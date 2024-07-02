В Украине начали работу Е-кабинеты поступающего

С 1 июля до 18:00 31 июля каждый абитуриент может создать электронный кабинет в специальной системе - cabinet.edbo.gov.ua - для дальнейшего поступления в учреждения высшего образования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Отмечается, что важно запомнить указанный при регистрации адрес электронной почты, ведь он будет позже нужен для входа в кабинет.

Для регистрации абитуриентам нужно внести в систему данные документа о полном общем среднем образовании (аттестата) и одного из сертификатов ВНО/НМТ.

Если сертификата ВНО/НМТ нет, при регистрации нужно выбрать "Не имею сертификатов НМТ (ВНО)", тогда кабинет будет зарегистрирован с помощью документа, удостоверяющего личность.

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Также отмечается, что зарегистрировать е-кабинет можно только в случае, если аттестат выдан позже 1998 года. Если же нет - придется подавать заявление в учебное заведение в бумажной форме.

После активации электронного кабинета (на электронную почту придет письмо) поступающий должен указать свой контактный номер телефона в международном формате; загрузить цветную фотографию; фотокопию приложения к свидетельству/аттестата о полном общем среднем образовании.

Подать же заявление о поступлении и документы в вузы можно будет с 19 июля до 18.00 31 июля 2024 года. О сроках вступительной кампании в учреждения высшего медицинского образования напомним в инфографике.