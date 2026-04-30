Сотні тисяч дітей ВПО можуть втратити виплати - причина в дистанційному навчанні

Діти ВПО, які навчаються дистанційно, не мають право на виплати

Сотні тисяч дітей із родин внутрішньо переміщених осіб можуть залишитися без щомісячних виплат через вимогу навчатися за місцем фактичного проживання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам  голова робочої групи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань житла для ВПО Максим Ткаченко.

У чому проблема

Йдеться про державну допомогу у розмірі 3 тисяч гривень на дитину, яку уряд відновив для сімей переселенців. Формально виплати не залежать від доходу родини, однак однією з ключових умов є навчання дитини саме за місцем проживання.

Це створює ризики для тих дітей, які продовжують дистанційно навчатися у школах, зокрема з тимчасово окупованих територій.

Скільки дітей під загрозою

За словами голови робочої групи парламентської комісії Максима Ткаченка, мова може йти про сотні тисяч дітей. Лише серед маріупольських школярів приблизно 5 тисяч продовжують навчатися онлайн у релокованих школах.

Він наголосив, що така норма фактично позбавляє підтримки значну кількість дітей, які не мають можливості перейти на очне навчання.

Що пропонують змінити

Ткаченко поставив під сумнів, чи погоджували цю норму з Міністерством освіти і науки та чи оцінювали її наслідки. Він запропонував запровадити перехідний період – зокрема, зберегти виплати щонайменше до вересня.

Це дозволило б родинам поступово адаптуватися до нових вимог і уникнути різкого припинення фінансової підтримки.

Добре що в тебе рот широкий бо все життя в польського панна сосав в тепер бачу ще британцям жопу підставляєш, їдь до дому, працюй, плати податки в своїй країні в то все життя в Європі жопой торгуєш в потім додому приїдеш і будеш орать що пенсія мала з тих податків що ВПО платили
30.04.2026 19:56 Відповісти
"закони збереження" - непорушні!!! вічно!! ніколи ще не спостерігалось їх порушення, і ніколи такого не наступить!!!!! так і тутачки, коли хтось з отні тисяч дітей впо втрачає виплати, то інші сотні тисяч онуків не з впо - починають їх отримувати ))
30.04.2026 17:38 Відповісти
А що ж вони ті дітки навчаються в школах, які знаходяться на оккупованих територіях.
30.04.2026 17:38 Відповісти
А може діточок не треба чіпати?!
30.04.2026 17:37 Відповісти
ти читав що написано ? то хай росте пухлина узкого міра на нових теренах?
показати весь коментар
30.04.2026 17:41 Відповісти
Читайте уважно новину:
Лише серед маріупольських школярів приблизно 5 тисяч продовжують навчатися онлайн у релокованих школах.
30.04.2026 17:56 Відповісти
Тим хто не був ВПО не зрозуміти, наших дітей особливо в Західних областях дуже часто цькують і то не тільки діти а в вчителі, он моїй дитині вчителька по історії України поставила 7 балів, хоча дитина йшла на золоту медаль, коли її спитали чому так адже дитина дійсно добре знає предмет та **** відповіла що східнячка не може знати історію краще місцевих, хоча ми і з півдня, хоча ця **** має дорослого сина і чоловіка які вже два роки не виходять з квартири от такі патріоти, тому багато наших дітей за рік змінюють 5-6 шкіл а потім в результаті переходять в онлайн школи зі своїх областей, моя теж поступила в Харків а не тут у Львів де зараз мешкаємо, бо більш не хотіла принижень.
30.04.2026 18:23 Відповісти
мені аж пакать хоцца від твоїх сповідей про "цук з-за Дніпра".
30.04.2026 18:55 Відповісти
Я б тобі патріот в рот дав но ти підар з Галицького котла за кордон втік
30.04.2026 19:27 Відповісти
тебе і твоїх вилупків вузькоротих вилікують на "сабуровій дачі".
30.04.2026 19:33 Відповісти
ти не ракло харківське, ти й не босота, ти просто *****.
30.04.2026 20:36 Відповісти
Випорожнилось ротом - загреби за собою, скотобаза🤮
30.04.2026 22:28 Відповісти
ракла. от так і взнають босоту харківську. а то прислів'я з латині чіпляє, гопник.
30.04.2026 22:54 Відповісти
А в чем проблема? Ведь удаленное обучение не запрещено.
Учитесь где удобнее, но без выплат. Или по месту жительства. Но с пособием
30.04.2026 20:38 Відповісти
 
 