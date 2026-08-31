Порядок организации движения по мостам во время тревог в Киеве будет пересмотрен, - Кличко

Киевские власти совместно с военными планируют пересмотреть правила безопасности в столице и порядок движения по мостам во время воздушных тревог.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, состоялось заседание совета обороны Киева.

"Среди главных вопросов - в частности, обращение к правительству относительно изменений в протоколах безопасности, действующих в столице. Чтобы, исходя из обновленных протоколов, сформулировать отдельные правила жизнедеятельности города в нынешних условиях.



А также, совместно с военными, пересмотрим порядок организации движения по мостам Киева во время воздушных тревог. И предложим правительству наработанный алгоритм", - отметил Кличко.

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Что предшествовало?

Ранее в правительстве заявили о выработке решений для работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог.

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