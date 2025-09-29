Асоціація прифронтових міст пропонує зміни до держбюджету-2026: ПДФО і податкові пільги

Учасники Асоціації прифронтових міст та громад напрацювали пропозиції змін до проєкту Державного бюджету на 2026 рік і закликають уряд та парламент врахувати їх при доопрацюванні головного фінансового документа країни.

Ключовий запит прифронтових громад – аби їх голос був почутий, а державні рішення враховували інтереси тих, хто найбільше страждає від ворога.

Асоціація пропонує:

Закріпити відрахування ПДФО у розмірі 64% за прифронтовими громадами до завершення воєнного стану в Україні

Передбачити повну компенсацію місцевим бюджетам прифронтових громад за наданими пільгами щодо сплати земельного податку

Інструмент підтримки у вигляді пільг на земельний податок апробовано у Харкові – рішення про його скасування дало позитивні результати для місцевих підприємців.

"Я часто чую від багатьох наших представників бізнесу, що заощаджені кошти реально допомагають триматися на плаву, закривати найнеобхідніші витрати, виплачувати зарплати й зберігати робочі місця",– наголошує міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

"Сподіваємося, що голос громад буде почутий, і бюджет на наступний рік відображатиме реальні потреби прифронтових міст та територій. Наші громади потребують підтримки зараз, аби в майбутньому стати точками зростання всієї країни", - ідеться у зверненні.⁩

