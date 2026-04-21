В Херсоне с 1 сентября закроют 71 учебное заведение, - Шанько

В Херсоне с 1 сентября 2026 года временно прекратят работу сразу 71 образовательное учреждение - речь идет о детских садах, школах и внешкольных учреждениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.

Массовое сокращение образования в прифронтовом городе

Решение объясняют уменьшением количества детей и необходимостью формирования новой сети учебных заведений в соответствии с реальными потребностями общины. Фактически это означает значительное сокращение доступа к очному обучению.

Всего прекращают работу: 49 учреждений дошкольного образования и учреждений с дошкольными подразделениями; 17 школ и гимназий; 5 внешкольных учреждений.

Руководителей обязали перевести детей в другие учреждения по желанию родителей, а также решить кадровые вопросы.

Полный список детских садов и учреждений с дошкольными группами (49)

Херсонское дошкольное учебное заведение №1 санаторного типа ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение №2 "Перлинка" ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение №3 ХГС;

Комишанский детский сад №6 ХМР;

Херсонское дошкольное учебное заведение №7 ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение №13 ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение № 14 ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение №15 ХГС;

Херсонский детский сад №17 ХГС;

Центр развития ребенка №20 "Пирамидка" ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение № 22 ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение № 23 ХГС;

Антоновское дошкольное учебное заведение № 26 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №28 ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение №30 ХГС;

Херсонский ясли-сад №32 ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение № 34 ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение № 35 ХГС;



Херсонское дошкольное учебное заведение № 38 ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение №40 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №44 ХГС;

Зеленовское дошкольное учебное заведение №47 ХГС;

Зеленовский детский сад №48 ХГС;

Зимовницкое дошкольное учебное заведение № 50 ХГС;

Антоновское дошкольное учебное заведение № 51 ХГС;

Антоновское дошкольное учебное заведение № 53 ХГС;

Надднепрянский ясли-детский сад №55 ХГС;

Херсонский ясли-детский сад №57 ХГС;

Херсонский детский сад №58 ХГС;

Центр развития ребенка №60 ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение №62 ХГС;

Комышанский ясли-детский сад №63 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №69 ХГС;

Приозерное учреждение дошкольного образования №70 ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение №73 ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение №76 ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение №77 ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение № 80 ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение № 82 ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение № 85 ХГС;

Садовское дошкольное учебное заведение ХГС;

Херсонская гимназия №5 ХГС;

Херсонская начальная школа №7 ХГС;

УВК №8 ХГС;

УВК №15 ХГС;

УВК №29 ХГС;

Молодежная школа-сад №40 ХГС;

Солнечный УВК №43 ХГС;

Жовтневская школа-сад №86 ХГС.



Какие школы закрывают (17)

Херсонская гимназия №2 ХГС;

Херсонская гимназия №5 ХГС;

Херсонская начальная школа №7 ХГС;

УВК №8 ХГС;

Херсонская гимназия №13 ХГС;

Антоновская школа №18 ХГС;

Антоновская гимназия №21 ХГС;

Херсонская школа №25 "Веселка";

УВК №29 ХГС;

Херсонская школа № 34 ХГС;

Херсонская школа № 35 ХГС;

Херсонская школа №37 им. В. Дробота;

Молодежная школа-сад №40 ХГС;

Солнечный УВК №43 ХГС;

Лицей журналистики, экономики и правоведения ХГС;

Садовская школа ХГС;

Жовтневская школа-сад №86 ХГС.



Внешкольные учреждения, которые закроют (5)

Херсонская ДЮСШ №3 ХГС;

Херсонская ДЮСШ №6 ХГС;

Клуб моряков и речников ХГС;

Межшкольный учебно-производственный комбинат ХГС;

Центр "Юнга" ХГС.

Решение называют временным, однако оно охватывает значительную часть образовательной инфраструктуры города. Это означает, что тысячи детей будут вынуждены сменить учебные заведения или формат обучения.

