Від уроків в укриттях до дистанційного: у Києві опрацювали різні формати навчання в школах

У Києві навчальний рік у школах планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Водночас у разі зміни безпекової ситуації заклади освіти оперативно коригуватимуть формат навчання.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Цьогоріч навчальний рік починається в дуже непростих умовах. Останні дні показують, що повітряні тривоги можуть тривати годинами і фактично переривати значну частину навчального дня. До прикладу, 28 серпня в Києві повітряні тривоги тривали загалом 158 хвилин. Це майже 4 уроки із 6 за звичайним розкладом.

Тому ми маємо бути готовими не лише до того, що під час тривоги діти спускаються в укриття, а й до того, що за певних умов навчальний процес потрібно буде організувати інакше", - зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У столиці визначили різні варіанти - від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання. Також розглядають можливість роботи у другу зміну.

Зазначається, що рішення можуть бути тимчасовими і змінюватися залежно від дроново-ракетної загрози.

Батьки зможуть вибирати доступний для їхньої ситуації формат навчання - у межах тих моделей, які запропонує конкретна школа та педагогічний колектив.

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Що пропонують?

"Наприклад, одна з моделей, яку зараз розглядаємо, - організація в укритті очного навчання для учнів початкової школи та окремого простору, де частина дітей середніх і старших класів, у разі потреби, зможуть під час тривоги продовжувати навчання онлайн. Утім це лише один із можливих форматів. Кожна школа визначатиме оптимальну модель, виходячи зі своїх можливостей, особливостей укриття та безпекової ситуації", - пояснила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

Водночас індивідуальний алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації стосується не лише повітряних тривог, а й інших можливих загроз, зокрема повідомлень про замінування.

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