В Україні працює понад 61 тисяча укриттів, - Вигівський

В Україні функціонує понад 61 тисяча захисних споруд цивільного захисту, а міжнародна Коаліція укриттів уже профінансувала низку проєктів у прифронтових регіонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час щорічної Наради керівників закордонних дипломатичних установ України заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

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Він зазначив, що розвиток мережі захисних споруд цивільного захисту залишається одним із головних напрямів роботи держави.

За його словами, в Україні вже функціонує понад 61 тисяча укриттів, а міжнародна Коаліція укриттів допомагає фінансувати будівництво та модернізацію захисної інфраструктури в регіонах, які найбільше потерпають від російських атак.

Вигівський закликав українських дипломатів сприяти розширенню цієї міжнародної ініціативи та залученню нових партнерів для розвитку системи цивільного захисту.

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Гуманітарне розмінування залишається одним із найбільших викликів

Вигівський наголосив, що одним із найбільших викликів для України залишається забруднення територій вибухонебезпечними предметами.

За його словами, підрозділи ДСНС та Національної поліції продовжують очищення деокупованих і прифронтових територій, використовуючи сучасну роботизовану техніку, безпілотні системи та механізовані комплекси.

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До розмінування залучають міжнародних партнерів

Вигівський також зазначив, що Україна посилює міжнародне співробітництво у сфері гуманітарного розмінування.

Зокрема, йдеться про підготовку саперів, залучення міжнародної технічної допомоги та впровадження новітніх технологій, які мають прискорити очищення українських територій від мін і нерозірваних боєприпасів.