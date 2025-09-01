Более 400 украинских школ ликвидировали или понизили степень из-за недостаточного количества учеников, - МОН

Из-за недостаточного количества учеников более 400 украинских школ прекратили существование или понизили свою степень.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в эфире телемарафона "Единые новости".

С 1 сентября 2025 года школы, в которых количество учеников не менее 45, перестали получать государственное финансирование.

По словам Кузьмичевой, МОН не инициирует закрытие малокомплектных учебных заведений. Это решение принимают их учредители - органы местной власти.

Заместитель министра рассказала, что по состоянию на весну 2024 года в Украине было 525 школ, в которых училось менее 45 детей.

Сейчас 457 из них пошли двумя путями:

ликвидации с организацией подвоза в другую школу;

понижение степени до "девятилетки" или начальной школы.

Зато учредители еще 57 школ решили финансировать их за свой счет.

Ранее сообщалось, что Кабмин подготовился к закрытию части школ в 10 регионах: учителя смогут продолжать получать две трети оклада.