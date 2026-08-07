Экс-глава МОН Лисовой объяснил причины торможения школьной реформы: устаревшее мышление учителей и формализм на местах

Бывший министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что школьная реформа во время его пребывания в должности тормозилась из-за устаревшего мышления учителей и формализма на местах.

Об этом он заявил в интервью Forbes, которое цитирует Цензор.НЕТ.

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Почему реформа не дала результата

По словам Лисового, разработанные министерством инструкции и закупленное оборудование не дали ожидаемого эффекта из-за сопротивления старой системе обучения. Он отметил, что традиционная модель образования утратила актуальность.

"Принцип образования не изменился: есть фронтальное расположение учителя, есть правильные ответы, и дети должны их дать. В современном мире Google или ИИ могут дать ответы детям. Их нужно научить мыслить, сформировать мировоззрение. Важны желание учителя и амбиции", — отметил Лесовой.

Также он добавил, что падение интереса к естественным дисциплинам и математике является глобальной тенденцией, которая наблюдается в странах Европы и Северной Америки. По его словам, интерес к этим предметам формируется или теряется в базовой школе.

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Что мешает развитию современного образования

Также Лисовой отметил, что для развития STEM-образования недостаточно просто закупить оборудование. Он подчеркнул необходимость инвестиций в подготовку учителей, создание современной образовательной среды и переосмысление школьного пространства.

По его словам, во многих школах до сих пор не понимают, как использовать современные лаборатории, хотя соответствующие рекомендации уже разработаны.

"У многих педагогов нет понимания, что такое, например, школьная лаборатория, отдельная от класса. Мы взяли типовые проекты советских школ и разработали руководства по реконструкции и обустройству таких лабораторий", — пояснил он.

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В то же время экс-министр отметил, что даже наличие рекомендаций не гарантирует их применения. По его словам, средства часто расходуют по старым подходам, а оборудование используют формально.

Лисовой также заявил, что реформа "Новой украинской школы" не дала ожидаемого результата, поскольку изменения часто внедрялись лишь формально.