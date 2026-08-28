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Новости Объявление воздушной тревоги
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Киев пережил рекордное количество тревог 27 августа: сегодня — уже 7 объявлений об опасности (обновлено)

Антирекорд по количеству тревог зафиксирован в Киеве

27 августа в Киеве был зафиксирован антирекорд по количеству воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, только с начала суток 28 августа, (по состоянию на 10:06) в Киеве объявлено семь сигналов воздушной тревоги из-за российских беспилотников.

В то же время 27 августа в Киеве объявили 13 воздушных тревог, что стало антирекордом за все время полномасштабной войны.

Предыдущий максимум: 12 тревог за сутки, зафиксированный 1 марта 2022 года.

Депутат Ярослав Железняк подсчитал, что в течение 27 августа более половины суток в Киеве — около 54% времени — действовала воздушная тревога.

Читайте: На станциях киевского метро выделят отдельные зоны для маломобильных, для людей с детьми и с животными во время тревог, — КГГА

Автор: 

Киев (27310) воздушная тревога (895)
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Топ комментарии
+6
Члєнограй, чому не тероризується кацапня?
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28.08.2026 09:47 Ответить
+5
Нічого веселого - в Херсоні вже сказали - тікайте з міста хто куди здужає
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28.08.2026 09:52 Ответить
+5
це все на совісті 73% поциків які гвалт підняли аби не порох. ДЕБІЛИ а самі за кордон уїб=н=ули а ви тут як хочте.
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28.08.2026 09:54 Ответить

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