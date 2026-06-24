Россияне убили сотрудника международной гуманитарной организации NPA в Херсонской области, ещё троих - ранили

Российские террористы убили сотрудника международной гуманитарной организации Norwegian People's Aid (NPA) в результате удара по Новопетровке в Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы атаки

Как отмечается, в результате российского обстрела Новопетровки Высокопольской громады смертельные ранения получил 24-летний специалист по разминированию.

Также предварительно известно о трёх раненых представителях этой организации. Информация уточняется.

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Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Херсона, в результате чего часть города осталась без света.

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