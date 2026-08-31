У Раді працюють над забезпеченням безперебійної роботи під час тривог: один з варіантів - голосування через телефони

Через часті повітряні тривоги у парламенті розглядають можливість голосування народних депутатів в укритті Верховної Ради.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У зв’язку з постійними повітряними тривогами Апарат Верховної Ради України вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безперебійної роботи Парламенту в будинку Верховної Ради України (вул. Михайла Грушевського, 5)", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа "Голосу" Ярослава Железняка, один з варіантів - це голосування в укритті ВРУ, де народні депутати будуть використовувати телефони.

Проте остаточного рішення не ухвалено.

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"Але, це не як онлайн голосування, а ті, хто підключиться по WiFi до мережі в Раді і пройдуть авторизацію за своїм логіном, тобто будуть присутні на засіданні, зможуть проголосувати на пульті. А потім Лічильна Комісія має це затвердити.



P.S. Не дуже розумію, навіщо так складно робити, краще як було березень-червень 2022го, коли просто без обговорення проходять в залі пакет законів. А проблемні вже питання йдуть по процедурі з обговоренням, коли не лунає тривога", - пояснив він.

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