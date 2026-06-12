МОН затвердило нову програму профільної середньої освіти: учням буде доступно 10 напрямів навчання

Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням.

Про це йдеться на сайті міністерства, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі нової програми

З 1 вересня 2027 року учні, які переходитимуть до 10 класу, зможуть обирати між профільним навчанням за професійним спрямуванням та академічним напрямом. Навчання за професійним спрямуванням буде поєднувати здобуття повної загальної середньої освіти з опануванням практичних навичок.

Учні зможуть навчатися за одним із 10 профілів:

аграрним;

будівельним;

транспортно-логістичним;

інженерно-технологічним;

медичним;

ІТ;

бізнес та адміністрування;

освітньо-гуманітарним;

гостинності та організації подій або послуг краси та дизайну.

У МОН зазначають, що "нова програма дає старшокласникам більше можливостей для усвідомленого вибору майбутнього. Учні зможуть не лише здобути повну загальну середню освіту, а й знайомитися з професіями, отримувати практичний досвід і краще розуміти, який професійний шлях вони хочуть обрати".

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3-річне навчання

Навчання триватиме три роки та становитиме 180 кредитів ЄКТС аудиторного та самостійного навчання. Щороку частка профільного навчання збільшуватиметься, щоб учні могли поступово поглиблювати знання та практичні навички. У перший рік вони проходитимуть профільно-адаптаційний етап, а впродовж наступних двох років поглиблюватимуть знання та практичні навички.

Загалом понад третину програми буде спрямовано на профільні освітні компоненти, пов’язані з обраною сферою діяльності, а ще понад 11% становитимуть вибіркові дисципліни, які учні зможуть обирати відповідно до власних інтересів і потреб ринку праці.

Залежно від профілю відрізнятиметься співвідношення навчального часу між різними освітніми компонентами.

"Особливістю програми є те, що загальноосвітні предмети вивчатимуться через практичний професійний контекст. Наприклад, математика в ІТ-профілі буде пов’язана з алгоритмами та цифровими технологіями, іноземна мова в профілі "Бізнес та адміністрування" — з професійною комунікацією, а окремі теми з біології у транспортно-логістичному профілі — зі здоров’ям водія та безпекою праці", - розповіли у міністерстві.

У МОН зазначили, що такий підхід відповідає практикам багатьох європейських країн, де професійний напрям є повноцінною складовою старшої школи.

Після завершення навчання випускники отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту, а також можливість підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри.

Далі вони зможуть обрати: продовжити навчання у закладі професійної, фахової передвищої чи вищої освіти або почати професійну діяльність за обраним напрямом.

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