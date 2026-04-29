Україна визнає освіту з окупації: МОН затвердило новий порядок для школярів з ТОТ

Міністерство освіти і науки України Наказом №338 від 23 лютого 2026 року затвердило "Порядок визнання на рівнях повної загальної середньої освіти результатів навчання осіб, які проживали на тимчасово окупованій території України".

Про це повідомили у Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим, передає Цензор.НЕТ.

Документ встановлює чіткий механізм, за яким українські школи зможуть визнавати результати навчання, здобуті на тимчасово окупованих територіях.

Кого стосується новий порядок

Йдеться про осіб, які проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях України та мають намір продовжити навчання або отримати документ про освіту українського зразка.

При цьому процедура застосовується незалежно від того, де зараз перебуває людина, за винятком території держави-агресора та країн, щодо яких Україна застосувала секторальні санкції.

Які документи необхідні

Для підтвердження результатів навчання особа повинна подати: заяву, освітню декларацію, а також, за наявності, додаткові документи чи матеріали, що підтверджують факт навчання.

Розгляд заяв здійснюватимуть визначені заклади освіти або їхні філії, які виконуватимуть функцію уповноважених установ. Саме ці школи прийматимуть рішення щодо зарахування результатів навчання.

Як відбуватиметься оцінювання

Порядок передбачає, що частину навчальних предметів можуть перезараховувати на основі освітньої декларації без додаткового тестування.

Водночас обов’язковим залишається річне оцінювання з предметів українознавчого компоненту – це дисципліни, які визначені окремою програмою для учнів із тимчасово окупованих територій.

Результати з інших предметів можуть бути: або зараховані як "атестовано", або оцінені за 12-бальною шкалою у разі проведення повноцінного оцінювання відповідно до законодавства.

Формат проходження процедур

Оцінювання та всі необхідні процедури можуть проводитися за визначеним графіком, у тому числі дистанційно. Це дозволяє учням проходити підтвердження знань навіть без фізичної присутності у школі.

Після завершення всіх етапів заклади освіти матимуть право видавати відповідні документи про освіту українського зразка.

Новий порядок фактично створює єдину систему інтеграції учнів із тимчасово окупованих територій в український освітній простір. Він дозволяє легалізувати здобуті знання, мінімізувати втрати у навчанні та забезпечити доступ до подальшої освіти.

