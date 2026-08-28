Киев пережил рекордное количество тревог 27 августа: сегодня — уже 7 объявлений об опасности (обновлено)
27 августа в Киеве был зафиксирован антирекорд по количеству воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, только с начала суток 28 августа, (по состоянию на 10:06) в Киеве объявлено семь сигналов воздушной тревоги из-за российских беспилотников.
В то же время 27 августа в Киеве объявили 13 воздушных тревог, что стало антирекордом за все время полномасштабной войны.
Предыдущий максимум: 12 тревог за сутки, зафиксированный 1 марта 2022 года.
Депутат Ярослав Железняк подсчитал, что в течение 27 августа более половины суток в Киеве — около 54% времени — действовала воздушная тревога.
Топ комментарии
+6 Gary Grant
показать весь комментарий28.08.2026 09:47 Ответить Ссылка
+5 Валентин Коваль #620706
показать весь комментарий28.08.2026 09:52 Ответить Ссылка
+5 ІГОР Кононенко
показать весь комментарий28.08.2026 09:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль