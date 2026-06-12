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Новини Освіта в Україні
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МОН затвердило нову програму профільної середньої освіти: учням буде доступно 10 напрямів навчання

МОН запускає 3-річне профільне навчання в школах з 2027 року

Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. 

Про це йдеться на сайті міністерства, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі нової програми

З 1 вересня 2027 року учні, які переходитимуть до 10 класу, зможуть обирати між профільним навчанням за професійним спрямуванням та академічним напрямом. Навчання за професійним спрямуванням буде поєднувати здобуття повної загальної середньої освіти з опануванням практичних навичок.

Учні зможуть навчатися за одним із 10 профілів:

  • аграрним;
  • будівельним;
  • транспортно-логістичним;
  • інженерно-технологічним;
  • медичним;
  • ІТ;
  • бізнес та адміністрування;
  • освітньо-гуманітарним;
  • гостинності та організації подій або послуг краси та дизайну.

У МОН зазначають, що "нова програма дає старшокласникам більше можливостей для усвідомленого вибору майбутнього. Учні зможуть не лише здобути повну загальну середню освіту, а й знайомитися з професіями, отримувати практичний досвід і краще розуміти, який професійний шлях вони хочуть обрати".

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3-річне навчання 

Навчання триватиме три роки та становитиме 180 кредитів ЄКТС аудиторного та самостійного навчання. Щороку частка профільного навчання збільшуватиметься, щоб учні могли поступово поглиблювати знання та практичні навички. У перший рік вони проходитимуть профільно-адаптаційний етап, а впродовж наступних двох років поглиблюватимуть знання та практичні навички.

Загалом понад третину програми буде спрямовано на профільні освітні компоненти, пов’язані з обраною сферою діяльності, а ще понад 11% становитимуть вибіркові дисципліни, які учні зможуть обирати відповідно до власних інтересів і потреб ринку праці.

Залежно від профілю відрізнятиметься співвідношення навчального часу між різними освітніми компонентами.

"Особливістю програми є те, що загальноосвітні предмети вивчатимуться через практичний професійний контекст. Наприклад, математика в ІТ-профілі буде пов’язана з алгоритмами та цифровими технологіями, іноземна мова в профілі "Бізнес та адміністрування" — з професійною комунікацією, а окремі теми з біології у транспортно-логістичному профілі — зі здоров’ям водія та безпекою праці", - розповіли у міністерстві.

У МОН зазначили, що такий підхід відповідає практикам багатьох європейських країн, де професійний напрям є повноцінною складовою старшої школи.

Після завершення навчання випускники отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту, а також можливість підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри.

Далі вони зможуть обрати: продовжити навчання у закладі професійної, фахової передвищої чи вищої освіти або почати професійну діяльність за обраним напрямом.

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Автор: 

освіта (1386) школа (2315) Міносвіти (1417) навчання (708)
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Топ коментарі
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А як так, що з тих 10 профілів забули про військовий? Війна ще не закінчилася, а ми готуємося до самодемілітаризації? Як всі тридцять довоєнних років незалежності України?
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12.06.2026 21:43 Відповісти
+1
Два рази прочитав. Нічого не зрозумів. Піду покакаю.
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12.06.2026 22:07 Відповісти
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А як так, що з тих 10 профілів забули про військовий? Війна ще не закінчилася, а ми готуємося до самодемілітаризації? Як всі тридцять довоєнних років незалежності України?
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12.06.2026 21:43 Відповісти
заспокойтесь в Україні дітей вже майже не народжуть
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12.06.2026 21:56 Відповісти
Зараз дітей мало народжуть навіть в Африці.

Поточний загальний коефіцієнт народжуваності в Тунісі у 2023 році становить 1,83 дитини на жінку, що нижче рівня заміщення 2,1.
Рівень народжуваності змінився на -74,2% з 1950 року, що відображає демографічний перехід та соціально-економічний розвиток у Тунісі.
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12.06.2026 22:00 Відповісти
інженерно-технологічний.
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12.06.2026 22:03 Відповісти
На цьому напрямку вивчатимуть тактику ведення бою й іншу військову специфіку? Сумніваюсь...
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12.06.2026 22:36 Відповісти
гостинності та організації подій або послуг краси та дизайну - оце і є відповідь на ваше питання. Гостинність - "хто до нас з мечем прийде - від меча і загине", послуги краси та дизайну - Цензор публікує достатньо фото- та відео-матеріалів на цю тему, як і чим прикрашати незваних гостей.
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12.06.2026 22:49 Відповісти
Ги-ги . Що ж дотепно... Поступово всі перетворюємося на клоунів... ЗЕ покусав своє оточення і пішла ланцюгова реакція...
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12.06.2026 23:03 Відповісти
якби мене в 15 років поставили перед таким вибором - я б безнадійно зіпсувавала собі життя і вже би давно повісилась. ...БО спитися не можу - у мене алергія на алкоголь (((
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12.06.2026 22:07 Відповісти
На алкоголь не буває алергії. Тільки непереносимість. Молекула спирту алергеном не являється. Потрібна білкова субстанція.
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12.06.2026 22:11 Відповісти
та яка різниця. Факт в тому що навіть бачити алкоголь, не те що нюхати, я не можу. Всі люди як люди, а я все життя твереза ((( хоч це не заважає мені робити купу дурниць
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12.06.2026 22:42 Відповісти
Два рази прочитав. Нічого не зрозумів. Піду покакаю.
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12.06.2026 22:07 Відповісти
Можете засунути її собі в дупу, шановні чинвникі-невігласи з МОН!
Школи, коледжи, університети пустіють не по місяцях, а по тижнях!
Діти відїзджають разом з батьками за кордон без повернення!
В класах лишається по 3-7 учнів, а на початку навчального року, їх було 15-22!
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12.06.2026 22:36 Відповісти
та не вигадуйте. Може в Харкові чи Херсоні... У нас класи переповнені
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12.06.2026 22:43 Відповісти
 
 