Понад 400 українських шкіл ліквідували чи понизили ступінь через недостатню кількість учнів, - МОН

Через недостатню кількість учнів понад 400 українських шкіл припинили існування або понизили свій ступінь

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

З 1 вересня 2025 року школи, в яких кількість учнів не менша 45, перестали отримувати державне фінансування.

За словами Кузьмичової, МОН не ініціює закриття малокомплектних закладів освіти. Це рішення ухвалюють їхні засновники – органи місцевої влади.

Заступниця міністра розповіла, що станом на весну 2024 року в Україні було 525 шкіл, в яких навчалося менш як 45 дітей.

Наразі 457 із них пішли двома шляхами:

ліквідації з організацією підвезення до іншої школи;

пониження ступеня до "дев'ятирічки" чи початкової школи.

Натомість засновники ще 57 шкіл вирішили фінансувати їх за власний кошт.

Раніше повідомлялося, що Кабмін підготувався до закриття частини шкіл у 10 регіонах: вчителі .зможуть продовжувати отримувати дві третини окладу