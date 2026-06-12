РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9560 посетителей онлайн
Новости Образование в Украине
861 13

МОН утвердило новую программу профильного среднего образования: учащимся будет доступно 10 направлений обучения

МОН запускает 3-летнее профильное обучение в школах с 2027 года

Министерство образования и науки Украины утвердило Типовую образовательную программу профильного среднего образования по профессиональному направлению. 

Об этом говорится на сайте министерства, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали новой программы

С 1 сентября 2027 года ученики, переходящие в 10 класс, смогут выбирать между профильным обучением по профессиональному направлению и академическим направлением. Обучение по профессиональному направлению будет сочетать получение полного общего среднего образования с освоением практических навыков.

Учащиеся смогут обучаться по одному из 10 профилей:

  • аграрным;
  • строительным;
  • транспортно-логистическим;
  • инженерно-технологическим;
  • медицинским;
  • IТ;
  • бизнес и администрирование;
  • образовательно-гуманитарным;
  • гостеприимство и организация мероприятий или услуги в сфере красоты и дизайна.

В МОН отмечают, что"новая программа дает старшеклассникам больше возможностей для осознанного выбора будущего. Ученики смогут не только получить полное общее среднее образование, но и знакомиться с профессиями, получать практический опыт и лучше понимать, какой профессиональный путь они хотят выбрать".

Читайте также: Количество жалоб на недоступность образования стремительно растет, — Лубинец

3-летнее обучение 

Обучение продлится три года и составит 180 кредитов ЕКТС аудиторного и самостоятельного обучения. Ежегодно доля профильного обучения будет увеличиваться, чтобы ученики могли постепенно углублять знания и практические навыки. В первый год они будут проходить профильно-адаптационный этап, а в течение следующих двух лет будут углублять знания и практические навыки.

В целом более трети программы будет направлено на профильные образовательные компоненты, связанные с выбранной сферой деятельности, а еще более 11% составят выборочные дисциплины, которые учащиеся смогут выбирать в соответствии со своими интересами и потребностями рынка труда.

В зависимости от профиля будет отличаться соотношение учебного времени между различными образовательными компонентами.

"Особенностью программы является то, что общеобразовательные предметы будут изучаться через практический профессиональный контекст. Например, математика в IТ-профиле будет связана с алгоритмами и цифровыми технологиями, иностранный язык в профиле "Бизнес и администрирование" — с профессиональной коммуникацией, а отдельные темы по биологии в транспортно-логистическом профиле — со здоровьем водителя и безопасностью труда", — рассказали в министерстве.

В МОН отметили, что такой подход соответствует практикам многих европейских стран, где профессиональное направление является полноценной составляющей старшей школы.

По завершении обучения выпускники получат свидетельство о полном общем среднем образовании, а также возможность подтвердить профессиональную квалификацию через квалификационные центры.

Далее они смогут выбрать: продолжить обучение в учреждении профессионального, предвысшего или высшего образования или начать профессиональную деятельность по выбранному направлению.

Читайте также: Машиностроителей, электриков и строителей будут готовить больше: в МОН рассказали о поступлении в колледжи

Автор: 

образование (2239) школа (3038) Минобразования (1703) обучение (628)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
А як так, що з тих 10 профілів забули про військовий? Війна ще не закінчилася, а ми готуємося до самодемілітаризації? Як всі тридцять довоєнних років незалежності України?
показать весь комментарий
12.06.2026 21:43 Ответить
+1
Два рази прочитав. Нічого не зрозумів. Піду покакаю.
показать весь комментарий
12.06.2026 22:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як так, що з тих 10 профілів забули про військовий? Війна ще не закінчилася, а ми готуємося до самодемілітаризації? Як всі тридцять довоєнних років незалежності України?
показать весь комментарий
12.06.2026 21:43 Ответить
заспокойтесь в Україні дітей вже майже не народжуть
показать весь комментарий
12.06.2026 21:56 Ответить
Зараз дітей мало народжуть навіть в Африці.

Поточний загальний коефіцієнт народжуваності в Тунісі у 2023 році становить 1,83 дитини на жінку, що нижче рівня заміщення 2,1.
Рівень народжуваності змінився на -74,2% з 1950 року, що відображає демографічний перехід та соціально-економічний розвиток у Тунісі.
показать весь комментарий
12.06.2026 22:00 Ответить
інженерно-технологічний.
показать весь комментарий
12.06.2026 22:03 Ответить
На цьому напрямку вивчатимуть тактику ведення бою й іншу військову специфіку? Сумніваюсь...
показать весь комментарий
12.06.2026 22:36 Ответить
гостинності та організації подій або послуг краси та дизайну - оце і є відповідь на ваше питання. Гостинність - "хто до нас з мечем прийде - від меча і загине", послуги краси та дизайну - Цензор публікує достатньо фото- та відео-матеріалів на цю тему, як і чим прикрашати незваних гостей.
показать весь комментарий
12.06.2026 22:49 Ответить
Ги-ги . Що ж дотепно... Поступово всі перетворюємося на клоунів... ЗЕ покусав своє оточення і пішла ланцюгова реакція...
показать весь комментарий
12.06.2026 23:03 Ответить
якби мене в 15 років поставили перед таким вибором - я б безнадійно зіпсувавала собі життя і вже би давно повісилась. ...БО спитися не можу - у мене алергія на алкоголь (((
показать весь комментарий
12.06.2026 22:07 Ответить
На алкоголь не буває алергії. Тільки непереносимість. Молекула спирту алергеном не являється. Потрібна білкова субстанція.
показать весь комментарий
12.06.2026 22:11 Ответить
та яка різниця. Факт в тому що навіть бачити алкоголь, не те що нюхати, я не можу. Всі люди як люди, а я все життя твереза ((( хоч це не заважає мені робити купу дурниць
показать весь комментарий
12.06.2026 22:42 Ответить
Два рази прочитав. Нічого не зрозумів. Піду покакаю.
показать весь комментарий
12.06.2026 22:07 Ответить
Можете засунути її собі в дупу, шановні чинвникі-невігласи з МОН!
Школи, коледжи, університети пустіють не по місяцях, а по тижнях!
Діти відїзджають разом з батьками за кордон без повернення!
В класах лишається по 3-7 учнів, а на початку навчального року, їх було 15-22!
показать весь комментарий
12.06.2026 22:36 Ответить
та не вигадуйте. Може в Харкові чи Херсоні... У нас класи переповнені
показать весь комментарий
12.06.2026 22:43 Ответить
 
 