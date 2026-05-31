Понад 200 тисяч українських школярів навчаються онлайн, - Лісовий

Понад 200 тисяч українських школярів нині здобувають освіту дистанційно. Найбільше таких учнів проживають у прифронтових регіонах країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів журналістам міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Хто навчається дистанційно

За словами міністра, переважно онлайн навчаються діти з Донецької, Луганської та Запорізької областей, де безпекова ситуація не дозволяє організувати повноцінний освітній процес офлайн.

Також дистанційну форму навчання обирають окремі родини внутрішньо переміщених осіб, які хочуть завершити навчання у своїх школах.

Крім того, близько 60 тисяч українських учнів, які перебувають за кордоном, також продовжують навчатися онлайн.

Також читайте: В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, ще 113 будують, - Лісовий

Повернення до офлайну залежить від безпеки

Лісовий наголосив, що повернення дітей до очного навчання насамперед залежить від безпекової ситуації.

Водночас він вважає, що навіть після завершення війни частина освітніх процесів може поєднувати онлайн- та офлайн-формати.

"Все одно нормальна школа – це офлайнова школа, на наше переконання. Можна використовувати онлайнові інструменти для різних видів активності. Це теж нормально", – зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти знищили школу на прикордонні Чернігівщини. ФОТО

В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл

Міністр повідомив, що в Україні вже збудували та ввели в експлуатацію понад 100 підземних шкіл. Ще 113 об’єктів перебувають на різних етапах будівництва.

За його словами, держава планує забезпечити можливість навчання у таких закладах для близько 100 тисяч дітей, насамперед у прифронтових регіонах.

Також в Україні триває будівництво 18 підземних дитячих садків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві пошкоджено 11 закладів освіти через атаку РФ. ФОТОрепортаж