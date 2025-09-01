Более 400 украинских школ ликвидировали или понизили степень из-за недостаточного количества учеников, - МОН
Из-за недостаточного количества учеников более 400 украинских школ прекратили существование или понизили свою степень.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в эфире телемарафона "Единые новости".
С 1 сентября 2025 года школы, в которых количество учеников не менее 45, перестали получать государственное финансирование.
По словам Кузьмичевой, МОН не инициирует закрытие малокомплектных учебных заведений. Это решение принимают их учредители - органы местной власти.
Заместитель министра рассказала, что по состоянию на весну 2024 года в Украине было 525 школ, в которых училось менее 45 детей.
Сейчас 457 из них пошли двумя путями:
- ликвидации с организацией подвоза в другую школу;
- понижение степени до "девятилетки" или начальной школы.
Зато учредители еще 57 школ решили финансировать их за свой счет.
Ранее сообщалось, что Кабмин подготовился к закрытию части школ в 10 регионах: учителя смогут продолжать получать две трети оклада.
І як корелюється друге з першим. У другій цитаті помилка редакторів (не менша 45) чи тупість підміністеркині?
1. Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів до зрадників, аж до сьомого коліна.
2. Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це: військові, вчителі та лікарі.
І найголовніше - працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.
Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя, значить, ви досягли свого ..."
Голда Меїр
Для чого давати відстрочки викладачам, якщо у групах сидить по 3-5 студентів?!