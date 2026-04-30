Сотни тысяч детей ВПЛ могут лишиться выплат – причина в дистанционном обучении

Сотни тысяч детей из семей внутренне перемещенных лиц могут остаться без ежемесячных выплат из-за требования учиться по месту фактического проживания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам председатель рабочей группы Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам жилья для ВПЛ Максим Ткаченко.

В чем проблема

Речь идет о государственной помощи в размере 3 тысяч гривен на ребенка, которую правительство возобновило для семей переселенцев. Формально выплаты не зависят от дохода семьи, однако одним из ключевых условий является обучение ребенка именно по месту жительства.

Это создает риски для тех детей, которые продолжают дистанционно учиться в школах, в частности с временно оккупированных территорий.

Сколько детей под угрозой

По словам главы рабочей группы парламентской комиссии Максима Ткаченко, речь может идти о сотнях тысяч детей. Только среди мариупольских школьников примерно 5 тысяч продолжают учиться онлайн в перемещенных школах.

Он подчеркнул, что такая норма фактически лишает поддержки значительное количество детей, которые не имеют возможности перейти на очное обучение.

Что предлагают изменить

Ткаченко поставил под сомнение, согласовывали ли эту норму с Министерством образования и науки и оценивали ли ее последствия. Он предложил ввести переходный период – в частности, сохранить выплаты как минимум до сентября.

Это позволило бы семьям постепенно адаптироваться к новым требованиям и избежать резкого прекращения финансовой поддержки.

