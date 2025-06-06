БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
228 6

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів зросли до 160 мільярдів, – Шмигаль

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів зросли до 160 мільярдів

Надходження до місцевих бюджетів від початку року суттєво зросли, а залишки на рахунках громад сягають 160 мільярдів гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час Міжнародного Саміту міст і регіонів "Згуртовані заради миру і безпеки".

"Надходження до місцевих бюджетів порівняно з минулим роком зросли. По ПДФО – на 20%, по єдиному податку – на 13%, по платі за землю – на 14%, по акцизному податку – на 38%. Залишки на рахунках складають майже 160 млрд грн", – розповів голова уряду.

Він додав, що у січні-травні 2025 року уряд додатково спрямував на місця понад 74 млрд грн у вигляді дотацій та субвенцій.

За словами голови уряду, наріз у регіонах реалізують майже 900 проєктів відбудови за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та кошти Європейського інвестиційного банку.

"Через інструмент Проєктного інвестиційного менеджменту у 2025 році профінансуємо 91 проєкт загальною вартістю понад 200 млрд грн. Цьогоріч уряд розподілив на місця понад 14,5 млрд грн додаткової дотації на подолання наслідків війни", – уточнив Шмигаль.

Читайте також: "Потрібно знайти сотні мільйонів доларів": Шмигаль пояснив затримку із перезавантаженням митниці

Як повідомлялося, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ станом на 1 лютого 2024 року становили 130 млрд грн.

Автор: 

податки (2467) місцеві бюджети (253) Шмигаль Денис (1518)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гроші є,а укріпрайонів немає.Хоча підозрюю що шмигаль таким чином грабунок місцевих бюджетів анонсував
показати весь коментар
06.06.2025 19:09 Відповісти
"Каждый доллар в чужом кармане он считал личным оскорблением"
(О. Генри, "Благородный жулик"
показати весь коментар
06.06.2025 19:12 Відповісти
Так передайте їх на мотивацію у ЗСУ. Ось і буде в нас своя контрактна армія, а не дика бусифікація.
показати весь коментар
06.06.2025 19:28 Відповісти
Вилучити на користь ОПи!
показати весь коментар
06.06.2025 19:29 Відповісти
Знову щось вилучити з місцевих бюджетів хочуть. А... ну да, митникам же зарплату підвищують, а х...лє.
показати весь коментар
06.06.2025 19:46 Відповісти
"Значіт будут грабіть" (с)

.
показати весь коментар
06.06.2025 20:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 