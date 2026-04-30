Сотни тысяч детей ВПЛ могут лишиться выплат – причина в дистанционном обучении

Дети ВПЛ, обучающиеся дистанционно, не имеют права на выплаты

Сотни тысяч детей из семей внутренне перемещенных лиц могут остаться без ежемесячных выплат из-за требования учиться по месту фактического проживания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам председатель рабочей группы Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам жилья для ВПЛ Максим Ткаченко.

В чем проблема

Речь идет о государственной помощи в размере 3 тысяч гривен на ребенка, которую правительство возобновило для семей переселенцев. Формально выплаты не зависят от дохода семьи, однако одним из ключевых условий является обучение ребенка именно по месту жительства.

Это создает риски для тех детей, которые продолжают дистанционно учиться в школах, в частности с временно оккупированных территорий.

Сколько детей под угрозой

По словам главы рабочей группы парламентской комиссии Максима Ткаченко, речь может идти о сотнях тысяч детей. Только среди мариупольских школьников примерно 5 тысяч продолжают учиться онлайн в перемещенных школах.

Он подчеркнул, что такая норма фактически лишает поддержки значительное количество детей, которые не имеют возможности перейти на очное обучение.

Что предлагают изменить

Ткаченко поставил под сомнение, согласовывали ли эту норму с Министерством образования и науки и оценивали ли ее последствия. Он предложил ввести переходный период – в частности, сохранить выплаты как минимум до сентября.

Это позволило бы семьям постепенно адаптироваться к новым требованиям и избежать резкого прекращения финансовой поддержки.

+2
Добре що в тебе рот широкий бо все життя в польського панна сосав в тепер бачу ще британцям жопу підставляєш, їдь до дому, працюй, плати податки в своїй країні в то все життя в Європі жопой торгуєш в потім додому приїдеш і будеш орать що пенсія мала з тих податків що ВПО платили
30.04.2026 19:56 Ответить
+1
"закони збереження" - непорушні!!! вічно!! ніколи ще не спостерігалось їх порушення, і ніколи такого не наступить!!!!! так і тутачки, коли хтось з отні тисяч дітей впо втрачає виплати, то інші сотні тисяч онуків не з впо - починають їх отримувати ))
30.04.2026 17:38 Ответить
+1
А що ж вони ті дітки навчаються в школах, які знаходяться на оккупованих територіях.
30.04.2026 17:38 Ответить
А може діточок не треба чіпати?!
30.04.2026 17:37 Ответить
ти читав що написано ? то хай росте пухлина узкого міра на нових теренах?
30.04.2026 17:41 Ответить
Читайте уважно новину:
Лише серед маріупольських школярів приблизно 5 тисяч продовжують навчатися онлайн у релокованих школах.
30.04.2026 17:56 Ответить
Тим хто не був ВПО не зрозуміти, наших дітей особливо в Західних областях дуже часто цькують і то не тільки діти а в вчителі, он моїй дитині вчителька по історії України поставила 7 балів, хоча дитина йшла на золоту медаль, коли її спитали чому так адже дитина дійсно добре знає предмет та **** відповіла що східнячка не може знати історію краще місцевих, хоча ми і з півдня, хоча ця **** має дорослого сина і чоловіка які вже два роки не виходять з квартири от такі патріоти, тому багато наших дітей за рік змінюють 5-6 шкіл а потім в результаті переходять в онлайн школи зі своїх областей, моя теж поступила в Харків а не тут у Львів де зараз мешкаємо, бо більш не хотіла принижень.
30.04.2026 18:23 Ответить
мені аж пакать хоцца від твоїх сповідей про "цук з-за Дніпра".
30.04.2026 18:55 Ответить
Я б тобі патріот в рот дав но ти підар з Галицького котла за кордон втік
30.04.2026 19:27 Ответить
тебе і твоїх вилупків вузькоротих вилікують на "сабуровій дачі".
30.04.2026 19:33 Ответить
ти не ракло харківське, ти й не босота, ти просто *****.
30.04.2026 20:36 Ответить
Випорожнилось ротом - загреби за собою, скотобаза🤮
30.04.2026 22:28 Ответить
ракла. от так і взнають босоту харківську. а то прислів'я з латині чіпляє, гопник.
30.04.2026 22:54 Ответить
А в чем проблема? Ведь удаленное обучение не запрещено.
Учитесь где удобнее, но без выплат. Или по месту жительства. Но с пособием
30.04.2026 20:38 Ответить
 
 