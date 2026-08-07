Вступ до аспірантури-2026 продовжили: іспити триватимуть до 21 вересня

Строки вступної кампанії до аспірантури в Україні у 2026 році змінили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

Абітурієнтам надали більше часу для подання документів і проходження вступних етапів.

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Нові дати подання документів та іспитів

У Міністерстві освіти пояснили, що графік вступу оновили для зручності майбутніх аспірантів. Тепер подати заяву на участь у конкурсі можна до 7 вересня до 18:00. У цей же період триває реєстрація на вступні іспити зі спеціальності.

Вступні випробування проходитимуть з 8 до 21 вересня. У цей час заклади освіти проводитимуть іспити та інші форми оцінювання.

"Абітурієнти отримали додатковий час для проходження всіх етапів вступу", — зазначають у повідомленні.

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Коли оприлюднять результати і зарахують вступників

Починаючи з 22 вересня університети публікуватимуть рекомендації для зарахування. Остаточне зарахування триватиме до 28 вересня.

Також передбачено додатковий набір на контракт. Його можуть розпочати не раніше 29 вересня. Завершити зарахування мають до 15 жовтня.

У МОН наголошують, що зміни дозволять вступникам краще підготуватися та вчасно пройти всі процедури.

Раніше повідомлялося, що ексочільник Міносвіти Оксен Лісовий заявив, що шкільна реформа під час його каденції гальмувала через застаріле мислення вчителів і формалізм на місцях.

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