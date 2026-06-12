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Новини Освіта в Україні
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Машинобудівників, електриків і будівельників готуватимуть більше: у МОН розповіли про вступ до коледжів

У МОН назвали пріоритетні спеціальності для коледжів у 2026 році

В Україні 25 червня розпочнеться вступна кампанія до закладів професійної та фахової передвищої освіти.

Про це повідомив журналістам заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній, передає Цензор.НЕТ. За його словами, принципових змін для вступників цього року не передбачено, а професійна освіта залишатиметься переважно безкоштовною.

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Майже всі студенти навчаються за кошти бюджету

У МОН зазначають, що близько 95% студентів професійних закладів освіти навчаються за регіональним замовленням.

Крім безкоштовного навчання, більшість із них отримують стипендії та можуть проживати у гуртожитках без додаткових витрат.

Вступна кампанія до коледжів традиційно триватиме довше, ніж до закладів вищої освіти, щоб охопити якомога більше вступників.

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На які спеціальності планують збільшити держзамовлення

У Міністерстві освіти повідомили, що остаточний обсяг державного замовлення на 2026 рік ще не затверджений.

Водночас його планують збільшити для спеціальностей, які мають ключове значення для економіки та повоєнної відбудови країни.

Йдеться про машинобудування, електричну інженерію, авіаційну та ракетно-космічну техніку, а також інженерні й будівельні спеціальності.

Також у МОН наголосили, що після ухвалення нового закону "Про професійну освіту" коледжі отримали більше автономії та можуть самостійно визначати окремі особливості вступної кампанії.

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вступна кампанія (222) освіта (1384)
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Топ коментарі
+5
Ніхто тут не планує залишатися, годувати ваших мєнтів, прокурорів суддів та інших дармоїдів з захмарними зарплатами та пенсіями.
Кого не запитаю, всі їдуть вчитися в Польщу. Шукайте дурнів називається.
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12.06.2026 12:04 Відповісти
+5
Пізно всралися, років 20 тому як мінімум треба було це робити, зараз бусярять як раз простих машинобудівників , токарів, слюсарів і всіх тих хто може побудувати країну після війни руками! Що можуть побудувати різні гівномарафонці, медійники, блохери на кшталт Петрова?
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12.06.2026 12:24 Відповісти
+4
Звісно профанація, головне звучне гасло, потім бабло з бюджету, а наприкінці- кінці в Ізраїлі.
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12.06.2026 12:08 Відповісти
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А якже багаторічний курс на освіту українського населення у сферах юридично-економічних? Похерять?
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12.06.2026 12:04 Відповісти
Ніхто тут не планує залишатися, годувати ваших мєнтів, прокурорів суддів та інших дармоїдів з захмарними зарплатами та пенсіями.
Кого не запитаю, всі їдуть вчитися в Польщу. Шукайте дурнів називається.
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12.06.2026 12:04 Відповісти
Це як в басні про двох генералів(менти, прокурори, судді і решали) і робітника(думаю хто такі зрозуміло, той хто створює ВВП).
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12.06.2026 12:07 Відповісти
відновлення пту?
для кого ця маячня?
ще вчора хотіли відміняти математику, а вже сьогодні машинобудівники, електрики і будівельники?чергова тупорила профанація від зелених чудо юдо мародерів!!!!!
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12.06.2026 12:06 Відповісти
Звісно профанація, головне звучне гасло, потім бабло з бюджету, а наприкінці- кінці в Ізраїлі.
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12.06.2026 12:08 Відповісти
Уже пора вводить в обиход термин, не только " Страна террорист" но и "Страна барыга"! Это те страны, которые укрывают у себя воров всех мастей и деньги которые они украли в своих государствах.
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12.06.2026 12:36 Відповісти
Вы про США? Про Лазаренко и его денежки?
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12.06.2026 14:08 Відповісти
Свириденко, і так не встигає через своє учителювання у милованова, щось читати, що їй підсовують за Регламентом КМУ на оті засідання, якогось там «Уряду» від кабміндічів, та лупання очима на камери ЗМІ!!
А тут, он стіль ще студентів, хочуть почути від неї, як екскортниці єрмака, її «вчьонії підходи» до такої справи делікатної, як екскортниці …
Вони і так, як бджола, і вашим і нашим…
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12.06.2026 12:13 Відповісти
тсссс...
будь ласка!
трохи поваги.
не ескортниці.
стюардеси.
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12.06.2026 12:20 Відповісти
лісовий розвалив низку коледжів тіко у Кривому Розі. Кого він буде готувати, коли нормальні батьки вивезли дітей за кордон? Про що мріють зелені? Не бачить їм повернення молоді як ви ржали і не бачили чим найвеличніший лідер грав на роялі.
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12.06.2026 12:22 Відповісти
Пізно всралися, років 20 тому як мінімум треба було це робити, зараз бусярять як раз простих машинобудівників , токарів, слюсарів і всіх тих хто може побудувати країну після війни руками! Що можуть побудувати різні гівномарафонці, медійники, блохери на кшталт Петрова?
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12.06.2026 12:24 Відповісти
Ніхера в них з підготовкою не получится, адже немає поступальності, наступності в освіті, ці принципи порушені в середній школі. Школи, тепер ліцеї, мали б забезпечити профорієнтацію, визначати здібних до технічних професій дітей, ще з школи сформувати в них чіткий план та алгоритм дій для здобуття професій, дати ази конструювання, матеріалознавства, технологій і практики обробки основних матеріалів, зокрема на уроках математики, фізики, креслення, технологій. Народознавство, вишивка хрестиком на уроках технологій, макраме,... цього не досягнуть.
Це всеодно коли б поставили за мету збільшити кількість медперсоналу в країні, але біологію почали б вивчати аж на першому курсу мед. університету.
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12.06.2026 12:31 Відповісти
Ума нема, строй дома.
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12.06.2026 12:33 Відповісти
Кому это нужно,хоть один получил бронь по таким специальностям?Юрист,юморист,балерун,клоун,рэпер,балаболка,циркач,журналюшка - вот специальности для карьеры,богатства и брони от войны.
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12.06.2026 13:53 Відповісти
Все они поедут в Польшу и Чехию в итоге. Сейчас кстати бум на электриков и монтажников на западе. Строят много дата центров на перспективу в развитии ИИ. Готовы даже учить с нуля. Какой дурак тут останется. На зарплату в 500 дол. вкалывать с перспективой бусификации.
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12.06.2026 14:12 Відповісти
 
 