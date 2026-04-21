У Херсоні закриють 71 навчальний заклад з 1 вересня, - Шанько

У Херсоні з 1 вересня 2026 року тимчасово припинять роботу одразу 71 освітній заклад – йдеться про дитячі садки, школи та позашкільні установи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Масове скорочення освіти у прифронтовому місті

Рішення пояснюють зменшенням кількості дітей та необхідністю формування нової мережі закладів освіти відповідно до реальних потреб громади. Фактично це означає значне скорочення доступу до очного навчання.

Загалом припиняють роботу: 49 закладів дошкільної освіти та установ із дошкільними підрозділами; 17 шкіл і гімназій; 5 позашкільних закладів.

Керівників зобов’язали перевести дітей до інших установ за бажанням батьків, а також вирішити кадрові питання.

Повний список дитсадків і закладів із дошкільними групами (49)

Херсонський заклад дошкільної освіти №1 санаторного типу ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №2 "Перлинка" ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №3 ХМР;

Комишанський дитячий садок №6 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №7 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №13 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №14 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №15 ХМР;

Херсонський дитячий садок №17 ХМР;

Центр розвитку дитини №20 "Пірамідка" ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №22 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №23 ХМР;

Антонівський заклад дошкільної освіти №26 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №28 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №30 ХМР;

Херсонський ясла-садок №32 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №34 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №35 ХМР;

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Херсонський заклад дошкільної освіти №38 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №40 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №44 ХМР;

Зеленівський заклад дошкільної освіти №47 ХМР;

Зеленівський дитячий садок №48 ХМР;

Зимівницький заклад дошкільної освіти №50 ХМР;

Антонівський заклад дошкільної освіти №51 ХМР;

Антонівський заклад дошкільної освіти №53 ХМР;

Наддніпрянський ясла-садок №55 ХМР;

Херсонський ясла-садок №57 ХМР;

Херсонський дитячий садок №58 ХМР;

Центр розвитку дитини №60 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №62 ХМР;

Комишанський ясла-садок №63 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №69 ХМР;

Приозерний заклад дошкільної освіти №70 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №73 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №76 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №77 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №80 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №82 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №85 ХМР;

Садівський заклад дошкільної освіти ХМР;

Херсонська гімназія №5 ХМР;

Херсонська початкова школа №7 ХМР;

НВК №8 ХМР;

НВК №15 ХМР;

НВК №29 ХМР;

Молодіжна школа-сад №40 ХМР;

Сонячний НВК №43 ХМР;

Жовтневська школа-сад №86 ХМР.

Які школи закривають (17)

Херсонська гімназія №2 ХМР;

Херсонська гімназія №5 ХМР;

Херсонська початкова школа №7 ХМР;

НВК №8 ХМР;

Херсонська гімназія №13 ХМР;

Антонівська школа №18 ХМР;

Антонівська гімназія №21 ХМР;

Херсонська школа №25 "Веселка";

НВК №29 ХМР;

Херсонська школа №34 ХМР;

Херсонська школа №35 ХМР;

Херсонська школа №37 ім. В. Дробота;

Молодіжна школа-сад №40 ХМР;

Сонячний НВК №43 ХМР;

Ліцей журналістики, економіки та правознавства ХМР;

Садівська школа ХМР;

Жовтневська школа-сад №86 ХМР.

Позашкільні заклади, які закриють (5)

Херсонська ДЮСШ №3 ХМР;

Херсонська ДЮСШ №6 ХМР;

Клуб моряків і річковиків ХМР;

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат ХМР;

Центр "Юнга" ХМР.

Рішення називають тимчасовим, однак воно охоплює значну частину освітньої інфраструктури міста. Це означає, що тисячі дітей будуть змушені змінити заклади або формат навчання.

