Ассоциация прифронтовых городов предлагает изменения в госбюджет-2026: НДФЛ и налоговые льготы

Участники Ассоциации прифронтовых городов и громад наработали предложения изменений в проект Государственного бюджета на 2026 год и призывают правительство и парламент учесть их при доработке главного финансового документа страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

Ключевой запрос прифронтовых громад - чтобы их голос был услышан, а государственные решения учитывали интересы тех, кто больше всего страдает от врага.

Ассоциация предлагает:

Закрепить отчисления НДФЛ в размере 64% за прифронтовыми громадами до завершения военного положения в Украине.

Предусмотреть полную компенсацию местным бюджетам прифронтовых громад по предоставленным льготам по уплате земельного налога.

Инструмент поддержки в виде льгот на земельный налог апробирован в Харькове - решение о его отмене дало положительные результаты для местных предпринимателей.

"Я часто слышу от многих наших представителей бизнеса, что сэкономленные средства реально помогают держаться на плаву, закрывать самые необходимые расходы, выплачивать зарплаты и сохранять рабочие места", - отмечает городской голова Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов.

"Надеемся, что голос громад будет услышан, и бюджет на следующий год будет отражать реальные потребности прифронтовых городов и территорий. Наши громады нуждаются в поддержке сейчас, чтобы в будущем стать точками роста всей страны", - говорится в обращении.

