Новини Закриття шкіл
397 4

Понад 400 українських шкіл ліквідували чи понизили ступінь через недостатню кількість учнів, - МОН

Закриття шкіл

Через недостатню кількість учнів понад 400 українських шкіл припинили існування або понизили свій ступінь 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

З 1 вересня 2025 року школи, в яких кількість учнів не менша 45, перестали отримувати державне фінансування.

За словами Кузьмичової, МОН не ініціює закриття малокомплектних закладів освіти. Це рішення ухвалюють їхні засновники – органи місцевої влади.

Також читайте: Вартість побудови підземної школи становить приблизно 90 млн грн, - МОН

Заступниця міністра розповіла, що станом на весну 2024 року в Україні було 525 шкіл, в яких навчалося менш як 45 дітей.

Наразі 457 із них пішли двома шляхами:

  • ліквідації з організацією підвезення до іншої школи;
  • пониження ступеня до "дев'ятирічки" чи початкової школи.

Натомість засновники ще 57 шкіл вирішили фінансувати їх за власний кошт.

Також читайте: 88% школярів навчатимуться в очному або змішаному форматах з вересня, - МОН

Раніше повідомлялося, що Кабмін підготувався до закриття частини шкіл у 10 регіонах: вчителі .зможуть продовжувати отримувати дві третини окладу

закриття (174) школа (2252) Міносвіти (1428)
І як корелюється друге з першим. У другій цитаті помилка редакторів (не менша 45) чи тупість підміністеркині?
01.09.2025 19:38 Відповісти
Це вже 4 тисячі доларів зарплата вчителів, чи ще ні?
01.09.2025 19:40 Відповісти
Показывают совсем катастрофу с учениками. Теряем целое поколение, которое никогда не вернется в Украину. Навыбирали дебилы.
01.09.2025 19:43 Відповісти
"... Якщо ви хочете побудувати ту країну, куди повертатимуться її сини та дочки, якщо ви хочете побудувати країну, звідки виїжджатимуть тільки в сезон відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, яка не матиме почуття страху за майбутнє, то зробіть лише два кроки:

1. Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів до зрадників, аж до сьомого коліна.
2. Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це: військові, вчителі та лікарі.

І найголовніше - працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.

Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя, значить, ви досягли свого ..."

Голда Меїр
01.09.2025 19:45 Відповісти
 
 