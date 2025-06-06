"Потрібно знайти сотні мільйонів доларів": Шмигаль пояснив затримку із перезавантаженням митниці

Кабінет Міністрів планує розглянути комплексний план реформування Державної митної служби після 17 червня, однак для його реалізації необхідно знайти "сотні мільйонів доларів".

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, відповідаючи на запитання, чому вже пів року не виконується закон про перезавантаження Митниці.

"Реформа митниці має бути комплексною, структурною, має передбачати як ряд кадрових питань, так і ряд питань законодавчих, інфраструктурних, технологічних. Відповідно план розробляється, за домовленістю з МФВ до 17 червня в Кабмін має бути поданий план структурної реформи, комплексної реформи митниці", – сказав Шмигаль

Він запевнив, що нова реформа зробить українську митницю "некорумпованою" та "європейською".

"Для того, щоб це не були фасадні косметичні дії по заміні одної людини, а це має бути відповідна реформа комплексна ґрунтовна, яка дійсно митницю зробить європейською у відповідності до європейських директив, зробить митницю некорумпованою, зробить митницю сучасною", – заявив голова уряду.

Шмигаль зауважив, що для реалізації такої реформи необхідно передбачити "відповідні кошти".

"Ми також з партнерами зараз опрацьовуємо джерела цих коштів, і з американськими партнерами, і з європейськими партнерами. Відповідно з МВФ бенчмарк (щодо реформи митниці, – ред.), який у нас був, посунутий на кінець року, по, власне, запровадженню цієї реформи митниці на той момент, поки не буде знайдено відповідно коштів, відповідна сума коштів", – пояснив Шмигаль.

Він додав, що йдеться про доволі велику суму коштів, які потрібно знайти.

"Це сотні мільйонів доларів, незважаючи навіть на питання реформування кадрової заробітної плати на митницях", – зауважив прем'єр.

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Як повідомлялося, реформу української митниці на 90% мало фінансувати Агентство з міжнародного розвитку США (USAID), через скорочення його програм уряд шукає альтернативні джерела коштів, розповідав раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, який з грудня 2024 року також виконує функції урядового уповноваженого з питань реформування митних органів.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає реформу митниці.

Детальніше про реформу митниці читайте в нашому матеріалі "Діра на 150 мільярдів: Що передбачає реформа митниці"