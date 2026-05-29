В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, ще 113 будують, - Лісовий

В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, ще 113 перебувають на різних етапах будівництва. Більшість нових закладів планують завершити до початку нового навчального року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, понад 60% шкіл, які зараз будуються, мають бути готові до 1 вересня.

"113 шкіл ми зараз будуємо, вони на різних стадіях готовності, більшість із них, понад 60% будуть готові до 1 вересня", – сказав Лісовий.

Міністр зазначив, що загалом держава має забезпечити навчання у підземних школах для близько 100 тисяч дітей, насамперед на прифронтових територіях.

Яка вартість таких закладів

Вартість одного такого закладу, за його словами, коливається від 80 до 120 мільйонів гривень залежно, зокрема, від наповненості.

"Це дороговартісні і тривалі проєкти. І ми над цим зараз працюємо достатньо інтенсивно у межах того, що може дозволити сьогодні український бюджет... Вартість коливається, на 500–1000 дітей від 80 до 120 млн гривень. Дороговартісні проєкти, але ну це нормальність життя дітей", – зазначив міністр освіти.

Лісовий додав, що підземні школи фінансуються в межах державної субвенції. Цього року на їх будівництво передбачено 5 мільярдів гривень, торік – 11 мільярдів, раніше – близько 3 мільярди. Загалом, за його словами, в підземні школи уже проінвестовано понад 20 мільярдів гривень.

"Будівництво (підземних – ред.) шкіл – це найдорожча інфраструктурна інвестиція в освіту. І це насправді наш національний феномен. Жодна країна, яка переживала таку війну, не створила таких умов сьогодні. Бо підземна школа – це перш за все школа. Збудована відповідно до безпекових стандартів, які зафіксовані в ДСТУ. Але це школа, повноцінний простір", – додав Лісовий.

Підземні дитсадки

Окремо він повідомив, що в Україні також будують 18 підземних дитячих садочків.

За словами Лісового, рішення про будівництво підземних шкіл ухвалюється на основі критеріїв безпеки, кількості учнів та співфінансування громад, а також погодження з обласними військовими адміністраціями та Міністерством освіти і науки.

Підземну ВР та Кабмін щоб і не вилазили 🤬
29.05.2026 23:04 Відповісти
Батьки вивозять дітей з України навіть цілими класами (буває що з вчителями разом) а ці зелені довбні підземні школи будують. Своїх дітей нехай повернуть в Україну та запхають у ті підземелля.
29.05.2026 23:28 Відповісти
И кубов дофига бетона сверху, для надёжности.
29.05.2026 23:08 Відповісти
а був шанс нашим дітям бачити Сонце та на перервах, бігати по двору в 19р...але батькі ціх дітей , чомусь вирішили до бункіра загнати !!!! ...
29.05.2026 23:02 Відповісти
Не було.

Спланована вiйна вiдбуваеться у будь-якому випадку, особливо якщо ii плани вiдомi ще з 1993 року. I вона не вiдбуваеться "чомусь", вона вiдбуваеться тому що час настав.

Ну не настав би у 2019 - настав у 2024, або у 2029. Завжди обирати iдеального лiдера - не можливо.
29.05.2026 23:11 Відповісти
був , тому шо ,хто завгодно ,тільки не Порошенко ,для кремля та ху* ла ,мало значення ... а те шо війна мала бути ,то згодна з вами ,але ще набагато раніше спланована , 75р . першой конфлікт по плану це були Балкани ...
29.05.2026 23:29 Відповісти
А, то це просто образа за "не вашого" обраного президента?

Зрозумiв, вибачте.
29.05.2026 23:39 Відповісти
Кабмін і ВР з ОП-ою не є цілями для атак, кацапи самі ж зізнались.
29.05.2026 23:12 Відповісти
Прочитав. Тобто цей ЗЕміністр вважає - "Хай живе вічна війна!" і вічна влада ЦАРЯ?!
29.05.2026 23:10 Відповісти
Так ти на нього подивись))
Вiн пишаеться не тим що пiдняв середнiй бал ЗНО, а тим що школи пiд землю загнав.

Його в сферi освiти так ненавидять, що мабуть риговських так не ненавидiли, як це непорозумiння.
29.05.2026 23:13 Відповісти
Гарно відмили гроші на цих укриттях...
29.05.2026 23:14 Відповісти
Ну "критерії безпеки", "стандарти" це все добре... Але цікаво, хоча б були якісь випробування подібних укриттів? Був якось в новозбудованному укритті в школі... Навряд чи воно захистить від прямого влучання ракети.
29.05.2026 23:26 Відповісти
Скорiше навiть спровокуе. Бо школу та школярiв навкруги можна хоча б розвiддроном побачити, а ось пiд землею хз що там.

Плюс впевнений що побудували не бункерного типу, з окремими капсулами та окремими виходами, а просто будiвлю пiд землею типу пiдземного паркiнгу. Сподiваються на авось, але якщо авось не спрацюе, буде похоронено сотня людей.
29.05.2026 23:40 Відповісти
Там де я був, це нагадувало саме "паркінг"... Приміщення з землянним насипом, з одним входом/виходом. На рахунок системи вентиляції не знаю, але навряд чи з цим особливо заморочувались.
29.05.2026 23:49 Відповісти
Батьки вивозять дітей з України навіть цілими класами (буває що з вчителями разом) а ці зелені довбні підземні школи будують. Своїх дітей нехай повернуть в Україну та запхають у ті підземелля.
Все треба переносити під землю, довбойоб сусід нікуди не дінеться
