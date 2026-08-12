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Новини Укриття в Україні
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50 мобільних укриттів для школярів встановлять у шести містах Чернігівщини, - ОВА

На Чернігівщині встановлять мобільні укриття для школярів

Найближчим часом у шести містах Чернігівської області планують встановити 50 мобільних сховищ на маршрутах руху учнів до шкіл.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус за підсумками засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС під головуванням міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, передає Цензор.НЕТ.

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50 мобільних сховищ

Чаус повідомив, що Чернігівщина і ще пʼять прифронтових регіонів беруть участь у пілотному проєкті зі встановлення мобільних укриттів на маршрутах руху учнів до своїх шкіл.

"Підтримую ініціативу. Найближчим часом плануємо встановити 50 мобільних сховищ у шести містах. Із закупівлею нам допоможе Київщина. Дякую сусідньому регіону за готовність підтримати Чернігівщину", - розповів він.

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Удари по Чернігівщині

Зазначається, що із початку року росіяни завдали понад 650 ударів по Чернігову, Семенівці, Новгороду-Сіверському, Корюківці, Сновську та Городні.

Це удари дронами, ракетами, КАБами, РСЗВ і FPV-дронами.

"У цих містах живуть люди. Тут навчаються діти. І наше завдання - максимально убезпечити їх", - наголосив голова ОВА.

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