Ексочільник МОН Лісовий пояснив причини гальмування шкільної реформи: застаріле мислення вчителів і формалізм на місцях

Ексміністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що шкільна реформа під час його каденції гальмувала через застаріле мислення вчителів і формалізм на місцях.

Про це він заявив в інтерв’ю Forbes, яке цитує Цензор.НЕТ.

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Чому реформа не дала результату

За словами Лісового, розроблені міністерством інструкції та закуплене обладнання не дали очікуваного ефекту через опір старій системі навчання. Він зазначив, що традиційна модель освіти втратила актуальність.

"Принцип освіти не змінився: є фронтальне розташування вчителя, є правильні відповіді, і діти повинні їх дати. У сучасному світі Google або ШІ можуть дати відповіді дітям. Їх потрібно навчити мислити, сформувати світогляд. Важливі бажання вчителя й амбіція", – зазначив Лісовий.

Також він додав, що падіння інтересу до природничих дисциплін і математики є глобальною тенденцією, яка спостерігається в країнах Європи та Північної Америки. За його словами, інтерес до цих предметів формується або втрачається у базовій школі.

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Що заважає розвитку сучасної освіти

Також Лісовий наголосив, що для розвитку STEM-освіти недостатньо лише закупити обладнання. Він підкреслив необхідність інвестицій у підготовку вчителів, створення сучасного освітнього середовища та переосмислення шкільного простору.

За його словами, у багатьох школах досі не розуміють, як використовувати сучасні лабораторії, хоча відповідні рекомендації вже розроблені.

"У багатьох освітян немає розуміння, що таке, приміром, шкільна лабораторія, окрема від класу. Ми взяли типові проєкти радянських шкіл і розробили гайдлайни, як реконструювати, облаштувати ті ж лабораторії", – пояснив він.

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Водночас ексміністр зазначив, що навіть наявність рекомендацій не гарантує їх застосування. За його словами, кошти часто витрачають за старими підходами, а обладнання використовують формально.

Лісовий також заявив, що реформа Нової української школи не дала очікуваного результату, оскільки зміни часто впроваджували лише формально.