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Новости Объявление воздушной тревоги Заседание Верховной Рады
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В Раде работают над обеспечением бесперебойной работы во время тревог: один из вариантов - голосование через телефоны

Работа Верховной Рады во время тревоги: что изменится?

Из-за частых воздушных тревог в парламенте рассматривают возможность голосования народных депутатов в укрытии Верховной Рады.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В связи с постоянными воздушными тревогами Аппарат Верховной Рады Украины принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы парламента в здании Верховной Рады Украины (ул. Михаила Грушевского, 5)", - говорится в сообщении.

По словам народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, один из вариантов - это голосование в укрытии ВРУ, где народные депутаты будут использовать телефоны.

Однако окончательное решение пока не принято.

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"Но это не онлайн-голосование, а те, кто подключится по Wi-Fi к сети в Раде и пройдет авторизацию под своим логином, то есть будет присутствовать на заседании, смогут проголосовать на пульте. А затем Счетная комиссия должна это утвердить.

P.S. Не очень понимаю, зачем так усложнять, лучше как было в марте-июне 2022 года, когда просто без обсуждения принимали в зале пакет законов. А проблемные вопросы уже проходят по процедуре с обсуждением, когда не звучит тревога", - пояснил он.

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Автор: 

ВР (28369) Железняк Ярослав (657) воздушная тревога (901)
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Топ комментарии
+13
То так скоро як варіант і будуть з острівних курортів голосувати
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31.08.2026 16:45 Ответить
+13
Наразі і так є сумніви щодо наявного кворуму. Якщо голосувати по телефону, то про, навіть, формальну демократію можна забути.
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31.08.2026 16:49 Ответить
+12
НІТ!
***** повинни сидить на робочому ліжку!
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31.08.2026 16:45 Ответить

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