МОН утвердило новую программу профильного среднего образования: учащимся будет доступно 10 направлений обучения
Министерство образования и науки Украины утвердило Типовую образовательную программу профильного среднего образования по профессиональному направлению.
Об этом говорится на сайте министерства, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали новой программы
С 1 сентября 2027 года ученики, переходящие в 10 класс, смогут выбирать между профильным обучением по профессиональному направлению и академическим направлением. Обучение по профессиональному направлению будет сочетать получение полного общего среднего образования с освоением практических навыков.
Учащиеся смогут обучаться по одному из 10 профилей:
- аграрным;
- строительным;
- транспортно-логистическим;
- инженерно-технологическим;
- медицинским;
- IТ;
- бизнес и администрирование;
- образовательно-гуманитарным;
- гостеприимство и организация мероприятий или услуги в сфере красоты и дизайна.
В МОН отмечают, что"новая программа дает старшеклассникам больше возможностей для осознанного выбора будущего. Ученики смогут не только получить полное общее среднее образование, но и знакомиться с профессиями, получать практический опыт и лучше понимать, какой профессиональный путь они хотят выбрать".
3-летнее обучение
Обучение продлится три года и составит 180 кредитов ЕКТС аудиторного и самостоятельного обучения. Ежегодно доля профильного обучения будет увеличиваться, чтобы ученики могли постепенно углублять знания и практические навыки. В первый год они будут проходить профильно-адаптационный этап, а в течение следующих двух лет будут углублять знания и практические навыки.
В целом более трети программы будет направлено на профильные образовательные компоненты, связанные с выбранной сферой деятельности, а еще более 11% составят выборочные дисциплины, которые учащиеся смогут выбирать в соответствии со своими интересами и потребностями рынка труда.
В зависимости от профиля будет отличаться соотношение учебного времени между различными образовательными компонентами.
"Особенностью программы является то, что общеобразовательные предметы будут изучаться через практический профессиональный контекст. Например, математика в IТ-профиле будет связана с алгоритмами и цифровыми технологиями, иностранный язык в профиле "Бизнес и администрирование" — с профессиональной коммуникацией, а отдельные темы по биологии в транспортно-логистическом профиле — со здоровьем водителя и безопасностью труда", — рассказали в министерстве.
В МОН отметили, что такой подход соответствует практикам многих европейских стран, где профессиональное направление является полноценной составляющей старшей школы.
По завершении обучения выпускники получат свидетельство о полном общем среднем образовании, а также возможность подтвердить профессиональную квалификацию через квалификационные центры.
Далее они смогут выбрать: продолжить обучение в учреждении профессионального, предвысшего или высшего образования или начать профессиональную деятельность по выбранному направлению.
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