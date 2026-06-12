МОН утвердило новую программу профильного среднего образования: учащимся будет доступно 10 направлений обучения

Министерство образования и науки Украины утвердило Типовую образовательную программу профильного среднего образования по профессиональному направлению.

Об этом говорится на сайте министерства, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали новой программы

С 1 сентября 2027 года ученики, переходящие в 10 класс, смогут выбирать между профильным обучением по профессиональному направлению и академическим направлением. Обучение по профессиональному направлению будет сочетать получение полного общего среднего образования с освоением практических навыков.

Учащиеся смогут обучаться по одному из 10 профилей:

аграрным;

строительным;

транспортно-логистическим;

инженерно-технологическим;

медицинским;

IТ;

бизнес и администрирование;

образовательно-гуманитарным;

гостеприимство и организация мероприятий или услуги в сфере красоты и дизайна.

В МОН отмечают, что"новая программа дает старшеклассникам больше возможностей для осознанного выбора будущего. Ученики смогут не только получить полное общее среднее образование, но и знакомиться с профессиями, получать практический опыт и лучше понимать, какой профессиональный путь они хотят выбрать".

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3-летнее обучение

Обучение продлится три года и составит 180 кредитов ЕКТС аудиторного и самостоятельного обучения. Ежегодно доля профильного обучения будет увеличиваться, чтобы ученики могли постепенно углублять знания и практические навыки. В первый год они будут проходить профильно-адаптационный этап, а в течение следующих двух лет будут углублять знания и практические навыки.

В целом более трети программы будет направлено на профильные образовательные компоненты, связанные с выбранной сферой деятельности, а еще более 11% составят выборочные дисциплины, которые учащиеся смогут выбирать в соответствии со своими интересами и потребностями рынка труда.

В зависимости от профиля будет отличаться соотношение учебного времени между различными образовательными компонентами.

"Особенностью программы является то, что общеобразовательные предметы будут изучаться через практический профессиональный контекст. Например, математика в IТ-профиле будет связана с алгоритмами и цифровыми технологиями, иностранный язык в профиле "Бизнес и администрирование" — с профессиональной коммуникацией, а отдельные темы по биологии в транспортно-логистическом профиле — со здоровьем водителя и безопасностью труда", — рассказали в министерстве.

В МОН отметили, что такой подход соответствует практикам многих европейских стран, где профессиональное направление является полноценной составляющей старшей школы.

По завершении обучения выпускники получат свидетельство о полном общем среднем образовании, а также возможность подтвердить профессиональную квалификацию через квалификационные центры.

Далее они смогут выбрать: продолжить обучение в учреждении профессионального, предвысшего или высшего образования или начать профессиональную деятельность по выбранному направлению.

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