В Херсоне с 1 сентября закроют 71 учебное заведение, - Шанько

В Херсоне до 1 сентября закроют 71 учебное заведение

В Херсоне с 1 сентября 2026 года временно прекратят работу сразу 71 образовательное учреждение - речь идет о детских садах, школах и внешкольных учреждениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.

Массовое сокращение образования в прифронтовом городе

Решение объясняют уменьшением количества детей и необходимостью формирования новой сети учебных заведений в соответствии с реальными потребностями общины. Фактически это означает значительное сокращение доступа к очному обучению.

Всего прекращают работу: 49 учреждений дошкольного образования и учреждений с дошкольными подразделениями; 17 школ и гимназий; 5 внешкольных учреждений.

Руководителей обязали перевести детей в другие учреждения по желанию родителей, а также решить кадровые вопросы.

Полный список детских садов и учреждений с дошкольными группами (49)

  • Херсонское дошкольное учебное заведение №1 санаторного типа ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение №2 "Перлинка" ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение №3 ХГС;
  • Комишанский детский сад №6 ХМР;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение №7 ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение №13 ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение № 14 ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение №15 ХГС;
  • Херсонский детский сад №17 ХГС;
  • Центр развития ребенка №20 "Пирамидка" ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение № 22 ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение № 23 ХГС;
  • Антоновское дошкольное учебное заведение № 26 ХГС;
  • Херсонское учреждение дошкольного образования №28 ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение №30 ХГС;
  • Херсонский ясли-сад №32 ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение № 34 ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение № 35 ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение № 38 ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение №40 ХГС;
  • Херсонское учреждение дошкольного образования №44 ХГС;
  • Зеленовское дошкольное учебное заведение №47 ХГС;
  • Зеленовский детский сад №48 ХГС;
  • Зимовницкое дошкольное учебное заведение № 50 ХГС;
  • Антоновское дошкольное учебное заведение № 51 ХГС;
  • Антоновское дошкольное учебное заведение № 53 ХГС;
  • Надднепрянский ясли-детский сад №55 ХГС;
  • Херсонский ясли-детский сад №57 ХГС;
  • Херсонский детский сад №58 ХГС;
  • Центр развития ребенка №60 ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение №62 ХГС;
  • Комышанский ясли-детский сад №63 ХГС;
  • Херсонское учреждение дошкольного образования №69 ХГС;
  • Приозерное учреждение дошкольного образования №70 ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение №73 ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение №76 ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение №77 ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение № 80 ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение № 82 ХГС;
  • Херсонское дошкольное учебное заведение № 85 ХГС;
  • Садовское дошкольное учебное заведение ХГС;
  • Херсонская гимназия №5 ХГС;
  • Херсонская начальная школа №7 ХГС;
  • УВК №8 ХГС;
  • УВК №15 ХГС;
  • УВК №29 ХГС;
  • Молодежная школа-сад №40 ХГС;
  • Солнечный УВК №43 ХГС;
  • Жовтневская школа-сад №86 ХГС.
Какие школы закрывают (17)

  • Херсонская гимназия №2 ХГС;
  • Херсонская гимназия №5 ХГС;
  • Херсонская начальная школа №7 ХГС;
  • УВК №8 ХГС;
  • Херсонская гимназия №13 ХГС;
  • Антоновская школа №18 ХГС;
  • Антоновская гимназия №21 ХГС;
  • Херсонская школа №25 "Веселка";
  • УВК №29 ХГС;
  • Херсонская школа № 34 ХГС;
  • Херсонская школа № 35 ХГС;
  • Херсонская школа №37 им. В. Дробота;
  • Молодежная школа-сад №40 ХГС;
  • Солнечный УВК №43 ХГС;
  • Лицей журналистики, экономики и правоведения ХГС;
  • Садовская школа ХГС;
  • Жовтневская школа-сад №86 ХГС.
Внешкольные учреждения, которые закроют (5)

  • Херсонская ДЮСШ №3 ХГС;
  • Херсонская ДЮСШ №6 ХГС;
  • Клуб моряков и речников ХГС;
  • Межшкольный учебно-производственный комбинат ХГС;
  • Центр "Юнга" ХГС.

Решение называют временным, однако оно охватывает значительную часть образовательной инфраструктуры города. Это означает, что тысячи детей будут вынуждены сменить учебные заведения или формат обучения.

Підземні школи , дитсадки теж закриють ? ЗЕбіл так старався будував , діти мабуть не хочуть перебіжками від підвалу до підвалу бігать під шахедами до шкіл
показать весь комментарий
21.04.2026 16:10 Ответить
 
 