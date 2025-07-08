Надходження до місцевих бюджетів за пів року сягнули 250 мільярдів. Доходи яких регіонів зросли найбільше?

Протягом першого півріччя 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 245,9 мільярда гривень, що на 17,8% (на 37,2 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно із повідомленням, основними джерелами доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у першому півріччі поточного року були:

податок на доходи фізичних осіб – 138 млрд грн;

єдиний податок – 38 млрд грн;

плата за землю – 21,1 млрд грн;

акцизний податок – 16,4 млрд грн;

податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки – 15,5 млрд грн;

податок на нерухоме майно – 5,6 млрд грн.

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За підрахунками Мінфіну, найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до січня – червня 2024 року зафіксовано у таких областях:

Київська (+24,8%);

Волинська (+23,7%);

Житомирська (+22,8%);

Хмельницька (+22,2%);

Чернігівська (+21,8%);

Рівненська (+21,4%).

"Збільшення доходів у цих регіонах пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими РФ", – пояснили у Мінфіні.

Відповідно, найменший показник доходів – у тих областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими, зокрема в Донецькій, Луганській, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.

Як повідомлялося, доходи загального фонду місцевих бюджетів у 2024 році становили 451 млрд грн, що на 2,1%, або на 9,1 мільярдів гривень більше, ніж у 2023 році.