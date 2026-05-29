В Украине уже работают более 100 подземных школ, еще 113 строятся, - Лесовой

В Украине уже работает более 100 подземных школ, еще 113 находятся на разных этапах строительства. Большинство новых учебных заведений планируется завершить к началу нового учебного года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

По его словам, более 60% школ, которые сейчас строятся, должны быть готовы к 1 сентября.

"113 школ мы сейчас строим, они находятся на разных стадиях готовности, большинство из них, более 60%, будут готовы к 1 сентября", — сказал Лисовой.

Министр отметил, что в целом государство должно обеспечить обучение в подземных школах для около 100 тысяч детей, прежде всего на прифронтовых территориях.

Какова стоимость таких учреждений

Стоимость одного такого учреждения, по его словам, колеблется от 80 до 120 миллионов гривен в зависимости, в частности, от наполняемости.

"Это дорогостоящие и длительные проекты. И мы над этим сейчас работаем достаточно интенсивно в пределах того, что может позволить сегодня украинский бюджет... Стоимость колеблется, на 500–1000 детей от 80 до 120 млн гривен. Дорогостоящие проекты, но ну это нормальность жизни детей", – отметил министр образования.

Лисовой добавил, что подземные школы финансируются в рамках государственной субвенции. В этом году на их строительство предусмотрено 5 миллиардов гривен, в прошлом году – 11 миллиардов, ранее – около 3 миллиардов. В целом, по его словам, в подземные школы уже инвестировано более 20 миллиардов гривен.

"Строительство (подземных – ред.) школ – это самая дорогая инфраструктурная инвестиция в образование. И это на самом деле наш национальный феномен. Ни одна страна, пережившая такую войну, не создала сегодня таких условий. Потому что подземная школа – это прежде всего школа. Построенная в соответствии со стандартами безопасности, зафиксированными в ДСТУ. Но это школа, полноценное пространство", – добавил Лисовой.

Подземные детские сады

Отдельно он сообщил, что в Украине также строят 18 подземных детских садов.

По словам Лисового, решение о строительстве подземных школ принимается на основе критериев безопасности, количества учеников и софинансирования общин, а также согласования с областными военными администрациями и Министерством образования и науки.

