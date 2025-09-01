РУС
Более 400 украинских школ ликвидировали или понизили степень из-за недостаточного количества учеников, - МОН

Из-за недостаточного количества учеников более 400 украинских школ прекратили существование или понизили свою степень.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в эфире телемарафона "Единые новости".

С 1 сентября 2025 года школы, в которых количество учеников не менее 45, перестали получать государственное финансирование.

По словам Кузьмичевой, МОН не инициирует закрытие малокомплектных учебных заведений. Это решение принимают их учредители - органы местной власти.

Заместитель министра рассказала, что по состоянию на весну 2024 года в Украине было 525 школ, в которых училось менее 45 детей.

Сейчас 457 из них пошли двумя путями:

  • ликвидации с организацией подвоза в другую школу;
  • понижение степени до "девятилетки" или начальной школы.

Зато учредители еще 57 школ решили финансировать их за свой счет.

Ранее сообщалось, что Кабмин подготовился к закрытию части школ в 10 регионах: учителя смогут продолжать получать две трети оклада.

За словами Кузьмичової, МОН не ініціює закриття малокомплектних закладів освіти. Джерело: https://censor.net/ua/n3571674

З 1 вересня 2025 року школи, в яких кількість учнів не менша 45, перестали отримувати державне фінансування. Джерело: https://censor.net/ua/n3571674

І як корелюється друге з першим. У другій цитаті помилка редакторів (не менша 45) чи тупість підміністеркині?
01.09.2025 19:38 Ответить
Це вже 4 тисячі доларів зарплата вчителів, чи ще ні?
01.09.2025 19:40 Ответить
Показывают совсем катастрофу с учениками. Теряем целое поколение, которое никогда не вернется в Украину. Навыбирали дебилы.
01.09.2025 19:43 Ответить
"... Якщо ви хочете побудувати ту країну, куди повертатимуться її сини та дочки, якщо ви хочете побудувати країну, звідки виїжджатимуть тільки в сезон відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, яка не матиме почуття страху за майбутнє, то зробіть лише два кроки:

1. Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів до зрадників, аж до сьомого коліна.
2. Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це: військові, вчителі та лікарі.

І найголовніше - працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.

Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя, значить, ви досягли свого ..."

Голда Меїр
01.09.2025 19:45 Ответить
Це все сільські школи. Немає в селі школи, садка і фельдшерського пункту- селу гаплик. Села знищувати почали вже давно, ще до війни щезало до 20-25-ти в рік. Тепер темпи шалено зросли.
01.09.2025 21:03 Ответить
А через який час спустошаться аудиторії коледжів, університетів чере від'їзд з України осіб віком18-22 роки?!?
Для чого давати відстрочки викладачам, якщо у групах сидить по 3-5 студентів?!
01.09.2025 21:52 Ответить
 
 