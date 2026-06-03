Кількість скарг на недоступність освіти стрімко зростає, - Лубінець

За перші п’ять місяців 2026 року до Офісу омбудсмена надійшло 43 звернення, пов’язані з обмеженням доступу дітей до освіти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі написав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, кількість таких звернень стрімко зростає протягом останніх років.

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Кількість скарг зросла в рази

Омбудсмен навів статистику, яка свідчить про суттєве погіршення ситуації.

"Динаміка показова – 4 звернення у 2024 році, 79 – у 2025-му і вже 43 лише за перші п’ять місяців 2026 року. Це тривожний сигнал щодо рішень, які ухвалюються на місцях", – зазначив Лубінець.

За його словами, у зверненнях громадяни найчастіше скаржаться на нестачу шкільних автобусів, незадовільний стан доріг, а також ліквідацію або реорганізацію навчальних закладів.

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У селах діти змушені долати великі відстані

Лубінець звернув увагу на проблеми сільських територій, де після закриття шкіл дітям доводиться добиратися до інших населених пунктів.

За його словами, в окремих випадках відстань до найближчого закладу освіти становить десятки кілометрів.

Омбудсмен наголосив, що такі рішення можуть суттєво обмежувати право дітей на освіту.

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У частині громад ситуація наближається до критичної

Особливе занепокоєння викликає ситуація у прифронтових, деокупованих та гірських громадах.

"У прифронтових, деокупованих і гірських громадах ситуація межує з колапсом доступу до освіти", – підкреслив Лубінець.

Він також зазначив, що в деяких районах стан доріг настільки незадовільний, що ними складно пересуватися навіть легковим автомобілем, не кажучи вже про шкільні автобуси.

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