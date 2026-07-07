Абитуриентам снизили требования для поступления на фармацевтические специальности

Минимальный конкурсный балл для поступления на специальность "фармация" снижен с 150 до 140.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство образования и науки.

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Почему изменили проходной балл

В ведомстве пояснили, что 150 баллов — это не порог сдачи национального мультипредметного теста. Экзамен по отдельным предметам можно сдать и с более низким результатом. В то же время 150 баллов определялись как минимальный конкурсный балл для поступления на отдельные специальности из-за ответственности будущей профессии, общественной значимости или требований к качеству подготовки.

"Речь идет о специальностях, выпускники которых будут работать с жизнью и здоровьем людей, их правами, безопасностью или принимать сложные управленческие решения", — подчеркнули в МОН.

В министерстве также отметили, что на многих таких специальностях средний балл зачисленных абитуриентов значительно выше минимального порога. Поэтому снижение планки не гарантирует более широкого доступа для абитуриентов и может создать риск сложностей в обучении уже на первом курсе.

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Какие еще изменения предусмотрены для абитуриентов

В то же время в МОН подчеркнули, что учитывают условия войны. Именно поэтому приняты адаптивные решения для вступительной кампании.

Для "фармации" минимальный конкурсный балл снижен до 140. Для перевода на вакантные бюджетные места по специальностям, пользующимся особой поддержкой государства, разрешено участие абитуриентов с 120 баллами вместо 130. Для временно оккупированных территорий и районов активных боевых действий действуют отдельные механизмы поступления. Для прифронтовых высших учебных заведений применяются региональные коэффициенты.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что задания национального мультипредметного теста выходят за пределы школьной программы. Он также настаивал на снижении обязательного конкурсного балла до 130.

В свою очередь в МОН заявили, что оставят без изменений минимальный балл для абитуриентов.

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