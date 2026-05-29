160 11

В Украине уже работают более 100 подземных школ, еще 113 строятся, - Лесовой

подземная школа

В Украине уже работает более 100 подземных школ, еще 113 находятся на разных этапах строительства. Большинство новых учебных заведений планируется завершить к началу нового учебного года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

По его словам, более 60% школ, которые сейчас строятся, должны быть готовы к 1 сентября.

"113 школ мы сейчас строим, они находятся на разных стадиях готовности, большинство из них, более 60%, будут готовы к 1 сентября", — сказал Лисовой.

Министр отметил, что в целом государство должно обеспечить обучение в подземных школах для около 100 тысяч детей, прежде всего на прифронтовых территориях.

Какова стоимость таких учреждений

Стоимость одного такого учреждения, по его словам, колеблется от 80 до 120 миллионов гривен в зависимости, в частности, от наполняемости.

"Это дорогостоящие и длительные проекты. И мы над этим сейчас работаем достаточно интенсивно в пределах того, что может позволить сегодня украинский бюджет... Стоимость колеблется, на 500–1000 детей от 80 до 120 млн гривен. Дорогостоящие проекты, но ну это нормальность жизни детей", – отметил министр образования.

Лисовой добавил, что подземные школы финансируются в рамках государственной субвенции. В этом году на их строительство предусмотрено 5 миллиардов гривен, в прошлом году – 11 миллиардов, ранее – около 3 миллиардов. В целом, по его словам, в подземные школы уже инвестировано более 20 миллиардов гривен.

"Строительство (подземных – ред.) школ – это самая дорогая инфраструктурная инвестиция в образование. И это на самом деле наш национальный феномен. Ни одна страна, пережившая такую войну, не создала сегодня таких условий. Потому что подземная школа – это прежде всего школа. Построенная в соответствии со стандартами безопасности, зафиксированными в ДСТУ. Но это школа, полноценное пространство", – добавил Лисовой.

Подземные детские сады

Отдельно он сообщил, что в Украине также строят 18 подземных детских садов.

По словам Лисового, решение о строительстве подземных школ принимается на основе критериев безопасности, количества учеников и софинансирования общин, а также согласования с областными военными администрациями и Министерством образования и науки.

школа Лисовой Оксен
Підземну ВР та Кабмін щоб і не вилазили 🤬
29.05.2026 23:04 Ответить
а був шанс нашим дітям бачити Сонце та на перервах, бігати по двору в 19р...але батькі ціх дітей , чомусь вирішили до бункіра загнати !!!! ...
29.05.2026 23:02 Ответить
Не було.

Спланована вiйна вiдбуваеться у будь-якому випадку, особливо якщо ii плани вiдомi ще з 1993 року. I вона не вiдбуваеться "чомусь", вона вiдбуваеться тому що час настав.

Ну не настав би у 2019 - настав у 2024, або у 2029. Завжди обирати iдеального лiдера - не можливо.
29.05.2026 23:11 Ответить
був , тому шо ,хто завгодно ,тільки не Порошенко ,для кремля та ху* ла ,мало значення ... а те шо війна мала бути ,то згодна з вами ,але ще набагато раніше спланована , 75р . першой конфлікт по плану це були Балкани ...
29.05.2026 23:29 Ответить
29.05.2026 23:04 Ответить
И кубов дофига бетона сверху, для надёжности.
29.05.2026 23:08 Ответить
Кабмін і ВР з ОП-ою не є цілями для атак, кацапи самі ж зізнались.
29.05.2026 23:12 Ответить
Прочитав. Тобто цей ЗЕміністр вважає - "Хай живе вічна війна!" і вічна влада ЦАРЯ?!
29.05.2026 23:10 Ответить
Так ти на нього подивись))
Вiн пишаеться не тим що пiдняв середнiй бал ЗНО, а тим що школи пiд землю загнав.

Його в сферi освiти так ненавидять, що мабуть риговських так не ненавидiли, як це непорозумiння.
29.05.2026 23:13 Ответить
Гарно відмили гроші на цих укриттях...
29.05.2026 23:14 Ответить
Ну "критерії безпеки", "стандарти" це все добре... Але цікаво, хоча б були якісь випробування подібних укриттів? Був якось в новозбудованному укритті в школі... Навряд чи воно захистить від прямого влучання ракети.
29.05.2026 23:26 Ответить
Батьки вивозять дітей з України навіть цілими класами (буває що з вчителями разом) а ці зелені довбні підземні школи будують. Своїх дітей нехай повернуть в Україну та запхають у ті підземелля.
29.05.2026 23:28
 
 