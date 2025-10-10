РУС
Новости Подземные школы в Украине
212 3

Прифронтовые громады призывают Кабмин увеличить финансирование образования

Ассоциация прифронтовых городов и общин

Ассоциация прифронтовых городов и громад обратится к Правительству с предложениями изменений, направленных на усиление устойчивости образования в регионах, которые ежедневно находятся под ударами войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АПГГ.

В частности, громады предлагают увеличить образовательную субвенцию из государственного бюджета путем введения дополнительного коэффициента, а также отменить или минимизировать требование софинансирования дорогостоящих образовательных проектов из местных бюджетов - в частности, обустройство укрытий, пищеблоков и образовательных пространств.

Опытом развития образования в условиях войны поделился городской голова Харькова и глава Ассоциации Игорь Терехов, напомнив, что Харьков первым в Украине построил подземную школу, а в этом году уже действует 18 безопасных образовательных локаций.

"Строительство подземных школ и детсадов - дорогостоящие проекты, которые большинство громад без государственной помощи не смогут реализовать. Системно решить проблему можно только на уровне государства - через единую стратегию и достойные условия труда педагогов", - отметил он.

Положительный пример продемонстрировала и Николаевщина, где 87% школ работают в очном или смешанном формате, а благодаря поддержке международных партнеров появились модульные и подземные учебные заведения.

Автор: 

Комментировать
Яка освіта? Телемарахвон - їхнє все!
показать весь комментарий
10.10.2025 19:16 Ответить
Не буде ЗСУ--не буде і освіти Все для ФРОНТУ!!!
показать весь комментарий
10.10.2025 19:24 Ответить
Уйобки, збільшувати треба фінансування ЗСУ а не вас. *****, тільки о власніх кішенях турбуются, ждуни куєвв.
показать весь комментарий
10.10.2025 19:58 Ответить
 
 