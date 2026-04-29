Украина признает образование, полученное на оккупированных территориях: МОН утвердило новый порядок для школьников из ВОТ

Министерство образования и науки Украины приказом № 338 от 23 февраля 2026 года утвердило "Порядок признания на уровнях полного общего среднего образования результатов обучения лиц, проживавших на временно оккупированной территории Украины".

Об этом сообщили в Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Документ устанавливает четкий механизм, по которому украинские школы смогут признавать результаты обучения, полученные на временно оккупированных территориях.

Кого касается новый порядок

Речь идет о лицах, которые проживали или проживают на временно оккупированных территориях Украины и намерены продолжить обучение или получить документ об образовании украинского образца.

При этом процедура применяется независимо от того, где сейчас находится человек, за исключением территории государства-агрессора и стран, в отношении которых Украина применила секторальные санкции.

Какие документы необходимы

Для подтверждения результатов обучения лицо должно подать: заявление, образовательную декларацию, а также, при наличии, дополнительные документы или материалы, подтверждающие факт обучения.

Рассмотрение заявлений будут осуществлять определенные учебные заведения или их филиалы, которые будут выполнять функцию уполномоченных учреждений. Именно эти школы будут принимать решения о зачете результатов обучения.

Как будет проходить оценивание

Порядок предусматривает, что часть учебных предметов может быть перезачтена на основании образовательной декларации без дополнительного тестирования.

В то же время обязательным остается годовое оценивание по предметам украиноведческого компонента – это дисциплины, определенные отдельной программой для учеников с временно оккупированных территорий.

Результаты по другим предметам могут быть: либо зачтены как "аттестовано", либо оценены по 12-балльной шкале в случае проведения полноценного оценивания в соответствии с законодательством.

Формат прохождения процедур

Оценка и все необходимые процедуры могут проводиться по установленному графику, в том числе дистанционно. Это позволяет ученикам проходить подтверждение знаний даже без физического присутствия в школе.

После завершения всех этапов учебные заведения будут иметь право выдавать соответствующие документы об образовании украинского образца.

Новый порядок фактически создает единую систему интеграции учеников с временно оккупированных территорий в украинское образовательное пространство. Он позволяет легализовать полученные знания, минимизировать потери в обучении и обеспечить доступ к дальнейшему образованию.

