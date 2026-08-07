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Новини Навчання під час війни
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Вступ до аспірантури-2026 продовжили: іспити триватимуть до 21 вересня

МОН дозволило додатковий набір до аспірантури

Строки вступної кампанії до аспірантури в Україні у 2026 році змінили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

Абітурієнтам надали більше часу для подання документів і проходження вступних етапів.

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Нові дати подання документів та іспитів

У Міністерстві освіти пояснили, що графік вступу оновили для зручності майбутніх аспірантів. Тепер подати заяву на участь у конкурсі можна до 7 вересня до 18:00. У цей же період триває реєстрація на вступні іспити зі спеціальності.

Вступні випробування проходитимуть з 8 до 21 вересня. У цей час заклади освіти проводитимуть іспити та інші форми оцінювання.

"Абітурієнти отримали додатковий час для проходження всіх етапів вступу", — зазначають у повідомленні.

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Коли оприлюднять результати і зарахують вступників

Починаючи з 22 вересня університети публікуватимуть рекомендації для зарахування. Остаточне зарахування триватиме до 28 вересня.

Також передбачено додатковий набір на контракт. Його можуть розпочати не раніше 29 вересня. Завершити зарахування мають до 15 жовтня.

У МОН наголошують, що зміни дозволять вступникам краще підготуватися та вчасно пройти всі процедури.

  • Раніше повідомлялося, що ексочільник Міносвіти Оксен Лісовий заявив, що шкільна реформа під час його каденції гальмувала через застаріле мислення вчителів і формалізм на місцях.

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аспірантура (14) Міносвіти (1229) вступ (66)
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Топ коментарі
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Які аспірантури? На науку в бюджеті передбачено 0,33% ВВП. Для порівняння в Ізраїлі 5,4% ВВП. Що і якими засобами будуть "досліджувати" "аспіранти-ухилянти" і в яких лабораторіях? Всі ці псевдонаукові "танці з бубном" і випуском "докторів філософії" в галузі права і філології, а не інженерії, ІТ, механіки та польової медицини для країни не мають ніякого значення взагалі. Це паразитизм, яким можна займатися власним коштом в мирний час для задоволення власного его. Це відверте ухилянство на державному рівні.
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08.08.2026 00:25 Відповісти
+1
Моя жінка теж каже, шо таблиці множення вистачає для всього
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08.08.2026 04:14 Відповісти

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