Машинобудівників, електриків і будівельників готуватимуть більше: у МОН розповіли про вступ до коледжів

В Україні 25 червня розпочнеться вступна кампанія до закладів професійної та фахової передвищої освіти.

Про це повідомив журналістам заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній, передає Цензор.НЕТ. За його словами, принципових змін для вступників цього року не передбачено, а професійна освіта залишатиметься переважно безкоштовною.

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Майже всі студенти навчаються за кошти бюджету

У МОН зазначають, що близько 95% студентів професійних закладів освіти навчаються за регіональним замовленням.

Крім безкоштовного навчання, більшість із них отримують стипендії та можуть проживати у гуртожитках без додаткових витрат.

Вступна кампанія до коледжів традиційно триватиме довше, ніж до закладів вищої освіти, щоб охопити якомога більше вступників.

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На які спеціальності планують збільшити держзамовлення

У Міністерстві освіти повідомили, що остаточний обсяг державного замовлення на 2026 рік ще не затверджений.

Водночас його планують збільшити для спеціальностей, які мають ключове значення для економіки та повоєнної відбудови країни.

Йдеться про машинобудування, електричну інженерію, авіаційну та ракетно-космічну техніку, а також інженерні й будівельні спеціальності.

Також у МОН наголосили, що після ухвалення нового закону "Про професійну освіту" коледжі отримали більше автономії та можуть самостійно визначати окремі особливості вступної кампанії.

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