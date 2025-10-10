Прифронтові громади закликають Кабмін збільшити фінансування освіти

Асоціація прифронтових міст та громад звернеться до Уряду з пропозиціями змін, спрямованих на посилення стійкості освіти в регіонах, які щоденно перебувають під ударами війни.

Зокрема, громади пропонують збільшити освітню субвенцію з державного бюджету через запровадження додаткового коефіцієнта, а також скасувати або мінімізувати вимогу співфінансування дороговартісних освітніх проєктів із місцевих бюджетів — зокрема, облаштування укриттів, харчоблоків та освітніх просторів.

Досвідом розвитку освіти в умовах війни поділився міський голова Харкова та очільник Асоціації Ігор Терехов, нагадавши, що Харків першим в Україні побудував підземну школу, а цього року вже діє 18 безпечних освітніх локацій.

"Будівництво підземних шкіл і дитсадків — дороговартісні проєкти, які більшість громад без державної допомоги не зможуть реалізувати. Системно розв’язати проблему можна лише на рівні держави — через єдину стратегію та гідні умови праці педагогів", — зазначив він.

Позитивний приклад продемонструвала і Миколаївщина, де 87% шкіл працюють в очному або змішаному форматі, а завдяки підтримці міжнародних партнерів з’явилися модульні та підземні навчальні заклади.

