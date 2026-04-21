В Херсоне с 1 сентября закроют 71 учебное заведение, - Шанько
В Херсоне с 1 сентября 2026 года временно прекратят работу сразу 71 образовательное учреждение - речь идет о детских садах, школах и внешкольных учреждениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.
Массовое сокращение образования в прифронтовом городе
Решение объясняют уменьшением количества детей и необходимостью формирования новой сети учебных заведений в соответствии с реальными потребностями общины. Фактически это означает значительное сокращение доступа к очному обучению.
Всего прекращают работу: 49 учреждений дошкольного образования и учреждений с дошкольными подразделениями; 17 школ и гимназий; 5 внешкольных учреждений.
Руководителей обязали перевести детей в другие учреждения по желанию родителей, а также решить кадровые вопросы.
Полный список детских садов и учреждений с дошкольными группами (49)
- Херсонское дошкольное учебное заведение №1 санаторного типа ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение №2 "Перлинка" ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение №3 ХГС;
- Комишанский детский сад №6 ХМР;
- Херсонское дошкольное учебное заведение №7 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение №13 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение № 14 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение №15 ХГС;
- Херсонский детский сад №17 ХГС;
- Центр развития ребенка №20 "Пирамидка" ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение № 22 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение № 23 ХГС;
- Антоновское дошкольное учебное заведение № 26 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №28 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение №30 ХГС;
- Херсонский ясли-сад №32 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение № 34 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение № 35 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение № 38 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение №40 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №44 ХГС;
- Зеленовское дошкольное учебное заведение №47 ХГС;
- Зеленовский детский сад №48 ХГС;
- Зимовницкое дошкольное учебное заведение № 50 ХГС;
- Антоновское дошкольное учебное заведение № 51 ХГС;
- Антоновское дошкольное учебное заведение № 53 ХГС;
- Надднепрянский ясли-детский сад №55 ХГС;
- Херсонский ясли-детский сад №57 ХГС;
- Херсонский детский сад №58 ХГС;
- Центр развития ребенка №60 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение №62 ХГС;
- Комышанский ясли-детский сад №63 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №69 ХГС;
- Приозерное учреждение дошкольного образования №70 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение №73 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение №76 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение №77 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение № 80 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение № 82 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение № 85 ХГС;
- Садовское дошкольное учебное заведение ХГС;
- Херсонская гимназия №5 ХГС;
- Херсонская начальная школа №7 ХГС;
- УВК №8 ХГС;
- УВК №15 ХГС;
- УВК №29 ХГС;
- Молодежная школа-сад №40 ХГС;
- Солнечный УВК №43 ХГС;
- Жовтневская школа-сад №86 ХГС.
Какие школы закрывают (17)
- Херсонская гимназия №2 ХГС;
- Херсонская гимназия №5 ХГС;
- Херсонская начальная школа №7 ХГС;
- УВК №8 ХГС;
- Херсонская гимназия №13 ХГС;
- Антоновская школа №18 ХГС;
- Антоновская гимназия №21 ХГС;
- Херсонская школа №25 "Веселка";
- УВК №29 ХГС;
- Херсонская школа № 34 ХГС;
- Херсонская школа № 35 ХГС;
- Херсонская школа №37 им. В. Дробота;
- Молодежная школа-сад №40 ХГС;
- Солнечный УВК №43 ХГС;
- Лицей журналистики, экономики и правоведения ХГС;
- Садовская школа ХГС;
- Жовтневская школа-сад №86 ХГС.
Внешкольные учреждения, которые закроют (5)
- Херсонская ДЮСШ №3 ХГС;
- Херсонская ДЮСШ №6 ХГС;
- Клуб моряков и речников ХГС;
- Межшкольный учебно-производственный комбинат ХГС;
- Центр "Юнга" ХГС.
Решение называют временным, однако оно охватывает значительную часть образовательной инфраструктуры города. Это означает, что тысячи детей будут вынуждены сменить учебные заведения или формат обучения.
