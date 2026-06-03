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Новини Освіта в Україні
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Кількість скарг на недоступність освіти стрімко зростає, - Лубінець

Лубінець заявив, що у 2026 році отримав вже 43 звернення через поганий доступ до освіти серед дітей

За перші п’ять місяців 2026 року до Офісу омбудсмена надійшло 43 звернення, пов’язані з обмеженням доступу дітей до освіти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі написав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, кількість таких звернень стрімко зростає протягом останніх років.

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Кількість скарг зросла в рази

Омбудсмен навів статистику, яка свідчить про суттєве погіршення ситуації.

"Динаміка показова – 4 звернення у 2024 році, 79 – у 2025-му і вже 43 лише за перші п’ять місяців 2026 року. Це тривожний сигнал щодо рішень, які ухвалюються на місцях", – зазначив Лубінець.

За його словами, у зверненнях громадяни найчастіше скаржаться на нестачу шкільних автобусів, незадовільний стан доріг, а також ліквідацію або реорганізацію навчальних закладів.

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У селах діти змушені долати великі відстані

Лубінець звернув увагу на проблеми сільських територій, де після закриття шкіл дітям доводиться добиратися до інших населених пунктів.

За його словами, в окремих випадках відстань до найближчого закладу освіти становить десятки кілометрів.

Омбудсмен наголосив, що такі рішення можуть суттєво обмежувати право дітей на освіту.

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У частині громад ситуація наближається до критичної

Особливе занепокоєння викликає ситуація у прифронтових, деокупованих та гірських громадах.

"У прифронтових, деокупованих і гірських громадах ситуація межує з колапсом доступу до освіти", – підкреслив Лубінець.

Він також зазначив, що в деяких районах стан доріг настільки незадовільний, що ними складно пересуватися навіть легковим автомобілем, не кажучи вже про шкільні автобуси.

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лубінець, це ж зелений холуй нероба з якихось там прав?
а, хто у нас міністр освіти?

то, яка у срака освіта, коли завдання чудо юдо клану, якомога більше принести біди українцям?
а, освіта, тобто грамотні діти, то базове існування будь якої популяції у ********* світі!!!!

всі, хто молодше 18 у будь який спосіб видавлюється з україни!
нема потомства, нема майбутнього!!!!!!
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03.06.2026 17:17 Відповісти
А що там за проєкт закону про вступні іспити до вузів? Вже і математику пропонують зробити предметом на вибір, навіть для інженерних спеціальностей. Це що, тепер усі гуманітаріями будуть? Математика тренує та впорядковує мозок, і який же буде інженер без її освоєння? Навіть якщо усе дійде до тотального використання ШІ, то йому треба хоча б правильні запитання ставити. Мдє, вєсєлітца і танцуєт вєсь народ...
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03.06.2026 17:46 Відповісти
 
 