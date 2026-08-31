От уроков в укрытиях до дистанционного обучения: в Киеве проработали различные форматы обучения в школах

В Киеве учебный год в школах планируется начать в очно-дистанционном формате. При этом в случае изменения ситуации с безопасностью учебные заведения будут оперативно корректировать формат обучения.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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"В этом году учебный год начинается в очень непростых условиях. Последние дни показывают, что воздушные тревоги могут длиться часами и фактически прерывать значительную часть учебного дня. Например, 28 августа в Киеве воздушные тревоги длились в общей сложности 158 минут. Это почти 4 урока из 6 по обычному расписанию.

Поэтому мы должны быть готовы не только к тому, что во время тревоги дети спускаются в укрытия, но и к тому, что при определенных условиях учебный процесс нужно будет организовать иначе", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский.

В столице определили различные варианты — от проведения занятий в укрытиях для младших школьников до смешанного или дистанционного обучения. Также рассматривается возможность работы во вторую смену.

Отмечается, что решения могут быть временными и меняться в зависимости от угрозы со стороны дронов и ракет.

Родители смогут выбирать подходящий для их ситуации формат обучения - в рамках тех моделей, которые предложит конкретная школа и педагогический коллектив.

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Что предлагают?

"Например, одна из моделей, которую сейчас рассматриваем, — организация в укрытии очного обучения для учеников начальной школы и отдельного помещения, где часть детей средних и старших классов, в случае необходимости, смогут во время тревоги продолжать обучение онлайн. Впрочем, это лишь один из возможных форматов. Каждая школа будет определять оптимальную модель, исходя из своих возможностей, особенностей укрытия и ситуации с безопасностью", — пояснила директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

В то же время индивидуальный алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации касается не только воздушных тревог, но и других возможных угроз, в частности сообщений о заминировании.

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