В Раде работают над обеспечением бесперебойной работы во время тревог: один из вариантов - голосование через телефоны

Из-за частых воздушных тревог в парламенте рассматривают возможность голосования народных депутатов в укрытии Верховной Рады.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

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"В связи с постоянными воздушными тревогами Аппарат Верховной Рады Украины принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы парламента в здании Верховной Рады Украины (ул. Михаила Грушевского, 5)", - говорится в сообщении.

По словам народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, один из вариантов - это голосование в укрытии ВРУ, где народные депутаты будут использовать телефоны.

Однако окончательное решение пока не принято.

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"Но это не онлайн-голосование, а те, кто подключится по Wi-Fi к сети в Раде и пройдет авторизацию под своим логином, то есть будет присутствовать на заседании, смогут проголосовать на пульте. А затем Счетная комиссия должна это утвердить.



P.S. Не очень понимаю, зачем так усложнять, лучше как было в марте-июне 2022 года, когда просто без обсуждения принимали в зале пакет законов. А проблемные вопросы уже проходят по процедуре с обсуждением, когда не звучит тревога", - пояснил он.

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