В Україні розпочали роботу Е-кабінети вступника

З 1 липня до 18:00 31 липня кожен абітурієнт може створити електронний кабінет у спеціальній системі – cabinet.edbo.gov.ua – для подальшого вступу до закладів вищої освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Зазначається, що важливо запам’ятати вказану під час реєстрації адресу електронної пошти, адже вона буде пізніше потрібна для входу в кабінет.

Для реєстрації вступникам потрібно внести до системи дані документа про повну загальну середню освіту (атестата) та одного із сертифікатів ЗНО/НМТ.

Якщо сертифіката ЗНО/НМТ немає, під час реєстрації потрібно обрати "Не маю сертифікатів НМТ (ЗНО)", тоді кабінет буде зареєстрований за допомогою документа, що посвідчує особу.

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Також наголошується, що зареєструвати е-кабінет можна лише у випадку, якщо атестат виданий пізніше за 1998 рік. Якщо ж ні – доведеться подавати заяву до закладу освіти в паперовій формі.

Після активації електронного кабінету (на електронну пошту прийде лист) вступник має вказати свій контактний номер телефону у міжнародному форматі; завантажити кольорову фотографію; фотокопію додатка до свідоцтва/атестата про повну загальну середню освіту.

Подати ж заяву про вступ та документи до вишів можна буде з 19 липня до 18.00 31 липня 2024 року. Про терміни вступної кампанії до закладів вищої медичної освіти нагадаємо в інфографіці.