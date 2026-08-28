Киев пережил рекордное количество тревог 27 августа: сегодня — уже 7 объявлений об опасности (обновлено)

27 августа в Киеве был зафиксирован антирекорд по количеству воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, только с начала суток 28 августа, (по состоянию на 10:06) в Киеве объявлено семь сигналов воздушной тревоги из-за российских беспилотников.

В то же время 27 августа в Киеве объявили 13 воздушных тревог, что стало антирекордом за все время полномасштабной войны.

Предыдущий максимум: 12 тревог за сутки, зафиксированный 1 марта 2022 года.

Депутат Ярослав Железняк подсчитал, что в течение 27 августа более половины суток в Киеве — около 54% времени — действовала воздушная тревога.

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