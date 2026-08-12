50 мобільних укриттів для школярів встановлять у шести містах Чернігівщини, - ОВА
Найближчим часом у шести містах Чернігівської області планують встановити 50 мобільних сховищ на маршрутах руху учнів до шкіл.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус за підсумками засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС під головуванням міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, передає Цензор.НЕТ.
50 мобільних сховищ
Чаус повідомив, що Чернігівщина і ще пʼять прифронтових регіонів беруть участь у пілотному проєкті зі встановлення мобільних укриттів на маршрутах руху учнів до своїх шкіл.
"Підтримую ініціативу. Найближчим часом плануємо встановити 50 мобільних сховищ у шести містах. Із закупівлею нам допоможе Київщина. Дякую сусідньому регіону за готовність підтримати Чернігівщину", - розповів він.
Удари по Чернігівщині
Зазначається, що із початку року росіяни завдали понад 650 ударів по Чернігову, Семенівці, Новгороду-Сіверському, Корюківці, Сновську та Городні.
Це удари дронами, ракетами, КАБами, РСЗВ і FPV-дронами.
"У цих містах живуть люди. Тут навчаються діти. І наше завдання - максимально убезпечити їх", - наголосив голова ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль