескольких десятков до сотни лет.

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"Бесконтрольное захоронение инфицированного скота и игнорирование мер безопасности на скотомогильниках со стороны российских оккупантов - прямая угроза для гражданского населения на временно оккупированных территориях, а также для аграрного сектора Херсонской области - из-за повышенной опасности заражения почв и здоровых животных", - отмечают в ГУР.

Как отметили в ведомстве, умышленное или халатное создание условий для вспышки сибирской язвы - еще одно преступление государства-агрессора России, которое может трактоваться как акт биологического терроризма против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины.

"Не исключено, что Россия может использовать скотомогильники для проведения подрывной операции под чужим флагом", которая, помимо кинетического воздействия на объекты концентрации источников сибирской язвы, будет содержать также информационно-пропагандистскую составляющую - например, обвинения Украины в изготовлении/применении так называемого "биологического" оружия", - предупредили в ГУР.

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