Россияне убили сотрудника международной гуманитарной организации NPA в Херсонской области, ещё троих - ранили
Российские террористы убили сотрудника международной гуманитарной организации Norwegian People's Aid (NPA) в результате удара по Новопетровке в Херсонской области.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
Как отмечается, в результате российского обстрела Новопетровки Высокопольской громады смертельные ранения получил 24-летний специалист по разминированию.
Также предварительно известно о трёх раненых представителях этой организации. Информация уточняется.
Что предшествовало
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Херсона, в результате чего часть города осталась без света.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль