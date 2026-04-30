Сотні тисяч дітей ВПО можуть втратити виплати - причина в дистанційному навчанні

Сотні тисяч дітей із родин внутрішньо переміщених осіб можуть залишитися без щомісячних виплат через вимогу навчатися за місцем фактичного проживання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам голова робочої групи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань житла для ВПО Максим Ткаченко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У чому проблема

Йдеться про державну допомогу у розмірі 3 тисяч гривень на дитину, яку уряд відновив для сімей переселенців. Формально виплати не залежать від доходу родини, однак однією з ключових умов є навчання дитини саме за місцем проживання.

Це створює ризики для тих дітей, які продовжують дистанційно навчатися у школах, зокрема з тимчасово окупованих територій.

Скільки дітей під загрозою

За словами голови робочої групи парламентської комісії Максима Ткаченка, мова може йти про сотні тисяч дітей. Лише серед маріупольських школярів приблизно 5 тисяч продовжують навчатися онлайн у релокованих школах.

Він наголосив, що така норма фактично позбавляє підтримки значну кількість дітей, які не мають можливості перейти на очне навчання.

Що пропонують змінити

Ткаченко поставив під сумнів, чи погоджували цю норму з Міністерством освіти і науки та чи оцінювали її наслідки. Він запропонував запровадити перехідний період – зокрема, зберегти виплати щонайменше до вересня.

Це дозволило б родинам поступово адаптуватися до нових вимог і уникнути різкого припинення фінансової підтримки.

