Более 200 тысяч украинских школьников учатся онлайн, - Лисовой
Более 200 тысяч украинских школьников в настоящее время получают образование дистанционно. Большинство таких учеников проживают в прифронтовых регионах страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
Кто учится дистанционно
По словам министра, преимущественно онлайн учатся дети из Донецкой, Луганской и Запорожской областей, где ситуация с безопасностью не позволяет организовать полноценный образовательный процесс офлайн.
Также дистанционную форму обучения выбирают отдельные семьи внутренне перемещенных лиц, которые хотят завершить обучение в своих школах.
Кроме того, около 60 тысяч украинских учеников, находящихся за рубежом, также продолжают учиться онлайн.
Возвращение к офлайн-обучению зависит от безопасности
Лесовой подчеркнул, что возвращение детей к очному обучению в первую очередь зависит от ситуации с безопасностью.
В то же время он считает, что даже после завершения войны часть образовательных процессов может сочетать онлайн- и офлайн-форматы.
"Все равно нормальная школа – это офлайн-школа, по нашему убеждению. Можно использовать онлайн-инструменты для различных видов деятельности. Это тоже нормально", – отметил министр.
В Украине уже работают более 100 подземных школ
Министр сообщил, что в Украине уже построили и ввели в эксплуатацию более 100 подземных школ. Еще 113 объектов находятся на разных этапах строительства.
По его словам, государство планирует обеспечить возможность обучения в таких заведениях для около 100 тысяч детей, прежде всего в прифронтовых регионах.
Также в Украине продолжается строительство 18 подземных детских садов.
А тут справжнє нормальне навчання.
