МОН радить ущільнити графік навчання у вишах: восени та навесні заняття можуть проводити по суботах

Міністерство освіти і науки рекомендує закладам вищої освіти ущільнити графік навчального процесу восени 2026 року та навесні 2027 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі МОН, який оприлюднив освітній портал Оsvita.ua.

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Навчання можуть перенести і на суботи

МОН рекомендує вишам ущільнити графік освітнього процесу за рахунок суботніх днів восени 2026 року та навесні 2027 року.

Також закладам вищої освіти пропонують продовжити навчання влітку 2027 року. Це не стосується студентів випускних курсів.

"МОН рекомендує закладам вищої освіти ущільнити графік освітнього процесу за рахунок суботніх днів восени 2026 року та навесні 2027 року".

Крім того, міністерство радить за потреби проводити навчальні заняття, практичну підготовку, контрольні заходи та виконання індивідуальних завдань у дистанційному форматі.

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Частину занять радять залишити очними

Водночас у традиційному, очному форматі рекомендують проводити ті форми навчального процесу, які неможливо ефективно та якісно організувати дистанційно.

Остаточне рішення щодо організації навчання ухвалює кожен університет самостійно.

Таким чином, рекомендація МОН не означає автоматичного запровадження навчання по суботах для всіх студентів. Виші самі визначатимуть, як організовувати освітній процес.

Раніше ми писали, що в Україні продовжили вступ до аспірантури: іспити триватимуть до 21 вересня.

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