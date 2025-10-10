Прифронтовые громады призывают Кабмин увеличить финансирование образования

Ассоциация прифронтовых городов и громад обратится к Правительству с предложениями изменений, направленных на усиление устойчивости образования в регионах, которые ежедневно находятся под ударами войны.

В частности, громады предлагают увеличить образовательную субвенцию из государственного бюджета путем введения дополнительного коэффициента, а также отменить или минимизировать требование софинансирования дорогостоящих образовательных проектов из местных бюджетов - в частности, обустройство укрытий, пищеблоков и образовательных пространств.

Опытом развития образования в условиях войны поделился городской голова Харькова и глава Ассоциации Игорь Терехов, напомнив, что Харьков первым в Украине построил подземную школу, а в этом году уже действует 18 безопасных образовательных локаций.

"Строительство подземных школ и детсадов - дорогостоящие проекты, которые большинство громад без государственной помощи не смогут реализовать. Системно решить проблему можно только на уровне государства - через единую стратегию и достойные условия труда педагогов", - отметил он.

Положительный пример продемонстрировала и Николаевщина, где 87% школ работают в очном или смешанном формате, а благодаря поддержке международных партнеров появились модульные и подземные учебные заведения.

