Порядок организации движения по мостам во время тревог в Киеве будет пересмотрен, - Кличко
Киевские власти совместно с военными планируют пересмотреть правила безопасности в столице и порядок движения по мостам во время воздушных тревог.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, состоялось заседание совета обороны Киева.
"Среди главных вопросов - в частности, обращение к правительству относительно изменений в протоколах безопасности, действующих в столице. Чтобы, исходя из обновленных протоколов, сформулировать отдельные правила жизнедеятельности города в нынешних условиях.
А также, совместно с военными, пересмотрим порядок организации движения по мостам Киева во время воздушных тревог. И предложим правительству наработанный алгоритм", - отметил Кличко.
Что предшествовало?
- Ранее в правительстве заявили о выработке решений для работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог.
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