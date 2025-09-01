Понад 400 українських шкіл ліквідували чи понизили ступінь через недостатню кількість учнів, - МОН
Через недостатню кількість учнів понад 400 українських шкіл припинили існування або понизили свій ступінь
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в ефірі телемарафону "Єдині новини".
З 1 вересня 2025 року школи, в яких кількість учнів не менша 45, перестали отримувати державне фінансування.
За словами Кузьмичової, МОН не ініціює закриття малокомплектних закладів освіти. Це рішення ухвалюють їхні засновники – органи місцевої влади.
Заступниця міністра розповіла, що станом на весну 2024 року в Україні було 525 шкіл, в яких навчалося менш як 45 дітей.
Наразі 457 із них пішли двома шляхами:
- ліквідації з організацією підвезення до іншої школи;
- пониження ступеня до "дев'ятирічки" чи початкової школи.
Натомість засновники ще 57 шкіл вирішили фінансувати їх за власний кошт.
Раніше повідомлялося, що Кабмін підготувався до закриття частини шкіл у 10 регіонах: вчителі .зможуть продовжувати отримувати дві третини окладу
І як корелюється друге з першим. У другій цитаті помилка редакторів (не менша 45) чи тупість підміністеркині?
1. Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів до зрадників, аж до сьомого коліна.
2. Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це: військові, вчителі та лікарі.
І найголовніше - працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.
Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя, значить, ви досягли свого ..."
Голда Меїр